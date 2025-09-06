2025. szeptember 6. szombat Zakariás
Nagy legendát vesztett a hokivilág: gyászba borultak a jégcsarnokok

MTI
2025. szeptember 6. 12:30

Sorozatban négy bajnokcsapat tagja is volt a legendás kapus, Ken Dryden, összesen hat aranygyűrűt nyert.

Hosszan tartó, súlyos betegség után 78 éves korában elhunyt Ken Dryden, az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) szereplő Montreal Canadiens hatszoros bajnok, legendás kapusa.

A Hírességek Csarnokába is beválasztott sportember halálhíréről egykori klubja számolt be pénteken. Dryden 1971 és 1979 között erősítette a Canadienst, amellyel 1971-ben, 1973-ban, valamint 1976 és 1979 között sorozatban négyszer lett bajnok az NHL-ben.

A legjobb kapusnak járó Vezina Trophyt ötször nyerte meg, 2017-ben pedig beválasztották a liga történetének 100 legjobb játékosa közé. Viszonylag fiatalon, 32 évesen vonult vissza.
