Nagy legendát vesztett a hokivilág: gyászba borultak a jégcsarnokok

Sorozatban négy bajnokcsapat tagja is volt a legendás kapus, Ken Dryden, összesen hat aranygyűrűt nyert.

Hosszan tartó, súlyos betegség után 78 éves korában elhunyt Ken Dryden, az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL) szereplő Montreal Canadiens hatszoros bajnok, legendás kapusa.

A Hírességek Csarnokába is beválasztott sportember halálhíréről egykori klubja számolt be pénteken. Dryden 1971 és 1979 között erősítette a Canadienst, amellyel 1971-ben, 1973-ban, valamint 1976 és 1979 között sorozatban négyszer lett bajnok az NHL-ben.

A legjobb kapusnak járó Vezina Trophyt ötször nyerte meg, 2017-ben pedig beválasztották a liga történetének 100 legjobb játékosa közé. Viszonylag fiatalon, 32 évesen vonult vissza.