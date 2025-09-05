Németország történelmi vereséget szenvedett Szlovákiától a világbajnoki selejtezőn.
Éledezik a Ferrari? Jól nyitottak Monzában, ez meglepő eredmény mára
A két Ferrari végzett az első edzésen hazai versenyükön, ami bizakodást adhat a százezernyi olasz fanatikusnak a hétvége további részére.
A két Ferrari végzett az első két helyen a Forma-1-es Olasz Nagydíj pénteki első szabadedzésén, Monzában: a leggyorsabb kört a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton érte el, mögötte csapattársa, a monacói Charles Leclerc zárt másodikként.
A Ferrarik különleges festésben pompáznak ezen a hétvégén, amellyel Niki Lauda pályafutásának első világbajnoki címe előtt tisztelegnek. A 2019-ben elhunyt legendás, háromszoros vb-győztes osztrák versenyző 50 évvel ezelőtt, 1975. szeptember 7-én nyerte meg a vb-t a Monzában rendezett Olasz Nagydíjon elért harmadik helyével a Ferrari 312T versenyautó volánja mögött. Leclerc-nek még a sisakját is átfestették, a monacói ugyanolyan piros fejvédőben versenyez Monzában, mint amilyenben Lauda vezette a Ferrarit.
A pénteki első gyakorlást Carlos Sainz Jr., a Williams spanyol pilótája fejezte be a harmadik helyen, míg a címvédő és négyszeres világbajnok holland Max Verstappen (Red Bull) negyedik lett. A vb-pontversenyt vezető ausztrál Oscar Piastri ezt a tréninget kihagyta, helyére a McLaren a Forma-2-ben versenyző saját nevelésű pilótáját, a 19 éves ír Alexander Dunne-t ültette be.
Az összetettben második Lando Norris, Piastri csapattársa viszont körözött a pályán, és a hatodik köridőt futotta meg. A mezőny egyetlen olasz versenyzője, a mercedeses Andrea Kimi Antonelli az ötödik pozícióban zárta a szabadedzést.
Eredmények, 1. szabadedzés (az élcsoport):
- Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1:20.117 perc
- Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:20.286
- Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 1:20.650
- Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:20.692
- Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 1:20.940
- Lando Norris (brit, McLaren) 1:21.021
címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
