2025. szeptember 5. péntek Viktor, Lőrinc
25 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mogyoród, 2021. július 30.Carlos Sainz, a Ferrari spanyol versenyzõje a Forma-1-es Magyar Nagydíj második szabadedzésén a mogyoródi Hungaroringen 2021. július 30-án.MTI/Balogh Zoltán
Sport

Éledezik a Ferrari? Jól nyitottak Monzában, ez meglepő eredmény mára

Pénzcentrum
2025. szeptember 5. 14:50

A két Ferrari végzett az első edzésen hazai versenyükön, ami bizakodást adhat a százezernyi olasz fanatikusnak a hétvége további részére.

A két Ferrari végzett az első két helyen a Forma-1-es Olasz Nagydíj pénteki első szabadedzésén, Monzában: a leggyorsabb kört a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton érte el, mögötte csapattársa, a monacói Charles Leclerc zárt másodikként.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Ferrarik különleges festésben pompáznak ezen a hétvégén, amellyel Niki Lauda pályafutásának első világbajnoki címe előtt tisztelegnek. A 2019-ben elhunyt legendás, háromszoros vb-győztes osztrák versenyző 50 évvel ezelőtt, 1975. szeptember 7-én nyerte meg a vb-t a Monzában rendezett Olasz Nagydíjon elért harmadik helyével a Ferrari 312T versenyautó volánja mögött. Leclerc-nek még a sisakját is átfestették, a monacói ugyanolyan piros fejvédőben versenyez Monzában, mint amilyenben Lauda vezette a Ferrarit.

A pénteki első gyakorlást Carlos Sainz Jr., a Williams spanyol pilótája fejezte be a harmadik helyen, míg a címvédő és négyszeres világbajnok holland Max Verstappen (Red Bull) negyedik lett. A vb-pontversenyt vezető ausztrál Oscar Piastri ezt a tréninget kihagyta, helyére a McLaren a Forma-2-ben versenyző saját nevelésű pilótáját, a 19 éves ír Alexander Dunne-t ültette be.

F1 Olasz Nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Olaszország, Monza helyszínen
EZ IS ÉRDEKELHET
F1 Olasz Nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Olaszország, Monza helyszínen
Egy hét múlva, szeptember 5-7. között rendezik meg a Formula 1-es Olasz Nagydíjat Monzában, a legendás olaszországi versenypályán.

Az összetettben második Lando Norris, Piastri csapattársa viszont körözött a pályán, és a hatodik köridőt futotta meg. A mezőny egyetlen olasz versenyzője, a mercedeses Andrea Kimi Antonelli az ötödik pozícióban zárta a szabadedzést.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Eredmények, 1. szabadedzés (az élcsoport):

  1. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 1:20.117 perc
  2. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:20.286
  3. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams) 1:20.650
  4. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:20.692
  5. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 1:20.940
  6. Lando Norris (brit, McLaren) 1:21.021

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
#olaszország #péntek #forma-1 #olasz #ferrari #brit #autóverseny #világbajnok #autósport #f1

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:05
15:49
15:44
15:29
15:11
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 5.
Kiderült a meglepő igazság az Otthon Start hitelről: tisztul a kép, minden egy irányba mutat
2025. szeptember 4.
Bedőlt a Balaton: mi folyik a magyar tengernél, egyre kevesebb utazó választja
2025. szeptember 5.
Sokk a világgazdaságban: olyan fordulat zajlik, amire senki sem mert volna fogadni 20 éve
2025. szeptember 5.
Torz tükörben a magyar tinik: miért látja magát kövérnek minden második lány?
2025. szeptember 5.
Súlyos döntést kell meghoznia sok idősödő magyarnak: erre rámehet a házuk, lakásuk
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 5. péntek
Viktor, Lőrinc
36. hét
Szeptember 5.
Jótékonysági világnap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Elhunyt a legendás sportkommentátor: megrendült a sportvilág, hatalmas űr marad utána
2
5 napja
Álomszép Szoboszlai-gól! Ezzel verte meg a Liverpool az Arsenalt, mutatjuk videón!
3
5 napja
Tinédzser snooker-fenomén oktatja a nagyokat: mindenki a 18 éves reménység lábai előtt hever
4
2 hete
F1 holland nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Hollandia, Zandvoort helyszínen
5
1 hete
Itt vannak a Bajnokok Ligája meccsei: nem fogod elhinni, kik ellen játszik a Liverpool
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lehívási árfolyam
Előre rögzített árfolyam, amelyen az opció jogosultja a jövőben élhet opciós jogával.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 5. 15:44
Rab Árpád: valaki nagyon meg fog gazdagodni abból, hogy megmenti a Földet
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 5. 13:03
Torz tükörben a magyar tinik: miért látja magát kövérnek minden második lány?
Agrárszektor  |  2025. szeptember 5. 15:31
Kiderült az igazság: ekkor érhet véget a kánikula Magyarországon