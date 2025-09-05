2025. szeptember 5. péntek Viktor, Lőrinc
amerikai foci, irányító, amerikai futball, labda
Sport

Egyre rosszabbodik a legendás futballista állapota: nyíltan beszélt súlyos betegségéről

Pénzcentrum
2025. szeptember 5. 13:14

Brett Favre, a legendás NFL-játékos részletesen beszélt a Parkinson-kórral vívott küzdelméről és arról, hogy egyre jobban aggódik a betegség előrehaladása miatt - jelentette a Daily Mail.

A 55 éves, NFL Hírességek Csarnokába beválasztott irányító tavaly szeptemberben egy kongresszusi meghallgatáson hozta nyilvánosságra, hogy Parkinson-kórban szenved. Favre, aki 20 szezont játszott az NFL-ben, pályafutása nagy részét a Green Bay Packersnél töltötte, amellyel egy alkalommal Super Bowl-t is nyert.

A The Sage Steele Show-ban adott interjújában Favre elmondta, hogy újabb tünetekkel küzd, többek között nyelési nehézségekkel, és aggódik, hogy a betegség előrehalad. "Vannak olyan pillanatok, amikor úgy érzem, hogy fulladok. Ez ijesztő, mert ezt nem tudják megjavítani, de próbálok nem gondolni rá" - nyilatkozta a korábbi sportoló.

"Gyakran előfordul a nap során, talán éjszaka, amikor lenyugszom, hogy azt gondolom, egy kicsit rosszabbodik az állapotom. Nincs mód előre jelezni, kinél fog gyorsabban előrehaladni a betegség. Mindannyian másképp öregszünk. Állandóan azon gondolkodom - bár tudom, hogy nem kellene -, hogy én leszek-e az, aki gyorsabban öregszik?"

"Vajon a betegség végül uralkodni fog rajtam? Úgy gondolom, hogy jelenleg én uralkodom a betegségen. Minden nap arra gondolok, amikor felébredek, hogy 2%-kal rosszabbodott-e az állapotom, vagy ugyanolyan maradt? Túlságosan belemerülök-e a betegség előrehaladásának figyelésébe? Mindezek a gondolatok átfutnak az agyamon" - vallotta be Favre.

A sportolót pályafutása során rendkívüli kitartás jellemezte. NFL-rekordot jelentő 297 egymást követő mérkőzésen kezdőként lépett pályára, ami 321-re emelkedik, ha a rájátszás meccseit is beleszámítjuk. 1995 és 1997 között háromszor egymás után nyerte el az MVP (legértékesebb játékos) címet a Green Bay Packers színeiben.

Favre 1992 és 2007 között játszott a Packersnél, emellett szerepelt az Atlanta Falcons (1991), a New York Jets (2008) és a Minnesota Vikings (2009-2010) csapataiban is.
Címlapkép: Getty Images
#játék #betegség #betegségek #beszélgetés #parkinson-kór #nfl #amerikai futball #amerikai foci #amerikai sportok

