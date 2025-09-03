Isak leigazolása taktikai kérdéseket vethet fel a Liverpoolnál, fel van adva a lecke Arne Slotnak.
Ez aztán a pech: nem indul az atlétikai vébén a háromszoros olimpiai bajnok, súlyosan megsérült
Gabby Thomas olimpiai bajnok Achilles-ín sérülése miatt kihagyja a szeptemberi tokiói atlétikai világbajnokságot - közölte a The Guardian.
A párizsi olimpián 200 méteres síkfutásban aranyérmet szerző, valamint a 4x100 és 4x400 méteres váltóval is győztes Thomas kedden kiadott közleményében jelentette be, hogy a május óta fennálló sérülése júliusban súlyosbodott.
"Megértem, hogy ez csalódást okoz az atlétika rajongóinak, de végül rájöttem, hogy rendben van embernek lenni és gondoskodni magamról" - nyilatkozta a 28 éves sportoló. "Atlétaként mindig folytatni akarod a küzdelmet, de néha egyszerűen nem lehet túlhaladni egy sérülésen. Néha türelemre van szükség és a hosszú távú érdekeket szem előtt tartó döntésre."
Thomas a múlt havi amerikai bajnokságon messze volt legjobb formájától, ahol mindössze 0,001 másodperccel sikerült megszereznie a harmadik, utolsó kijutó helyet 200 méteren. A sportoló tervei szerint 2026-ban tér vissza a versenyzéshez. A tokiói világbajnokságot szeptember 13. és 21. között rendezik meg.
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője kedden megnevezte azt a huszonhét játékost, akikre számít a labdarúgó Európa-liga főtábláján.
Oliver Glasner vezetőedző lemondással fenyegetőzött a játékos eladása esetén, Guéhi most nagyon zabos a klubra.
Schäfer András izomsérülés miatt kihagyja a magyar labdarúgó-válogatott első két világbajnoki selejtezőmérkőzését.
Az olimpiai bajnok fellebbezett a World Boxing döntése ellen, amely megtiltotta számára a közelgő versenyeken való részvételt, hacsak nem veti alá magát genetikai vizsgálatnak.
Erik ten Hag negatív meglepetésként értékelte, hogy a Bayer Leverkusen mindössze két bajnoki után menesztette.
A napokon belül induló NFL-szezon előtt összeszedték, melyik stadionban mennyibe kerül egy sör: komoly különbségeket lehet találni, de az elején semmi meglepetés.
Elhunyt Joe Bugner, a magyar származású nehézsúlyú ökölvívó, aki kétszer magáénak tudhatta a brit és nemzetközösségi nehézsúlyú bajnoki címet.
Az öreg F1-veterán nem bánkódott sokat szakítása után, máris egy seregnyi fiatal lánnyal vette körbe magát nyaralása közben.
A Szpari középpályása nem utazott el saját csapata meccsére, a klub most szankciókkal fenyegeti. A játékos szerint azonban a helyzet már hónapok óta húzódik.
Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo menyasszonya hatalmas, 3 millió dollárt érő eljegyzési gyűrűjével keltett feltűnést a Velencei Filmfesztiválon.
Larry Pickett Jr. egy lángoló járműből mentett ki egy embert vasárnap hajnalban, nem sokkal csapata szezonnyitó mérkőzése után
Lewis Hamilton nehéz helyzetben készül a Ferrari színeiben való debütálására az Olasz Nagydíjon.
A Seattle Sounders 3-0-ra legyőzte az Inter Miamit a Leagues Cup döntőjében, Luis Suárez a meccs után leköpte a Seattle biztonsági igazgatóját.
Schön Szabolcs a rendszeres játéklehetőségben bízhat, de angliai csapatában az idén még nem jutott szerephez.
Erik ten Hag mindössze két Bundesliga-forduló után távozik a Bayer Leverkusen kispadjáról.
Vége az Isak-drámának Angliában: hamarosan aláírhat a lázadó csatár, rekordösszeget fizethetnek érte
A Liverpool rekordösszegű, 125 millió fontos megállapodást kötött Alexander Isak átigazolásáról a Newcastle Uniteddel.
Szoboszlai Dominik elmondta, hogy ezt a típusú szabadrúgást még kevesebbet is gyakorolta az elmúlt hetekben.
A most szerzett mesterhármasnak éppen a "közepe" volt Benzema karrierjének ötszázadik találata - nem sokan csinálták ezt meg előtte.
