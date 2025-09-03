2025. szeptember 3. szerda Hilda
Futball stadion lelátó piros székek
Sport

Ez aztán a pech: nem indul az atlétikai vébén a háromszoros olimpiai bajnok, súlyosan megsérült

Pénzcentrum
2025. szeptember 3. 12:42

Gabby Thomas olimpiai bajnok Achilles-ín sérülése miatt kihagyja a szeptemberi tokiói atlétikai világbajnokságot - közölte a The Guardian.

A párizsi olimpián 200 méteres síkfutásban aranyérmet szerző, valamint a 4x100 és 4x400 méteres váltóval is győztes Thomas kedden kiadott közleményében jelentette be, hogy a május óta fennálló sérülése júliusban súlyosbodott.

"Megértem, hogy ez csalódást okoz az atlétika rajongóinak, de végül rájöttem, hogy rendben van embernek lenni és gondoskodni magamról" - nyilatkozta a 28 éves sportoló. "Atlétaként mindig folytatni akarod a küzdelmet, de néha egyszerűen nem lehet túlhaladni egy sérülésen. Néha türelemre van szükség és a hosszú távú érdekeket szem előtt tartó döntésre."

Thomas a múlt havi amerikai bajnokságon messze volt legjobb formájától, ahol mindössze 0,001 másodperccel sikerült megszereznie a harmadik, utolsó kijutó helyet 200 méteren. A sportoló tervei szerint 2026-ban tér vissza a versenyzéshez. A tokiói világbajnokságot szeptember 13. és 21. között rendezik meg.
Címlapkép: Getty Images
