Hadüzenetet küldött az ukrán bokszbajnok: vele akar bunyózni Uszik

Olekszandr Uszik, a nehézsúlyú ökölvívás egyesített világbajnoka Deontay Wildert nevezte meg következő mérkőzésének "első számú opciójaként" - tudósított a BBC.

A 38 éves ukrán bunyós, aki júliusban a Wembley Stadionban kétszeres vitathatatlan nehézsúlyú bajnokká vált, nemrég lemondott WBO övéről, amelyet aztán a brit bokszoló kapott meg.

"Jövőre folytatom a küzdelmeket. Deontay Wilderrel szeretnék megmérkőzni. Szerintem ez érdekes lenne" - nyilatkozta Usyk a Boxing King Mediának.

Wilder, aki korábban WBC világbajnok volt és egykor a súlycsoport legfélelmetesebb ütőjének számított, az utóbbi időben nehéz időszakon megy keresztül. Az amerikai bokszoló megítélése jelentősen romlott, miután 2023-ban Joseph Parker, majd 2024-ben Zhilei Zhang is kiütötte.

A 40 éves Wilder több mint egy év kihagyás után júniusban tért vissza a ringbe, amikor a hetedik menetben technikai KO-val győzte le a kevéssé ismert Tyrrell Anthony Herndont.

A visszaesés ellenére Usyk továbbra is kiemelkedő névként tekint a "Bronz Bombázóra". "Ő világbajnok. Nagyon híres és erős fickó. Az elmúlt 10 év egyik nagyszerű nehézsúlyú bokszolója. Beszéltem a csapatommal, és azt mondtam, ő az első opció" - jelentette ki az ukrán.

Usyk inkább lemondott WBO címéről, mintsem hogy kötelező kihívójával, Wardley-vel mérkőzzön. Még mindig lehetősége lehet egy önkéntes címvédelemre Wilder ellen, ha gyorsan megegyeznek, mivel több kötelező kihívó más szervezeteknél már le van kötve.

A WBC "ideiglenes" bajnoka, Agit Kabayel január 10-én mérkőzik Damian Knybával, míg az IBF elrendelte, hogy Richard Torrez Jr. Frank Sanchezzel küzdjön meg egy végső selejtezőben. A WBA "rendes" bajnoka, Kubrat Pulev december 12-én tervez mérkőzni Murat Gassievvel.

Usyk - aki kétszer is legyőzte Furyt, Duboist és Anthony Joshuát - korábban kijelentette, hogy már csak két évig tervez bokszolni, és 2026-ban szeretne visszatérni a ringbe.