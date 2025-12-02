2025. december 2. kedd Melinda, Vivien
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Boxing gloves hanging
Sport

Hadüzenetet küldött az ukrán bokszbajnok: vele akar bunyózni Uszik

Pénzcentrum
2025. december 2. 18:44

Olekszandr Uszik, a nehézsúlyú ökölvívás egyesített világbajnoka Deontay Wildert nevezte meg következő mérkőzésének "első számú opciójaként" - tudósított a BBC.

A 38 éves ukrán bunyós, aki júliusban a Wembley Stadionban kétszeres vitathatatlan nehézsúlyú bajnokká vált, nemrég lemondott WBO övéről, amelyet aztán a brit bokszoló kapott meg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Jövőre folytatom a küzdelmeket. Deontay Wilderrel szeretnék megmérkőzni. Szerintem ez érdekes lenne" - nyilatkozta Usyk a Boxing King Mediának.

Wilder, aki korábban WBC világbajnok volt és egykor a súlycsoport legfélelmetesebb ütőjének számított, az utóbbi időben nehéz időszakon megy keresztül. Az amerikai bokszoló megítélése jelentősen romlott, miután 2023-ban Joseph Parker, majd 2024-ben Zhilei Zhang is kiütötte.

KATTINTS a friss és élő eredményekért, hírekért a Sportonlinera!

A 40 éves Wilder több mint egy év kihagyás után júniusban tért vissza a ringbe, amikor a hetedik menetben technikai KO-val győzte le a kevéssé ismert Tyrrell Anthony Herndont.

A visszaesés ellenére Usyk továbbra is kiemelkedő névként tekint a "Bronz Bombázóra". "Ő világbajnok. Nagyon híres és erős fickó. Az elmúlt 10 év egyik nagyszerű nehézsúlyú bokszolója. Beszéltem a csapatommal, és azt mondtam, ő az első opció" - jelentette ki az ukrán.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Usyk inkább lemondott WBO címéről, mintsem hogy kötelező kihívójával, Wardley-vel mérkőzzön. Még mindig lehetősége lehet egy önkéntes címvédelemre Wilder ellen, ha gyorsan megegyeznek, mivel több kötelező kihívó más szervezeteknél már le van kötve.

A WBC "ideiglenes" bajnoka, Agit Kabayel január 10-én mérkőzik Damian Knybával, míg az IBF elrendelte, hogy Richard Torrez Jr. Frank Sanchezzel küzdjön meg egy végső selejtezőben. A WBA "rendes" bajnoka, Kubrat Pulev december 12-én tervez mérkőzni Murat Gassievvel.

Usyk - aki kétszer is legyőzte Furyt, Duboist és Anthony Joshuát - korábban kijelentette, hogy már csak két évig tervez bokszolni, és 2026-ban szeretne visszatérni a ringbe.
Címlapkép: Getty Images
#sport #ukrajna #boksz #amerikai #világbajnok #ökölvívás #profiboksz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:33
19:15
19:01
18:55
18:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 2.
Így fektesd be a spórolt pénzed, ha biztos hozamot akarsz megcsípni 2026-ban
2025. december 1.
Súlyos lakáspiaci figyelmeztetést adott ki az MNB: egyre csak nő az Otthon Start buborék, de mikor durran ki?
2025. december 2.
Letaszíthatják a trónról Magyarország kedvenc autóját? Ez a modell jött fel a Suzukira, rengetegen keresik
2025. december 2.
Komoly átalakulás érik a magyar munkahelyeken: miért ugrálnak egyik állásból a másikba a dolgozók?
2025. december 2.
Itt vásárolják tavalyi áron a bejglit karácsonyra a magyarok: küszöbön a roham - Ez az új íz most a legnagyobb sláger
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 2. kedd
Melinda, Vivien
49. hét
December 2.
A rabszolgaság eltörlésének emléknapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Formula-1 katari nagydíj 2025: itt az F1 menetrend, a Forma 1 versenynaptár Lusail, Katar helyszínen
2
1 hete
Megszűnés szélén a legendás magyar focicsapat: 40 milliót kéne gyűjteniük, vagy mindennek vége
3
1 hete
Bemondta a MOB elnöke, mikor lehet Budapesten olimpia: nem kertelt Gyulay Zsolt
4
1 hete
Itt a TAO-rendszer végórája? Megszólalt a sportközgazdász, szerinte most ez zajlik a rendszerrel
5
2 napja
Abu Dhabi F1 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Abu-Dzabi helyszínen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Határidős deviza-adásvétel
Azon ügyletet jelenti, amely keretében az egyik fél egy adott pénznemben meghatározott összeget a másik félre átruház, egy másik pénznemben meghatározott összeg ellenében, mindezt a felek által meghatározott határidős értéknapon történő teljesítéssel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 2. 19:01
Itt a 13. havi nyugdíj és 14. havi nyugdíj kalkulátor: mutatjuk, kinek és mekkora összeg járhat 2026-ban
Pénzcentrum  |  2025. december 2. 18:12
Nem kertelt tovább, kimondta Putyin, amitől mindenki tartott: az oroszok készen állnak egész Európával háborúzni
Agrárszektor  |  2025. december 2. 18:29
Olyan dolog jön Magyarországon, amire idén már nem lesz példa