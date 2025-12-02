Megkezdődtek az orosz-amerikai tárgyalások kedden a Kremlben az ukrajnai rendezésről.
Hadüzenetet küldött az ukrán bokszbajnok: vele akar bunyózni Uszik
Olekszandr Uszik, a nehézsúlyú ökölvívás egyesített világbajnoka Deontay Wildert nevezte meg következő mérkőzésének "első számú opciójaként" - tudósított a BBC.
A 38 éves ukrán bunyós, aki júliusban a Wembley Stadionban kétszeres vitathatatlan nehézsúlyú bajnokká vált, nemrég lemondott WBO övéről, amelyet aztán a brit bokszoló kapott meg.
"Jövőre folytatom a küzdelmeket. Deontay Wilderrel szeretnék megmérkőzni. Szerintem ez érdekes lenne" - nyilatkozta Usyk a Boxing King Mediának.
Wilder, aki korábban WBC világbajnok volt és egykor a súlycsoport legfélelmetesebb ütőjének számított, az utóbbi időben nehéz időszakon megy keresztül. Az amerikai bokszoló megítélése jelentősen romlott, miután 2023-ban Joseph Parker, majd 2024-ben Zhilei Zhang is kiütötte.
A 40 éves Wilder több mint egy év kihagyás után júniusban tért vissza a ringbe, amikor a hetedik menetben technikai KO-val győzte le a kevéssé ismert Tyrrell Anthony Herndont.
A visszaesés ellenére Usyk továbbra is kiemelkedő névként tekint a "Bronz Bombázóra". "Ő világbajnok. Nagyon híres és erős fickó. Az elmúlt 10 év egyik nagyszerű nehézsúlyú bokszolója. Beszéltem a csapatommal, és azt mondtam, ő az első opció" - jelentette ki az ukrán.
Usyk inkább lemondott WBO címéről, mintsem hogy kötelező kihívójával, Wardley-vel mérkőzzön. Még mindig lehetősége lehet egy önkéntes címvédelemre Wilder ellen, ha gyorsan megegyeznek, mivel több kötelező kihívó más szervezeteknél már le van kötve.
A WBC "ideiglenes" bajnoka, Agit Kabayel január 10-én mérkőzik Damian Knybával, míg az IBF elrendelte, hogy Richard Torrez Jr. Frank Sanchezzel küzdjön meg egy végső selejtezőben. A WBA "rendes" bajnoka, Kubrat Pulev december 12-én tervez mérkőzni Murat Gassievvel.
Usyk - aki kétszer is legyőzte Furyt, Duboist és Anthony Joshuát - korábban kijelentette, hogy már csak két évig tervez bokszolni, és 2026-ban szeretne visszatérni a ringbe.
A brit kormány tervei szerint a sportkluboknak és rendezvényszervezőknek a jövőben jóval többet kellene fizetniük a rendőri biztosításért.
Max Verstappen még versenyben van az F1-es világbajnoki címért, miután a katari győzelmével 12 pontra csökkentette hátrányát Lando Norrisszal szemben.
Kétéves sznúkerjátékos keltett feltűnést az UK Championship-en, ahol a szervezők lehetőséget adtak a kisfiúnak egy bemutató bevonulásra a rangos versenyen.
Elhunyt Szűcs István, a DVTK egykori belső védője, aki játékosként és edzőként is jelentős szerepet töltött be a diósgyőri labdarúgás történetében.
Súlyos betegséggel küzd Ljuboszlav Penev, a bolgár labdarúgó-válogatott és az Atlético Madrid korábbi támadója, akit veserák miatt kezelnek egy németországi kórházban.
Máris jön az újabb edzőkirúgás Angliában? Megszólalt a Tottenham menedzsere, így érzi a saját helyzetét
Thomas Frank kijelentette, hogy továbbra is bízik a klubvezetés támogatásában, annak ellenére, hogy a szurkolók részéről egyre több kritika éri.
Tom Aspinall nehéz küzdelmet vív egy ritka szembetegséggel, amely az UFC 321-en vívott címvédő mérkőzésén elszenvedett sérülés következménye
Keddtől vasárnapig a lengyelországi Lublinban rendezik az úszók rövidpályás Európa-bajnokságát, amelyen 9 férfi és 13 női versenyző képviseli a magyar színeket.
Újabb sportbotrány készül: személyes okok miatt vett ki szabadságot a klubvezető, de más állhat a háttérben
A Middlesex County Cricket Club vezérigazgatója, Andrew Cornish felfüggesztette munkáját a klubnál, miután egy munkatársa kötelességszegéssel vádolta meg.
Szentmihályi Antal olimpiai bajnok labdarúgó, az Újpest és a Vasas egykori legendás kapusa kilenc hónapja költözött feleségével egy budai idősotthonba.
Elhunyt Nicola Pietrangeli, a kétszeres Roland Garros-győztes olasz teniszlegenda.
Magyarországnak jelenleg 14 kvótája van a februári, milánói-cortinai téli olimpiára.
Adrian Sutilt egy nemzetközi nyomozás során vették őrizetbe, csalás és sikkasztás miatt kell felelnie.
Treylon Burks elképesztő, egykezes elkapást mutatott be vasárnap este, csapata reményei a rájátszásra azonban egyre halványulnak.
A Skót Labdarúgó Szövetség (SFA) többmillió fontos, hosszú távú névadói szerződést kötött a nemzeti stadion elnevezési jogaira.
Elhagyja a Fradit Varga Barnabás? Megszólalt végre a csatár ügynöke, kiderült, miért nem játszott tegnap
Varga Barnabás, a Ferencváros gólvágója fáradtság miatt maradt ki a Puskás Akadémia elleni bajnoki mérkőzés keretéből, amit menedzsere is megerősített..
A vezetőedző azonnal elhagyta az Ole Miss csapatát, hogy a LSU vezetőedzője legyen, mindezt az év végi rájátszás előtt
Dárdai Bence, a Wolfsburg 19 éves magyar válogatott középpályása elülső keresztszalag-szakadás miatt műtéten esett át Innsbruckban.
