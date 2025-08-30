2025. augusztus 30. szombat Rózsa
Teniszlabda, teniszütő és pálya talaj mockup tér, elmosódott háttér vagy szabadtéri napsütés. Nyár, sportfelszerelés és mock up a képzés, fitness és gyakorlat a játék, verseny vagy versenyen
Sport

Hatalmas rekord dőlt meg az amerikai nyílt teniszbajnokságon: Djokovic lenyomta Federert

Pénzcentrum
2025. augusztus 30. 10:31

A 24-szeres Grand Slam-győztes Novak Djokovic a brit Cameron Norrie legyőzésével bejutott a 16 közé az amerikai nyílt teniszbajnokságon (US Open).

A korábbi világelső szerb klasszis ezzel pályafutása során a 69. alkalommal játszhat nyolcaddöntőt GS-viadalon, amivel beállította a svájci Roger Federer rekordját.

A 38 éves Djokovic karrierje során már 395 győztes meccsnél jár a Grand Slameken, kemény borításon pedig ez volt a 192. sikere
Címlapkép: Getty Images
