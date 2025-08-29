2025. augusztus 29. péntek Beatrix, Erna
A teniszpálya vonalai
Sport

Újabb ordítozás, botrány tört ki a US Openen: mégis mi folyik ott?

Pénzcentrum
2025. augusztus 29. 17:20

Stefanosz Tsitsipas dühösen reagált Daniel Altmaier taktikájára, miután öt szettes mérkőzésen kikapott és kiesett a US Open második fordulójában - írta a The Guardian.

A 7-6 (5), 1-6, 4-6, 6-3, 7-5 arányú vereség azt jelenti, hogy a korábbi világranglista-harmadik Tsitsipas 2017 óta először zárja úgy az évet, hogy egyetlen Grand Slam-tornán sem jutott el a harmadik körig.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Altmaier a negyedik szettben többször is alkalmazta a szabályos, de ritkán használt alsó adogatást, ami láthatóan feldühítette a görög játékost. A négy óra 26 perces mérkőzés végén, a kézfogásnál Tsitsipas közölte ellenfelével nemtetszését.

"Legközelebb ne csodálkozz, ha eltalállak, rendben? Csak azt mondom, ha alsó adogatást használsz..." - mondta Tsitsipas Altmaiernek, utalva arra, hogy szándékosan célozta meg a német játékos testét a mérkőzés során. A közönség kifütyülte a jelenetet, miközben az 56. helyen álló német játékos felemelt kézzel hátrált, elutasítva a vitát.

KATT a friss eredményekért, statisztikákért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!

Tsitsipas, aki korábban döntős volt az Australian Openen és a Roland Garroson, nemrég szakított edzőjével, Goran Ivaniseviccsel, és visszahozta apját, Apostolost a csapatába, hogy megállítsa játékának aggasztó hanyatlását. A 27 éves teniszező áprilisi barcelonai tornája óta nem nyert egymás után két mérkőzést, és a világranglistán a 28. helyre csúszott vissza.

Nem ez volt az egyetlen botrány a US Open első hetén: mint mi is megírtuk, pár napja a női egyes versenyben szólalkozott össze elég keményen két versenyző, végül az egyikük elég ronda dolgokat vágott ellenfele fejéhez. Olvasd el újra, miket is:

Címlapkép: Getty Images
#BOTRÁNY #sport #tenisz #teniszező #grand slam #us open #balhé

