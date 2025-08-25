Magyar Kupa: több élvonalbeli együttes is NB II-es ellenfelet kapott

A címvédő Paksi FC a Szajol, a 24-szeres győztes Ferencváros pedig a szintén megyei első osztályú Szarvaskend otthonába utazik a labdarúgó MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában, amelynek tétje a legjobb 32 közé kerülés.

A hétfői sorsoláson elhangzott, hogy az élvonalbeli és a másodosztályú csapatok ebben a körben csatlakoznak a mezőnyhöz. Rajtuk kívül 11 megyei és 25 harmadosztályú csapat van még versenyben. Az NB I-es klubok egymással nem találkozhattak. A hivatalos játéknap szeptember 13. szombat és 14. vasárnap.

Több élvonalbeli együttes is NB II-es ellenfelet kapott: a Puskás Akadémia a Vasas, a Nyíregyháza a Békéscsaba, a Kisvárda az Ajka, az Újpest pedig a Kecskemét otthonában lép majd pályára.

EZ IS ÉRDEKELHET Két focistájától is elköszönt a Diósgyőr: komoly érvágás lehet a távozásuk, vajon hol kötnek ki? A labdarúgó NB I-ben szereplő Diósgyőr pénteken közös megegyezéssel szerződést bontott két légiósával, a szlovén Rudi Pozeg Vancasszal és a bosnyák Sinisa Sanicaninnal.

MOL Magyar Kupa, 3. forduló (a 32 közé jutásért):