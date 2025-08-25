2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
16 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
foci, futball, labdarúgás, labda, labda, focilabda
Sport

Magyar Kupa: több élvonalbeli együttes is NB II-es ellenfelet kapott

Pénzcentrum
2025. augusztus 25. 19:40

A címvédő Paksi FC a Szajol, a 24-szeres győztes Ferencváros pedig a szintén megyei első osztályú Szarvaskend otthonába utazik a labdarúgó MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában, amelynek tétje a legjobb 32 közé kerülés.

A hétfői sorsoláson elhangzott, hogy az élvonalbeli és a másodosztályú csapatok ebben a körben csatlakoznak a mezőnyhöz. Rajtuk kívül 11 megyei és 25 harmadosztályú csapat van még versenyben. Az NB I-es klubok egymással nem találkozhattak. A hivatalos játéknap szeptember 13. szombat és 14. vasárnap.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Több élvonalbeli együttes is NB II-es ellenfelet kapott: a Puskás Akadémia a Vasas, a Nyíregyháza a Békéscsaba, a Kisvárda az Ajka, az Újpest pedig a Kecskemét otthonában lép majd pályára.

Két focistájától is elköszönt a Diósgyőr: komoly érvágás lehet a távozásuk, vajon hol kötnek ki?
EZ IS ÉRDEKELHET
Két focistájától is elköszönt a Diósgyőr: komoly érvágás lehet a távozásuk, vajon hol kötnek ki?
A labdarúgó NB I-ben szereplő Diósgyőr pénteken közös megegyezéssel szerződést bontott két légiósával, a szlovén Rudi Pozeg Vancasszal és a bosnyák Sinisa Sanicaninnal.

MOL Magyar Kupa, 3. forduló (a 32 közé jutásért):

  • Érdi VSE (NB III)-ETO FC Győr
  • BFC Siófok (NB III)-MTK Budapest
  • VSC 2015 Veszprém (NB III)-Debreceni VSC
  • Swiss Krono-Vásárosnamény (megyei I.)-Zalaegerszegi TE
  • Iváncsa KSE (NB III)-Kolorcity Kazincbarcika SC
  • Békéscsaba 1912 Előre (NB II)-Nyíregyháza Spartacus FC
  • Vasas FC (NB II)-Puskás Akadémia FC
  • FC Ajka (NB II)-Kisvárda Master Good
  • Szarvaskend SE (megyei I.)-Ferencvárosi TC
  • Szajol KLK (megyei I.)-Paksi FC
  • Hódmezővásárhelyi FC (NB III)-Diósgyőri VTK
  • Kecskeméti TE (NB II)-Újpest FC
  • Eger SE (NB III)-Budafoki MTE (NB II)
  • Gyulai Termál FC (NB III)-Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)
  • FC Nagykanizsa (NB III) - HR-Rent Kozármisleny (NB II)
  • REAC (megyei I.)-Karcagi SC (NB II)
  • Salgótarjáni BTC (megyei I.)-Tiszakécskei LC (NB II)
  • Mezőörs KSE (megyei I.)-Komárom VSE (NB III)
  • Dorogi FC (NB III) - Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)
  • Füzesabony SC (NB III) - BVSC-Zugló (NB II)
  • Gyirmót FC Győr (NB III)-Aqvital FC Csákvár (NB II)
  • Móri SE (megyei I.)-Budapest Honvéd FC (NB II)
  • Videoton FC (NB II)-Szentlőrinc SE (NB II)
  • Kelen SC (megyei I.)-Tarpa SC (NB III)
  • Szolnoki MÁV FC (megyei I.)-ESMTK (NB III)
  • Majosi SE (NB III)-Gödöllői SK (NB III)
  • Martfűi LSE (NB III)-Dombóvári FC (NB III)
  • Opus Tigáz Tatabánya (NB III)-Soroksár SC (NB II)
  • Tiszafüredi VSE (NB III)-Putnok FC (NB III)
  • PTE-PEAC (NB III) - III. Kerületi TVE (NB III)
  • Sárvár FC (megyei I.)-Pilisi LK (megyei I.)
  • Pécsi MFC (NB III)-Debreceni EAC (NB III)
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #Magyar Kupa

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:42
20:31
20:24
20:16
20:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 25.
Luxus lett a nyaralás a magyaroknak: miért ennyire drága bárhova elutazni 2025-ben?
2025. augusztus 24.
Sokaknak mélyen a zsebbe kell nyúlni ősztől: durva számlák várnak a családokra
2025. augusztus 25.
Súlyos lakáscsapdában a vidéki magyarok: meglepő kutatási eredményekkel álltak elő az ELTE diákjai
2025. augusztus 25.
Komoly változás élesedett az orvosi rendelőkben: rengeteg magyar beteget érint
2025. augusztus 25.
Pofátlanul olcsón fogja árulni a Lidl az ország tortáját: indul a roham, ennyiért máshol nem eszel
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 25. hétfő
Lajos, Patrícia
35. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Nagy pénzt kaszál világcsúcsával az atlétika fenegyereke: ezt már a szponzorok se bírják
2
2 hete
Legendás újpesti futballista hunyt el: gyászolnak a lilák
3
1 hete
Atyaég, mekkora gól! Meg is van a Puskás-díjas találat: Skóciában esett
4
23 órája
F1 holland nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Hollandia, Zandvoort helyszínen
5
2 hete
Óriási hír a tenisz rajongóinak: bejelentette Roger Federer, visszatér a teniszpályára
PÉNZÜGYI KISOKOS
Műszakilag becsült érték
taralmában hasonló a káridőponti értékhez. A kifejezést a biztosítási feltételek nem, vagy csak elvétve alkalmazzák, ugyanakkor a kárrendezési munkát végzők gyakorlatában mindennapi szóhasználat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 25. 19:02
Súlyos lakáscsapdában a vidéki magyarok: meglepő kutatási eredményekkel álltak elő az ELTE diákjai
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 25. 18:00
Kvíz: Bolondulsz a kutyákért, ismersz minden kutyafajtát? Ez a kvíz neked szól!
Agrárszektor  |  2025. augusztus 25. 19:31
Ez nem játék: már nemcsak állatokat, embert is fertőz a húsevő parazita