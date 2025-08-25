A Borussia Dortmund egy komoly incidens miatt megtiltotta a játékosok családtagjainak a belépést az öltözőbe
Magyar Kupa: több élvonalbeli együttes is NB II-es ellenfelet kapott
A címvédő Paksi FC a Szajol, a 24-szeres győztes Ferencváros pedig a szintén megyei első osztályú Szarvaskend otthonába utazik a labdarúgó MOL Magyar Kupa harmadik fordulójában, amelynek tétje a legjobb 32 közé kerülés.
A hétfői sorsoláson elhangzott, hogy az élvonalbeli és a másodosztályú csapatok ebben a körben csatlakoznak a mezőnyhöz. Rajtuk kívül 11 megyei és 25 harmadosztályú csapat van még versenyben. Az NB I-es klubok egymással nem találkozhattak. A hivatalos játéknap szeptember 13. szombat és 14. vasárnap.
Több élvonalbeli együttes is NB II-es ellenfelet kapott: a Puskás Akadémia a Vasas, a Nyíregyháza a Békéscsaba, a Kisvárda az Ajka, az Újpest pedig a Kecskemét otthonában lép majd pályára.
MOL Magyar Kupa, 3. forduló (a 32 közé jutásért):
- Érdi VSE (NB III)-ETO FC Győr
- BFC Siófok (NB III)-MTK Budapest
- VSC 2015 Veszprém (NB III)-Debreceni VSC
- Swiss Krono-Vásárosnamény (megyei I.)-Zalaegerszegi TE
- Iváncsa KSE (NB III)-Kolorcity Kazincbarcika SC
- Békéscsaba 1912 Előre (NB II)-Nyíregyháza Spartacus FC
- Vasas FC (NB II)-Puskás Akadémia FC
- FC Ajka (NB II)-Kisvárda Master Good
- Szarvaskend SE (megyei I.)-Ferencvárosi TC
- Szajol KLK (megyei I.)-Paksi FC
- Hódmezővásárhelyi FC (NB III)-Diósgyőri VTK
- Kecskeméti TE (NB II)-Újpest FC
- Eger SE (NB III)-Budafoki MTE (NB II)
- Gyulai Termál FC (NB III)-Mezőkövesd Zsóry FC (NB II)
- FC Nagykanizsa (NB III) - HR-Rent Kozármisleny (NB II)
- REAC (megyei I.)-Karcagi SC (NB II)
- Salgótarjáni BTC (megyei I.)-Tiszakécskei LC (NB II)
- Mezőörs KSE (megyei I.)-Komárom VSE (NB III)
- Dorogi FC (NB III) - Szeged-Csanád Grosics Akadémia (NB II)
- Füzesabony SC (NB III) - BVSC-Zugló (NB II)
- Gyirmót FC Győr (NB III)-Aqvital FC Csákvár (NB II)
- Móri SE (megyei I.)-Budapest Honvéd FC (NB II)
- Videoton FC (NB II)-Szentlőrinc SE (NB II)
- Kelen SC (megyei I.)-Tarpa SC (NB III)
- Szolnoki MÁV FC (megyei I.)-ESMTK (NB III)
- Majosi SE (NB III)-Gödöllői SK (NB III)
- Martfűi LSE (NB III)-Dombóvári FC (NB III)
- Opus Tigáz Tatabánya (NB III)-Soroksár SC (NB II)
- Tiszafüredi VSE (NB III)-Putnok FC (NB III)
- PTE-PEAC (NB III) - III. Kerületi TVE (NB III)
- Sárvár FC (megyei I.)-Pilisi LK (megyei I.)
- Pécsi MFC (NB III)-Debreceni EAC (NB III)
