2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
16 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
sport, sportlétesítmény, labdarúgás, kispad
Sport

Lecserélték a játékost, apja berontott az öltőzőbe: nem megyekettőben, Bundesligában történt az eset

Pénzcentrum
2025. augusztus 25. 19:23

A Borussia Dortmund egy komoly incidens miatt megtiltotta a játékosok családtagjainak a belépést az öltözőbe - tudósított a The Sun.

A klub új szabályt vezetett be, miután Mark Bellingham, Jobe Bellingham édesapja megpróbálta szemtől szembe kritizálni Niko Kovac vezetőedzőt. Tette mindezt azért, mert fiát a félidőben lecserélték a St. Pauli elleni 3-3-as döntetlen során.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Sky Sports Germany információi szerint Bellingham édesapja feldühödött a döntésen, és a folyosón várta a Dortmund vezetőségét, hogy kifejezze nemtetszését. A BILD szerint Mark Bellingham "nem titkolta véleményét", és közvetlenül Kovaccsal akart találkozni, miközben több játékos is észrevette, mennyire dühös.

A jelentések szerint Mark Bellingham szenvedélyes vitába keveredett Sebastian Kehl sportigazgatóval, ahol nemcsak fia lecserélését, hanem a csapat teljesítményét is kritizálta. Az incidens után a klub úgy döntött, hogy minden családtagot kitilt az öltöző környékéről. 

A St. Pauli-Dortmund komoly meglepetésre végződött döntetlenre, ráadásul egy hatalmas góllal egyenlített a meccs utolsó perceiben a jóval esélytelenebbenk számító, a Bundesligába 13 év visszajutott hazai csapat. Ezt a gólt ma már egyszer megmutattuk, most újra megnézheted itt:

Szabadrúgás, felső sarkos bomba és más finomságok: mutatunk pár eszméletlen gólt a hétvégéről
EZ IS ÉRDEKELHET
Szabadrúgás, felső sarkos bomba és más finomságok: mutatunk pár eszméletlen gólt a hétvégéről
Minden topliga elindult a hétvégén, de nem csak innen válogattunk nagy gólt, magyar találat is szerepel összesítésünkben.

KATTINTS a friss eredményekért, statisztikákért a Pénzcentrum sportoldalára, a Sportonlinera!

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Lars Ricken, a Dortmund ügyvezető igazgatója megerősítette a döntést, bár igyekezett csökkenteni az eset jelentőségét. "Jobe Bellingham családja kifejezetten a fia első Bundesliga-mérkőzésére repült be, és szerettek volna találkozni vele a meccs után. Az öltöző folyosóján álltak, és érzelmes beszélgetést folytattak Sebastiannal, ami azonban egyáltalán nem probléma, tekintettel erre a kapcsolatra" – nyilatkozta a Sky90 műsorában.

"A jövőben biztosítani fogjuk, hogy csak játékosok, edzők és hivatalos személyek férhessenek hozzá az öltöző területéhez, hogy ne kerüljünk bajba az ilyen hírek kommentálásával. De mára minden megoldódott – nincs dráma" – tette hozzá Ricken.

Jobe Bellingham idén nyáron 32 millió fontért igazolt a Dortmundhoz a Sunderlandtől, és ez volt az első Bundesliga-mérkőzése, ahol kezdőként lépett pályára. A 19 éves játékos korábban hangsúlyozta, hogy  csupán bátyja, a jelenleg a Real Madridban játszó Jude Bellingham nyomdokaiba kíván lépni.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #fiatal #szülő #fiatalok #klub #bundesliga #német bajnokság #német foci #játékosügynök #sportbotrány

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:42
20:31
20:24
20:16
20:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 25.
Luxus lett a nyaralás a magyaroknak: miért ennyire drága bárhova elutazni 2025-ben?
2025. augusztus 24.
Sokaknak mélyen a zsebbe kell nyúlni ősztől: durva számlák várnak a családokra
2025. augusztus 25.
Súlyos lakáscsapdában a vidéki magyarok: meglepő kutatási eredményekkel álltak elő az ELTE diákjai
2025. augusztus 25.
Komoly változás élesedett az orvosi rendelőkben: rengeteg magyar beteget érint
2025. augusztus 25.
Pofátlanul olcsón fogja árulni a Lidl az ország tortáját: indul a roham, ennyiért máshol nem eszel
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 25. hétfő
Lajos, Patrícia
35. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Nagy pénzt kaszál világcsúcsával az atlétika fenegyereke: ezt már a szponzorok se bírják
2
2 hete
Legendás újpesti futballista hunyt el: gyászolnak a lilák
3
1 hete
Atyaég, mekkora gól! Meg is van a Puskás-díjas találat: Skóciában esett
4
23 órája
F1 holland nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Hollandia, Zandvoort helyszínen
5
2 hete
Óriási hír a tenisz rajongóinak: bejelentette Roger Federer, visszatér a teniszpályára
PÉNZÜGYI KISOKOS
Műszakilag becsült érték
taralmában hasonló a káridőponti értékhez. A kifejezést a biztosítási feltételek nem, vagy csak elvétve alkalmazzák, ugyanakkor a kárrendezési munkát végzők gyakorlatában mindennapi szóhasználat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 25. 19:02
Súlyos lakáscsapdában a vidéki magyarok: meglepő kutatási eredményekkel álltak elő az ELTE diákjai
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 25. 18:00
Kvíz: Bolondulsz a kutyákért, ismersz minden kutyafajtát? Ez a kvíz neked szól!
Agrárszektor  |  2025. augusztus 25. 19:31
Ez nem játék: már nemcsak állatokat, embert is fertőz a húsevő parazita