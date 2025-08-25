A Jagelloniában játszó csatárért komoly ajánlatot tehetett a Fradi, de állítólag akkor is nagyon szeretnék Budapestre hozni, ha Varga mégsem távozik.
Lecserélték a játékost, apja berontott az öltőzőbe: nem megyekettőben, Bundesligában történt az eset
A Borussia Dortmund egy komoly incidens miatt megtiltotta a játékosok családtagjainak a belépést az öltözőbe - tudósított a The Sun.
A klub új szabályt vezetett be, miután Mark Bellingham, Jobe Bellingham édesapja megpróbálta szemtől szembe kritizálni Niko Kovac vezetőedzőt. Tette mindezt azért, mert fiát a félidőben lecserélték a St. Pauli elleni 3-3-as döntetlen során.
A Sky Sports Germany információi szerint Bellingham édesapja feldühödött a döntésen, és a folyosón várta a Dortmund vezetőségét, hogy kifejezze nemtetszését. A BILD szerint Mark Bellingham "nem titkolta véleményét", és közvetlenül Kovaccsal akart találkozni, miközben több játékos is észrevette, mennyire dühös.
A jelentések szerint Mark Bellingham szenvedélyes vitába keveredett Sebastian Kehl sportigazgatóval, ahol nemcsak fia lecserélését, hanem a csapat teljesítményét is kritizálta. Az incidens után a klub úgy döntött, hogy minden családtagot kitilt az öltöző környékéről.
A St. Pauli-Dortmund komoly meglepetésre végződött döntetlenre, ráadásul egy hatalmas góllal egyenlített a meccs utolsó perceiben a jóval esélytelenebbenk számító, a Bundesligába 13 év visszajutott hazai csapat. Ezt a gólt ma már egyszer megmutattuk, most újra megnézheted itt:
Lars Ricken, a Dortmund ügyvezető igazgatója megerősítette a döntést, bár igyekezett csökkenteni az eset jelentőségét. "Jobe Bellingham családja kifejezetten a fia első Bundesliga-mérkőzésére repült be, és szerettek volna találkozni vele a meccs után. Az öltöző folyosóján álltak, és érzelmes beszélgetést folytattak Sebastiannal, ami azonban egyáltalán nem probléma, tekintettel erre a kapcsolatra" – nyilatkozta a Sky90 műsorában.
"A jövőben biztosítani fogjuk, hogy csak játékosok, edzők és hivatalos személyek férhessenek hozzá az öltöző területéhez, hogy ne kerüljünk bajba az ilyen hírek kommentálásával. De mára minden megoldódott – nincs dráma" – tette hozzá Ricken.
Jobe Bellingham idén nyáron 32 millió fontért igazolt a Dortmundhoz a Sunderlandtől, és ez volt az első Bundesliga-mérkőzése, ahol kezdőként lépett pályára. A 19 éves játékos korábban hangsúlyozta, hogy csupán bátyja, a jelenleg a Real Madridban játszó Jude Bellingham nyomdokaiba kíván lépni.
Adrien Rabiot és Jonathan Rowe vesztes meccs után mentek egymásnak az öltözőben, a csapat pedig egy percig nem gondolkodott a büntetés mértékén.
Frank Ilett egy éve fogadta meg, hogy addig nem vághatják le haját, amíg csapata nem nyer zsinórban öt meccset. Az eredmény pedig szemmel messziről is...
A Puskás Akadémia a Vasas, a Nyíregyháza a Békéscsaba otthonában lép majd pályára.
Megint egy keleti rangadón voltak a legtöbben a hétvégén, a kupacsapatok miatt pedig most csonka fordulót rendeztek.
Bukayo Saka combizom-sérülése kevésbé súlyos, mint azt először feltételezték, és vélhetően a csapatkapitány Martin Odegaard sem hagy ki nagyon sok időt.
Borzalmasan kezdte a szezont a londoni West Ham, és lehet, hogy idén övék lesz az első kirúgott edző "dicsősége".
F1 holland nagydíj 2025: itt a Forma 1 menetrend, a Formula 1 versenynaptár Hollandia, Zandvoort helyszínen
Hamarosan véget ér a nyári szünet, jövő vasárnap sor kerül a Forma-1 versenynaptár következő versenyére. Lássuk, mikor rendezik a Forma-1 következő versenyét, a 2025-ös versenynaptárat!
Kieffer Moore ígéretet tett, hogy a Wrexham csapata motivációként használja fel azokat a hangokat, amelyek a klub bukását kívánják
Az amerikai atlétának egy sportital jutott eszébe a színpompás nevadai tóról, de talán kevesebben vesszük észre, ha meglátjuk, milyen fürdőruhában van.
Ezt biztos nem így képzelte a korábbi United-sztár: már a félidőben lekapták barcelonai bemutatkozásán
Marcus Rashford nehéz kezdést élt át a Barcelonában, miután első kezdőként játszott mérkőzésén már a félidőben lecserélték.
Thomas Frank kiválóan kezdett a Tottenham élén: a Manchester City elleni, tegnapi siker után már két győzelem és két kapott gól nélküli mérkőzés áll a...
Mikel Arteta elárulta, hogy új igazolásuk telefonon kereste, mielőtt az Arsenal leigazolta volna a Tottenham elől.
A lista átlagéletkora 26 év, ami jelentős fiatalodást mutat a korábbi évekhez képest.
A sorsolást eredetileg Las Vegasban tervezték megtartani, ahogy az 1994-es amerikai világbajnokság esetében is történt.
A Liverpool elleni hétfői mérkőzésen Alexander Isak továbbra sem áll Eddie Howe vezetőedző rendelkezésére a Newcastle-nél.
Wayne Rooney szerint a legendás edző, Sir Alex Ferguson soha nem engedte volna meg játékosainak a félidei interjúkat.
A Copa Sudamericana nyolcaddöntőjét kellett félbeszakítani Buenos Airesben, miután súlyos összecsapások törtek ki a lelátókon.
Ha nem költenek el irtózatos pénzt a nagycsapatok edzői, nem is lehetnek sikeresek? Rögtön itt van öt top edző, aki szórja ugyan a pénzt, de...
