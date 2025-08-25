Lecserélték a játékost, apja berontott az öltőzőbe: nem megyekettőben, Bundesligában történt az eset

A Borussia Dortmund egy komoly incidens miatt megtiltotta a játékosok családtagjainak a belépést az öltözőbe - tudósított a The Sun.

A klub új szabályt vezetett be, miután Mark Bellingham, Jobe Bellingham édesapja megpróbálta szemtől szembe kritizálni Niko Kovac vezetőedzőt. Tette mindezt azért, mert fiát a félidőben lecserélték a St. Pauli elleni 3-3-as döntetlen során.

A Sky Sports Germany információi szerint Bellingham édesapja feldühödött a döntésen, és a folyosón várta a Dortmund vezetőségét, hogy kifejezze nemtetszését. A BILD szerint Mark Bellingham "nem titkolta véleményét", és közvetlenül Kovaccsal akart találkozni, miközben több játékos is észrevette, mennyire dühös.

A jelentések szerint Mark Bellingham szenvedélyes vitába keveredett Sebastian Kehl sportigazgatóval, ahol nemcsak fia lecserélését, hanem a csapat teljesítményét is kritizálta. Az incidens után a klub úgy döntött, hogy minden családtagot kitilt az öltöző környékéről.

A St. Pauli-Dortmund komoly meglepetésre végződött döntetlenre, ráadásul egy hatalmas góllal egyenlített a meccs utolsó perceiben a jóval esélytelenebbenk számító, a Bundesligába 13 év visszajutott hazai csapat. Ezt a gólt ma már egyszer megmutattuk, most újra megnézheted itt:

Lars Ricken, a Dortmund ügyvezető igazgatója megerősítette a döntést, bár igyekezett csökkenteni az eset jelentőségét. "Jobe Bellingham családja kifejezetten a fia első Bundesliga-mérkőzésére repült be, és szerettek volna találkozni vele a meccs után. Az öltöző folyosóján álltak, és érzelmes beszélgetést folytattak Sebastiannal, ami azonban egyáltalán nem probléma, tekintettel erre a kapcsolatra" – nyilatkozta a Sky90 műsorában.

"A jövőben biztosítani fogjuk, hogy csak játékosok, edzők és hivatalos személyek férhessenek hozzá az öltöző területéhez, hogy ne kerüljünk bajba az ilyen hírek kommentálásával. De mára minden megoldódott – nincs dráma" – tette hozzá Ricken.

Jobe Bellingham idén nyáron 32 millió fontért igazolt a Dortmundhoz a Sunderlandtől, és ez volt az első Bundesliga-mérkőzése, ahol kezdőként lépett pályára. A 19 éves játékos korábban hangsúlyozta, hogy csupán bátyja, a jelenleg a Real Madridban játszó Jude Bellingham nyomdokaiba kíván lépni.