Borzalmasan kezdte a szezont a londoni West Ham, és lehet, hogy idén övék lesz az első kirúgott edző "dicsősége".
Fellélegezhet az Arsenal: nem súlyos két sztárjuk sérülése, hamarosan újra pályán lesznek
Bukayo Saka combizom-sérülése kevésbé súlyos, mint azt először feltételezték, és vélhetően a csapatkapitány Martin Odegaard sem hagy ki nagyon sok időt - írta meg a The Guardian.
A 23 éves angol válogatott játékost a Leeds elleni 5-0-s hazai győzelem során, a második félidőben kellett lecserélni. Bár egyelőre nem tudni pontosan, mikor térhet vissza a pályára, az első jelek biztatóak, és várhatóan nem kell olyan hosszú, három és fél hónapos kihagyással számolnia, mint a tavalyi szezonban a jobb combizmának műtétje után.
Martin Ødegaard csapatkapitány szintén megsérült a Leeds elleni mérkőzésen, miután szerencsétlenül esett a jobb vállára. Hétfőn egy szurkolói eseményen való részvételét is lemondták, hogy a felépülésére koncentrálhasson, de az ő esetében sem várható hosszabb kihagyás.
Közben Mikel Arteta vezetőedző nagy reményeket fűz az új igazoláshoz, Eberechi Ezéhez, aki szerinte "varázslatos pillanatokat" fog teremteni és új szintre emeli a csapatot. Ezét a Leeds elleni mérkőzés előtt mutatták be az Emirates Stadion közönségének.
"Megvan a képessége, hogy varázslatos pillanatokat teremtsen. Különböző pozíciókból, különböző helyzetekből is képes erre. Megvan benne az a flair és karizma, ami nagyon ragadós" – nyilatkozta Arteta az új játékosról, hozzátéve, hogy tehetsége megkérdőjelezhetetlen, és több poszton is bevethető. Az Eze körüli "kanosszajárásról" a Pénzcentrum is beszámolt, itt olvashatod el újra:
Eze a hetedik új arc az Emirates Stadionban ezen a nyáron, miután a klub mintegy 250 millió fontot költött igazolásokra, ami Arteta szerint a legteljesebb keretet biztosítja számára közel hatéves edzői pályafutása során. Az Arsenal, amely eddig mindkét mérkőzését megnyerte, jövő vasárnap a bajnoki címvédő, Szoboszlait és Kerkezt is foglalkoztató Liverpool otthonában lép pályára.
