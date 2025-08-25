2025. augusztus 25. hétfő Lajos, Patrícia
Budapest
London, Egyesült Királyság - 2013. július 31: Emirates Stadion. Az Ashburton Grove, amelyet szponzori okokból Emirates Stadionként vagy egyszerűen csak The Emirates néven ismernek, az Arsenal otthona.
Sport

Fellélegezhet az Arsenal: nem súlyos két sztárjuk sérülése, hamarosan újra pályán lesznek

Pénzcentrum
2025. augusztus 25. 11:16

Bukayo Saka combizom-sérülése kevésbé súlyos, mint azt először feltételezték, és vélhetően a csapatkapitány Martin Odegaard sem hagy ki nagyon sok időt - írta meg a The Guardian.

A 23 éves angol válogatott játékost a Leeds elleni 5-0-s hazai győzelem során, a második félidőben kellett lecserélni. Bár egyelőre nem tudni pontosan, mikor térhet vissza a pályára, az első jelek biztatóak, és várhatóan nem kell olyan hosszú, három és fél hónapos kihagyással számolnia, mint a tavalyi szezonban a jobb combizmának műtétje után.

Martin Ødegaard csapatkapitány szintén megsérült a Leeds elleni mérkőzésen, miután szerencsétlenül esett a jobb vállára. Hétfőn egy szurkolói eseményen való részvételét is lemondták, hogy a felépülésére koncentrálhasson, de az ő esetében sem várható hosszabb kihagyás.

A Premier League friss eredményeiért, statisztikákért kattints a Sportonline-ra, a Pénzcentrum sportoldalára!

Közben Mikel Arteta vezetőedző nagy reményeket fűz az új igazoláshoz, Eberechi Ezéhez, aki szerinte "varázslatos pillanatokat" fog teremteni és új szintre emeli a csapatot. Ezét a Leeds elleni mérkőzés előtt mutatták be az Emirates Stadion közönségének.

"Megvan a képessége, hogy varázslatos pillanatokat teremtsen. Különböző pozíciókból, különböző helyzetekből is képes erre. Megvan benne az a flair és karizma, ami nagyon ragadós" – nyilatkozta Arteta az új játékosról, hozzátéve, hogy tehetsége megkérdőjelezhetetlen, és több poszton is bevethető. Az Eze körüli "kanosszajárásról" a Pénzcentrum is beszámolt, itt olvashatod el újra:

Komoly titkot árult el az Arsenal edzője: így térítették el a riválistól új játékosukat
Eze a hetedik új arc az Emirates Stadionban ezen a nyáron, miután a klub mintegy 250 millió fontot költött igazolásokra, ami Arteta szerint a legteljesebb keretet biztosítja számára közel hatéves edzői pályafutása során. Az Arsenal, amely eddig mindkét mérkőzését megnyerte, jövő vasárnap a bajnoki címvédő, Szoboszlait és Kerkezt is foglalkoztató Liverpool otthonában lép pályára.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #sérülés #premier league #Arsenal #angol foci #angol bajnokság #sportonline

