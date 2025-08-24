2025. augusztus 24. vasárnap Bertalan
21 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Arsenal-stadion, Emirates, london. foci, premier league, arsenalFotó: Pénzcentrum
Sport

Komoly titkot árult el az Arsenal edzője: így "térítették el" a riválistól új játékosukat

Pénzcentrum
2025. augusztus 24. 11:35

Mikel Arteta elárulta, hogy új igazolásuk telefonon kereste, mielőtt az Arsenal leigazolta volna a Tottenham elől - jelentette a The Guardian.

Mikel Arteta, az Arsenal menedzsere elmondta, hogy Eberechi Eze szerdán felhívta őt, hogy érdeklődjön, van-e még esélye az Arsenalhoz igazolni, miközben a Tottenham ajánlatát fontolgatta.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Ez mutatja, mennyire szeretett volna hozzánk jönni" - nyilatkozta Arteta, miközben felidézte az átigazolási saga végső fordulatát, amelyben az Arsenal régóta fennálló érdeklődését kihasználva elhappolta a játékost a Spurs elől. "Néha nagyon nehéz, mert szeretnél teljesen átlátható és nyílt lenni a játékosokkal. Nekik pedig nagyon fontos döntéseket kell meghozniuk."

KATTINTS a statisztikákért, eredményekért a Sportonlinera, a Pénzcentrum sportoldalára!

A Tottenham már megegyezett a Crystal Palace-szal Eze átigazolásáról, de az Arsenal közbelépett és megszerezte a játékost 60 millió fontért, további 7,5 millió font bónusszal. Az Arsenal előnyben volt a Spursszal szemben, mivel Eze mindig is hozzájuk szeretett volna igazolni; gyerekkorában szurkolt a csapatnak, és 8-13 éves kora között az akadémiájukon is játszott. Arteta szerint a transzfer végül drámai volt és "az egyik leggyorsabb" átigazolás.

Ezét bemutatták az Emirates Stadion közönségének a Leeds elleni 5-0-s győzelem előtt. A mérkőzésen magabiztos debütálást mutatott be a mindössze 15 éves Max Dowman középpályás, aki a 64. percben állt be csereként, de a találkozót beárnyékolta Martin Ødegaard (váll) és Bukayo Saka (combhajlító) sérülése.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

"Úgy gondolom, hogy Eze képes varázslatos pillanatokat teremteni" - mondta Arteta. "Megvan benne az a stílus, az a karizma, ami nagyon ragadós. Tudjuk, hogy játszhat támadó középpályásként, jobbra vagy balra. Nem érdekli. Balról eltolva is játszik. Biztos vagyok benne, hogy megtaláljuk számára a megfelelő pozíciót."

Saka sérülése súlyosabbnak tűnt, mint a csapatkapitányé, és az időzítés sem szerencsés, mivel az Arsenal jövő vasárnap a Liverpool otthonába látogat. "Ha Bukayo lecserélését kéri, az biztosan valami jelentős dologra utal" - mondta Arteta. "Érzett valamit a combhajlítójában sprintelés közben. Ez soha nem jó jel."
Címlapkép: Getty Images
#telefon #sport #premier league #tottenham #Arsenal #angol foci #angol bajnokság #mikel arteta

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:48
11:35
11:04
10:35
10:10
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 24.
Sokaknak mélyen a zsebbe kell nyúlni ősztől: durva számlák várnak a családokra
2025. augusztus 23.
Itt a magyar szülők legfontosabb őszi listája: katasztrófa lehet a vége, ha erről nem gondoskodnak
2025. augusztus 23.
Magyarok százezrei jogosultak ilyen rezsikedvezményre: egyre kevesebben igénylik, pedig megéri
2025. augusztus 23.
Különleges temetés 2025-ben: ennyibe kerül a hajós temetés, légi temetés, erdei temetés
2025. augusztus 24.
Áramszünet jön 387 településen a jövő héttől, 76 helyen gáz sem lesz: erre kell készülni
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 24. vasárnap
Bertalan
34. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Eladó a magyar focilegenda balatoni háza: Puskás és Hidegkuti is járt itt, most bárki megveheti
2
1 hete
Nagy pénzt kaszál világcsúcsával az atlétika fenegyereke: ezt már a szponzorok se bírják
3
2 hete
Leteszed a hajad az orosz rúdugró formáitól: ezzel minden versenyt megnyerne!
4
2 hete
Szörnyű tragédia: meghalt a 12 éves magyar kosaraslány, aki edzés közben esett össze
5
2 hete
Hatalmasat kaszáltak Szoboszlaiék: ilyen még soha nem volt, minden álmukat felülmúlták
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lejárat
A szerződésben (hitelszerződés, biztosítási szerződés, befektetési szerződés) naptárilag megjelölt időpont, amikor a szerződés megszűnik, vagy a szolgáltatás esedékessé válik. Az a dátum, ameddig az adott papír futamideje tart. A dátum abban is segít, hogy belőle könnyen ki tudjuk olvasni, hogy a vásárlandó többéves futamidejű államkötvényünk következő kamatfizetési napja mikorra esik, azaz mikor kapunk pénzt a papír után, amit újra be tudunk fektetni. Például egy 2022.02.02 lejáratú, évente kamatot fizető papírból tudjuk, hogy annak következő kamatfizetése jövő február 2-án lesz. A Webkincstárban már előre is rendelkezni tudunk arról, de a lejára napjai körül is tudunk erről határozni, hogy mi legyen a megkapott pénz sorsa: vagy újra befektethetjük egy másik papírba, vagy esetleg kérhetjük annak kifizetését, azaz átutalását saját banki folyószámlánkra is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 24. 11:04
Áramszünet jön 387 településen a jövő héttől, 76 helyen gáz sem lesz: erre kell készülni
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 24. 08:04
Családi pótlék utalás 2025 szeptember: sokan várhatják hiába, hogy utaljanak hó elején
Agrárszektor  |  2025. augusztus 24. 11:01
Csavart vesz az időjárás Magyarországon: ez vár ránk a napokban