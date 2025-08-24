Komoly titkot árult el az Arsenal edzője: így "térítették el" a riválistól új játékosukat

Mikel Arteta elárulta, hogy új igazolásuk telefonon kereste, mielőtt az Arsenal leigazolta volna a Tottenham elől - jelentette a The Guardian.

Mikel Arteta, az Arsenal menedzsere elmondta, hogy Eberechi Eze szerdán felhívta őt, hogy érdeklődjön, van-e még esélye az Arsenalhoz igazolni, miközben a Tottenham ajánlatát fontolgatta.

"Ez mutatja, mennyire szeretett volna hozzánk jönni" - nyilatkozta Arteta, miközben felidézte az átigazolási saga végső fordulatát, amelyben az Arsenal régóta fennálló érdeklődését kihasználva elhappolta a játékost a Spurs elől. "Néha nagyon nehéz, mert szeretnél teljesen átlátható és nyílt lenni a játékosokkal. Nekik pedig nagyon fontos döntéseket kell meghozniuk."

A Tottenham már megegyezett a Crystal Palace-szal Eze átigazolásáról, de az Arsenal közbelépett és megszerezte a játékost 60 millió fontért, további 7,5 millió font bónusszal. Az Arsenal előnyben volt a Spursszal szemben, mivel Eze mindig is hozzájuk szeretett volna igazolni; gyerekkorában szurkolt a csapatnak, és 8-13 éves kora között az akadémiájukon is játszott. Arteta szerint a transzfer végül drámai volt és "az egyik leggyorsabb" átigazolás.

Ezét bemutatták az Emirates Stadion közönségének a Leeds elleni 5-0-s győzelem előtt. A mérkőzésen magabiztos debütálást mutatott be a mindössze 15 éves Max Dowman középpályás, aki a 64. percben állt be csereként, de a találkozót beárnyékolta Martin Ødegaard (váll) és Bukayo Saka (combhajlító) sérülése.

"Úgy gondolom, hogy Eze képes varázslatos pillanatokat teremteni" - mondta Arteta. "Megvan benne az a stílus, az a karizma, ami nagyon ragadós. Tudjuk, hogy játszhat támadó középpályásként, jobbra vagy balra. Nem érdekli. Balról eltolva is játszik. Biztos vagyok benne, hogy megtaláljuk számára a megfelelő pozíciót."

Saka sérülése súlyosabbnak tűnt, mint a csapatkapitányé, és az időzítés sem szerencsés, mivel az Arsenal jövő vasárnap a Liverpool otthonába látogat. "Ha Bukayo lecserélését kéri, az biztosan valami jelentős dologra utal" - mondta Arteta. "Érzett valamit a combhajlítójában sprintelés közben. Ez soha nem jó jel."