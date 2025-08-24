A lista átlagéletkora 26 év, ami jelentős fiatalodást mutat a korábbi évekhez képest.
Komoly titkot árult el az Arsenal edzője: így "térítették el" a riválistól új játékosukat
Mikel Arteta elárulta, hogy új igazolásuk telefonon kereste, mielőtt az Arsenal leigazolta volna a Tottenham elől - jelentette a The Guardian.
Mikel Arteta, az Arsenal menedzsere elmondta, hogy Eberechi Eze szerdán felhívta őt, hogy érdeklődjön, van-e még esélye az Arsenalhoz igazolni, miközben a Tottenham ajánlatát fontolgatta.
"Ez mutatja, mennyire szeretett volna hozzánk jönni" - nyilatkozta Arteta, miközben felidézte az átigazolási saga végső fordulatát, amelyben az Arsenal régóta fennálló érdeklődését kihasználva elhappolta a játékost a Spurs elől. "Néha nagyon nehéz, mert szeretnél teljesen átlátható és nyílt lenni a játékosokkal. Nekik pedig nagyon fontos döntéseket kell meghozniuk."
A Tottenham már megegyezett a Crystal Palace-szal Eze átigazolásáról, de az Arsenal közbelépett és megszerezte a játékost 60 millió fontért, további 7,5 millió font bónusszal. Az Arsenal előnyben volt a Spursszal szemben, mivel Eze mindig is hozzájuk szeretett volna igazolni; gyerekkorában szurkolt a csapatnak, és 8-13 éves kora között az akadémiájukon is játszott. Arteta szerint a transzfer végül drámai volt és "az egyik leggyorsabb" átigazolás.
Ezét bemutatták az Emirates Stadion közönségének a Leeds elleni 5-0-s győzelem előtt. A mérkőzésen magabiztos debütálást mutatott be a mindössze 15 éves Max Dowman középpályás, aki a 64. percben állt be csereként, de a találkozót beárnyékolta Martin Ødegaard (váll) és Bukayo Saka (combhajlító) sérülése.
"Úgy gondolom, hogy Eze képes varázslatos pillanatokat teremteni" - mondta Arteta. "Megvan benne az a stílus, az a karizma, ami nagyon ragadós. Tudjuk, hogy játszhat támadó középpályásként, jobbra vagy balra. Nem érdekli. Balról eltolva is játszik. Biztos vagyok benne, hogy megtaláljuk számára a megfelelő pozíciót."
Saka sérülése súlyosabbnak tűnt, mint a csapatkapitányé, és az időzítés sem szerencsés, mivel az Arsenal jövő vasárnap a Liverpool otthonába látogat. "Ha Bukayo lecserélését kéri, az biztosan valami jelentős dologra utal" - mondta Arteta. "Érzett valamit a combhajlítójában sprintelés közben. Ez soha nem jó jel."
A 21 éves magyar játékos a Premier League előző idényében a Bournemouth színeiben nyújtott teljesítményével érdemelte ki az elismerést.
A brit sztárműsorvezető Ibizán pihent rá a szezonra, és ezt olyan szettben tette, ami a világ minden strandján elismerést váltana ki.
A Sportico becslése szerint a Denver Broncos NFL-csapat értéke közel 2 milliárd dollárral nőtt a 2022-es eladása óta.
Robbie Keane vezetőedző szerint kulcsfontosságú lesz a Qarabag ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája utolsó selejtezőkörében, hogy a Ferencváros lehetőleg ne kapjon gólt.
Szeretne még egy évet az elitben tölteni a magyar férfi jégkorongválogatott, de ehhez nagyon nehéz ellenfelek jönnek eléjük jövő májusban.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
