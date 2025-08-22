Nem csitul a newcastle-i vihar: még mindig sztrájkol a sztárcsatár, Liverpoolba akar menni

Joe Willock váratlanul visszatérhet a Newcastle United csapatába a Liverpool elleni hétfői mérkőzésen, miközben Alexander Isak továbbra sem áll Eddie Howe vezetőedző rendelkezésére - jelentette a Mirror.

A Newcastle United vezetőedzője, Eddie Howe pénteki sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy a svéd csatár, Alexander Isak nem lesz a keret tagja a Liverpool elleni hétfő esti bajnokin. A támadó továbbra is egyedül edz, miközben átigazolását próbálja kierőszakolni a Liverpoolhoz, miután nyilatkozatban vádolta meg klubját ígéreteik megszegésével.

Miközben az Isak-ügy uralta a sajtótájékoztatót, Howe pozitív hírekkel is szolgált Joe Willock állapotáról. A középpályást július végén, egy dél-koreai felkészülési mérkőzésen hordágyon vitték le a pályáról, ami hosszabb kihagyást sejtetett.

"Joe kedden és szerdán edzett. Kedden kisebb, szerdán nagyobb terhelést kapott. Nagyon jól edzett. Nagyszerű látni, hogy ilyen hamar visszatért" - mondta Howe. "Amikor a koreai mérkőzésen megsérült, azt hittem, hosszabb ideig nem számíthatok rá, nem tűnt jónak a helyzet. Dicséret illeti őt, visszanyerte erőnlétét és jól néz ki."

A Newcastle gól nélküli döntetlent játszott az Aston Villa ellen a Premier League nyitófordulójában, ahol érezhetően hiányzott Isak. A klub azóta igyekszik csatárt szerezni, tárgyalásokat folytatnak Yoane Wissa (Brentford) és Jorgen Strand Larsen (Wolverhampton) megszerzéséért.

A Villa elleni mérkőzés óta egy új játékost már sikerült leigazolniuk: Jacob Ramsey 40 millió fontért érkezett éppen az Aston Villától. A középpályás bemutatkozhat a Liverpool ellen. "Bevethető lesz" - nyilatkozta róla Howe. "Még vannak edzések a mérkőzés előtt, de jó formában van, és nagyon impresszív volt az első néhány napban. Technikailag rendkívül képzett, nagyon intelligens, és sokat fog hozzátenni a csapathoz."

Anthony Gordon helyettesítette Isakot a Villa elleni mérkőzésen, és Howe elégedett volt teljesítményével: "Elég sokszor játszott már ott ahhoz, hogy jól végezze a munkát a csapat számára. Nincs problémám azzal, hogy ott játszassam, akár kezdőként, akár csereként. Másképp játszik, mint más csatárok, de ez pozitívum lehet. Pusztító gyorsasága van, nagyon jó munkabírása, és gólokat is szerez."