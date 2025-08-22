Wayne Rooney szerint a legendás edző, Sir Alex Ferguson soha nem engedte volna meg játékosainak a félidei interjúkat.
Nem csitul a newcastle-i vihar: még mindig sztrájkol a sztárcsatár, Liverpoolba akar menni
Joe Willock váratlanul visszatérhet a Newcastle United csapatába a Liverpool elleni hétfői mérkőzésen, miközben Alexander Isak továbbra sem áll Eddie Howe vezetőedző rendelkezésére - jelentette a Mirror.
A Newcastle United vezetőedzője, Eddie Howe pénteki sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy a svéd csatár, Alexander Isak nem lesz a keret tagja a Liverpool elleni hétfő esti bajnokin. A támadó továbbra is egyedül edz, miközben átigazolását próbálja kierőszakolni a Liverpoolhoz, miután nyilatkozatban vádolta meg klubját ígéreteik megszegésével.
Miközben az Isak-ügy uralta a sajtótájékoztatót, Howe pozitív hírekkel is szolgált Joe Willock állapotáról. A középpályást július végén, egy dél-koreai felkészülési mérkőzésen hordágyon vitték le a pályáról, ami hosszabb kihagyást sejtetett.
"Joe kedden és szerdán edzett. Kedden kisebb, szerdán nagyobb terhelést kapott. Nagyon jól edzett. Nagyszerű látni, hogy ilyen hamar visszatért" - mondta Howe. "Amikor a koreai mérkőzésen megsérült, azt hittem, hosszabb ideig nem számíthatok rá, nem tűnt jónak a helyzet. Dicséret illeti őt, visszanyerte erőnlétét és jól néz ki."
KATTINTS a Premier League és a többi topliga eredményeiért, statisztikáiért a Sportonline-ra!
A Newcastle gól nélküli döntetlent játszott az Aston Villa ellen a Premier League nyitófordulójában, ahol érezhetően hiányzott Isak. A klub azóta igyekszik csatárt szerezni, tárgyalásokat folytatnak Yoane Wissa (Brentford) és Jorgen Strand Larsen (Wolverhampton) megszerzéséért.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A Villa elleni mérkőzés óta egy új játékost már sikerült leigazolniuk: Jacob Ramsey 40 millió fontért érkezett éppen az Aston Villától. A középpályás bemutatkozhat a Liverpool ellen. "Bevethető lesz" - nyilatkozta róla Howe. "Még vannak edzések a mérkőzés előtt, de jó formában van, és nagyon impresszív volt az első néhány napban. Technikailag rendkívül képzett, nagyon intelligens, és sokat fog hozzátenni a csapathoz."
Anthony Gordon helyettesítette Isakot a Villa elleni mérkőzésen, és Howe elégedett volt teljesítményével: "Elég sokszor játszott már ott ahhoz, hogy jól végezze a munkát a csapat számára. Nincs problémám azzal, hogy ott játszassam, akár kezdőként, akár csereként. Másképp játszik, mint más csatárok, de ez pozitívum lehet. Pusztító gyorsasága van, nagyon jó munkabírása, és gólokat is szerez."
A Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is foglalkoztató, címvédő Liverpool a Newcastle United vendége lesz az angol labdarúgó-bajnokság második fordulójának zárómérkőzésén.
Lövés érte Andy Reid, a Kansas City Chiefs vezetőedzőjének irodáját, de az edző nem sérült meg az incidensben.
A Konferencia-liga utolsó selejtezőkörében a Győr csütörtökön hazai pályán kezdi meg a Bolla Bendegúzt soraiban tudó Rapid Wien elleni párharcot.
A Bayern München a Franz Beckenbauer Szuperkupa első kiírásában 2-1-re legyőzte a Stuttgartot, jelezve, hogy Vincent Kompany csapata idén is a Bundesliga fő esélyese lehet.
Az Arsenal az utolsó pillanatban szerezte meg Eberechi Ezét a Tottenham elől, ezzel egyértelmű jelét adva bajnoki ambícióinak.
Rengetegen szeretnék látni a portugál világsztárokat, de a hivatalos jegyek gyorsan elfogytak, az üzérek pedig nem kegyelmeznek.
Carlos Alcaraz számára a legutóbbi versenyen a legnagyobb kihívást a bizonytalan kezdési időpont jelentette, ami a tenisz egyik nehézsége.
Evie Parts transznemű hosszútávfutó pert indított az NCAA és a Swarthmore College ellen, miután a sportszervezet új szabályzata alapján eltávolították a női atlétikai csapatból.
A FIFA fontolóra veszi, hogy 2029-től kétévente rendezze meg a Klubvilágbajnokságot, ami újabb konfliktusokat okozhat a Premier League-el és az UEFA-val is.
A Premier League klubjainak átigazolási költekezése már most meghaladja a 2,26 milliárd fontot, ami 12,7%-kal több, mint tavaly.
Mike Tyson és Peter McNeeley 1995-ös, mindössze 89 másodpercig tartó mérkőzése egy mérföldkő volt a profiboksz történetében.
Váratlan elismerést kapott a Liverpool magyar sztárja: ilyen hazai játékossal nagyon ritkán történik
A 21 éves magyar játékos a Premier League előző idényében a Bournemouth színeiben nyújtott teljesítményével érdemelte ki az elismerést.
A brit sztárműsorvezető Ibizán pihent rá a szezonra, és ezt olyan szettben tette, ami a világ minden strandján elismerést váltana ki.
A Sportico becslése szerint a Denver Broncos NFL-csapat értéke közel 2 milliárd dollárral nőtt a 2022-es eladása óta.
Robbie Keane vezetőedző szerint kulcsfontosságú lesz a Qarabag ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája utolsó selejtezőkörében, hogy a Ferencváros lehetőleg ne kapjon gólt.
Szeretne még egy évet az elitben tölteni a magyar férfi jégkorongválogatott, de ehhez nagyon nehéz ellenfelek jönnek eléjük jövő májusban.
Toronymagasan nyerte a nézőszámversenyt a keleti rangadó, majdnem kétszer annyi néző ment ki, mint az Újpest meccsére.
A Bajnokok Ligája sorsolása a tavalyi rendszert követi, míg az Európa-liga és a Konferencia-liga sorsolását idén először egy közös eseményen bonyolítják le.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
-
Budapest Borfesztivál: minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia (x)
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.