2025. augusztus 12. kedd Klára
32 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Dinamikus akciófelvétel egy férfiról, aki egy ötös pályán focizik. A kép a játék egy intenzív pillanatát örökíti meg, beleértve a játékos labdába rúgását. A szabadtéri környezetben egy műfüves pálya található hálóval körülvett kerítéss
Sport

Már lassan fenyegetőzik a csodacsatár: esze ágában nincs visszatérni, vajon megoldódik az ügy?

Pénzcentrum
2025. augusztus 12. 15:15

Alexander Isak újabb drasztikus lépést tett a Liverpooli átigazolása érdekében: bérbe adta Newcastle-i otthonát, és közölte a klubbal, hogy nem kíván többet játszani a csapatban - írta meg a Mirror.

A svéd csatár ismét egyértelművé tette távozási szándékát a Newcastle United-től. Isak háza újra megjelent a bérleti piacon, miután a játékost kihagyták a Newcastle játékosainak családi napjáról. A The Times beszámolója szerint a támadó annyira el akar menni, hogy kiköltözött a Pontelandben található ingatlanból, amelynek tulajdonosa most új bérlőket keres.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Isak 2022-es, Real Sociedadtól való érkezése óta, vagyis három éven át élt ebben a házban. Az ingatlant először akkor hirdették meg bérbeadásra havi 6 950 fontért, amikor Isak Spanyolországba utazott személyi edzésre. Később levették a hirdetést, de most újra megjelent egy helyi ingatlancégnél.

Isak és csapata korábban megszakította a szerződéshosszabbítási tárgyalásokat a Newcastle-lel, és azóta is elutasítanak minden lehetőséget a maradásról szóló egyeztetésre. A csatár számára problémát jelent a Newcastle vezetőségének kemény álláspontja.

KATTINTS friss hírekért, élő eredményekért a Sportonlinera!

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A Liverpool körülbelül 110 millió fontos ajánlatát elutasították, és közölték velük, hogy a Newcastle nem fontolgatja Isak eladását. Erre válaszul a Liverpool visszalépett a további tárgyalásoktól, és megerősítette, hogy nem emeli ajánlatát, hacsak a Newcastle álláspontja nem változik.

Értesülések szerint a Newcastle akkor sem változtat határozott álláspontján Isak jövőjével kapcsolatban, ha új csatárt igazolnak. Isak azonban "határozottan" állítja, hogy lejátszotta utolsó mérkőzését a klubnál, és nem tervezi, hogy visszatér a Newcastle keretébe, még akkor sem, ha szeptember 1-jei határidőig nem születik megállapodás.
Címlapkép: Getty Images
#sport #bérbeadás #liverpool #átigazolási szezon #átigazolás #átigazolási hírek #angol foci #alexander isak #newcastle united

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:15
15:15
15:01
14:44
14:33
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 12.
Indul a roham, rengetegen akarnak ilyen bankszámlát: ingyen van, sőt, még pénzt is adnak
2025. augusztus 12.
Egy ilyen egyszerű Facebook vagy Insta-poszt miatt simán kirúghatnak 2025-ben
2025. augusztus 12.
Szintet lépett a magyar elit, valaki vett egy 800 milliós Ferrarit: ezek a legkapósabb luxusautók
2025. augusztus 11.
Mellbevágó ábrákon a magyar életszínvonal: rosszabbul élünk mint 4 éve?!
2025. augusztus 12.
Áll a bál a BYD szegedi telephelyén: betelt a pohár a dolgozóknál, radikális lépésre szánták el magukat
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 12. kedd
Klára
33. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Indul a vizes-vb legfontosabb hete: mutatjuk a magyarok programját, mikor szurkolhatunk nekik?
2
2 hete
Itt aztán van mit figyelni: hiperszexi pózba vágta magát a tornászlány + fotók
3
2 napja
Eladó a magyar focilegenda balatoni háza: Puskás és Hidegkuti is járt itt, most bárki megveheti
4
2 hete
Formula-1 Magyar Nagydíj: itt a F1 menetrend, a Forma 1-versenynaptár Hungaroring, Magyarország helyszínen
5
3 hete
Újabb doppingbotrány: olimpikon sztársportoló bukott le, 3 évre eltiltották
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatlábkockázat
Az eszközök lényegesen érzékenyebbek a kamatlábváltozásra, mint a források, így kamatláb-emelkedés esetén az előbbiek jóval nagyobb mértékben értékelődnek le az utóbbiaknál, így jelentős mértékű saját tőke veszteség keletkezhet.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 12. 14:02
Áll a bál a BYD szegedi telephelyén: betelt a pohár a dolgozóknál, radikális lépésre szánták el magukat
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 12. 12:59
Egy ilyen egyszerű Facebook vagy Insta-poszt miatt simán kirúghatnak 2025-ben
Agrárszektor  |  2025. augusztus 12. 14:33
Feketelistára került ez a csirkehús: itt már teljesen kitiltották