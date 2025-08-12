Már lassan fenyegetőzik a csodacsatár: esze ágában nincs visszatérni, vajon megoldódik az ügy?

Alexander Isak újabb drasztikus lépést tett a Liverpooli átigazolása érdekében: bérbe adta Newcastle-i otthonát, és közölte a klubbal, hogy nem kíván többet játszani a csapatban - írta meg a Mirror.

A svéd csatár ismét egyértelművé tette távozási szándékát a Newcastle United-től. Isak háza újra megjelent a bérleti piacon, miután a játékost kihagyták a Newcastle játékosainak családi napjáról. A The Times beszámolója szerint a támadó annyira el akar menni, hogy kiköltözött a Pontelandben található ingatlanból, amelynek tulajdonosa most új bérlőket keres.

Isak 2022-es, Real Sociedadtól való érkezése óta, vagyis három éven át élt ebben a házban. Az ingatlant először akkor hirdették meg bérbeadásra havi 6 950 fontért, amikor Isak Spanyolországba utazott személyi edzésre. Később levették a hirdetést, de most újra megjelent egy helyi ingatlancégnél.

Isak és csapata korábban megszakította a szerződéshosszabbítási tárgyalásokat a Newcastle-lel, és azóta is elutasítanak minden lehetőséget a maradásról szóló egyeztetésre. A csatár számára problémát jelent a Newcastle vezetőségének kemény álláspontja.

A Liverpool körülbelül 110 millió fontos ajánlatát elutasították, és közölték velük, hogy a Newcastle nem fontolgatja Isak eladását. Erre válaszul a Liverpool visszalépett a további tárgyalásoktól, és megerősítette, hogy nem emeli ajánlatát, hacsak a Newcastle álláspontja nem változik.

Értesülések szerint a Newcastle akkor sem változtat határozott álláspontján Isak jövőjével kapcsolatban, ha új csatárt igazolnak. Isak azonban "határozottan" állítja, hogy lejátszotta utolsó mérkőzését a klubnál, és nem tervezi, hogy visszatér a Newcastle keretébe, még akkor sem, ha szeptember 1-jei határidőig nem születik megállapodás.