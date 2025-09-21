Asztalra vágnak a megalázott sportolók: elképesztő, mit csináltak meg velük, hogy versenyezhessenek

A Christie's aukciósház becslése szerint a történelmi dokumentum 3-5 millió dollárt is érhet.
A új genetikai tesztelési szabályok súlyos következményekkel járnak az érintett sportolók számára, sok esetben karrierjüket derékba törve - írja a CNN.
A World Athletics (WA) által bevezetett új szabályozás értelmében szeptember 1-től minden, a női kategóriában versenyző atlétának kötelező genetikai teszten kell átesnie. A szájnyálkahártya-törlés vagy vérvizsgálat során az SRY gén jelenlétét vizsgálják, amely az Y kromoszóma jelzője.
A szabályozás súlyos következményekkel jár számos sportoló számára, mint például az ugandai középtávfutó Docus Ajok és a kenyai sprinter Maximila Imali esetében. Mindketten ígéretes karriert futottak be, mielőtt a tesztelés után eltiltották őket a versenyektől.
Ajok elmondása szerint 2019-ben teszteltették, majd közölték vele, hogy nem versenyezhet többé 800 és 1500 méteres távon. A teszteredményeket soha nem mutatták meg neki. Imali hasonló történetet mesélt el: 2014-ben vérvizsgálaton és fizikai vizsgálaton kellett átesnie, majd közölték vele, hogy magas tesztoszteronszintje miatt nem versenyezhet 800 méteren.
A szakértők szerint a genetikai tesztelés problémás, mivel az emberek 0,02-2%-a rendelkezik valamilyen nemi fejlődési különbséggel (DSD). Ez azt jelenti, hogy világszerte több tízmillió embert érinthet ez a jelenség. Sok esetben az érintett sportolók nem is tudnak állapotukról.
Alun Williams, a Manchester Metropolitan University sportgenomikai professzora szerint "szinte nincs közvetlen bizonyíték arra, hogy milyen mértékű teljesítményelőnnyel rendelkezhet egy DSD-vel élő személy, és ez valószínűleg nagymértékben változó a DSD típusai között".
A nők sportban való részvételének növekedésével párhuzamosan a testük vizsgálata is fokozódott. Az 1960-as évek közepétől a sportirányító testületek nemi teszteket vezettek be, amelyek az idők során változtak. A Barr-test, majd később a PCR-vizsgálat bevezetése után is megmaradtak a problémák, mivel ezek a tesztek olyan nőket is kiszűrnek, akiknek nincs teljesítményelőnyük.
Payoshni Mitra, a Humans of Sport sportolói jogvédő szervezet ügyvezető igazgatója szerint a szabályozások aránytalanul érintik a fejlődő országok sportolóit. "Ezekben az országokban a sportolóknak nincs olyan támogató rendszerük, amely segíthetne nekik pontosan megérteni, mi történik."
Mind Ajok, mind Imali elutasítja a gyógyszerszedést vagy a műtéti beavatkozást, amelyet alternatívaként kínálnak számukra. "Nem helyes, hogy megváltoztassam a testemet, mert a változás, amit akarnak, nem egészséges számomra" - mondta Ajok. Imali hozzátette: "Nagyon fájdalmas, ha valaki eldönti helyetted, hogy ki legyél. Számomra rendben van, hogy olyan vagyok, amilyen vagyok."
A World Athletics szóvivője közleményben hangsúlyozta, hogy a szervezet "soha nem javasolta, hogy a DSD-sportolók műtéten vagy orvosi beavatkozáson essenek át a női kategóriában való versenyzéshez", és hogy protokolljaik jól dokumentáltak, független referencia-központokon alapulnak.
