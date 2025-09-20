Hatalmas visszatérés lesz a téli olimpián: ilyen már egy évtizede nem volt

Az NHL játékosok 12 év után térnek vissza a téli olimpiára, ami Gary Bettman NHL-biztos szerint jelentős hatással lesz a ligára - közölte a CNBC.

A 2026-os milánói téli olimpián az NHL játékosok 12 év kihagyás után ismét részt vehetnek. Gary Bettman NHL-biztos a CNBC Sport and Boardroom konferenciáján elmondta, hogy az előnyök és hátrányok mérlegelése után úgy döntöttek, fontos visszatérni a világ egyik legjelentősebb sportszínpadára.

Az NHL játékosok először 1998-ban vehettek részt az olimpián, miután Bettman 1993-as kinevezését követően a liga és a játékosszövetség (NHLPA) közösen dolgozott ennek megvalósításán. A részvétel azonban a 2014-es szocsi játékok után megszakadt, amit Bettman a liga üzleti szempontjainak változásával indokolt.

"Vegyes tapasztalataink voltak az olimpiai részvétellel kapcsolatban" - mondta Bettman. "Bár két hétre leállt a bajnokság, játékosainkkal meghívott vendégként bántak, és sem a ligának, sem a csapatoknak nem volt beleszólása semmibe, még saját magunkat sem népszerűsíthettük."

KATTINTS a friss eredményekért, hírekért a Pénzcentrum sportoldalára, a Sportonlinera!

A visszatérés egyik fő oka a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal kötött új megállapodás, amely kedvezőbb kereskedelmi feltételeket és jobb körülményeket biztosít a játékosoknak az olimpia ideje alatt. Emellett Bettman kiemelte a játékosok erős vágyát, hogy nemzeti színekben, a legjobbak ellen játszhassanak, amit az idei sikeres 4 Nations Face-Off torna is megerősített.

"Világossá vált számomra, hogy ez fontos játékosainknak, akiknek hagyománya országaik képviselete" - fogalmazott a biztos.

Az NHL közel két hétre felfüggeszti a bajnokságot az olimpia miatt, és bár Bettman elismerte, hogy "ez nem lesz nehézségek nélküli", hozzátette: "összességében megéri majd". A liga azonban egyelőre nem garantálta hivatalosan a játékosok részvételét a 2030-as játékokon.