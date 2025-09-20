Verstappen behúzta magának a pole-t, de arra senki nem számított előzetesen, ami még volt a helyekről döntő időmérőn.
Hatalmas visszatérés lesz a téli olimpián: ilyen már egy évtizede nem volt
Az NHL játékosok 12 év után térnek vissza a téli olimpiára, ami Gary Bettman NHL-biztos szerint jelentős hatással lesz a ligára - közölte a CNBC.
A 2026-os milánói téli olimpián az NHL játékosok 12 év kihagyás után ismét részt vehetnek. Gary Bettman NHL-biztos a CNBC Sport and Boardroom konferenciáján elmondta, hogy az előnyök és hátrányok mérlegelése után úgy döntöttek, fontos visszatérni a világ egyik legjelentősebb sportszínpadára.
Az NHL játékosok először 1998-ban vehettek részt az olimpián, miután Bettman 1993-as kinevezését követően a liga és a játékosszövetség (NHLPA) közösen dolgozott ennek megvalósításán. A részvétel azonban a 2014-es szocsi játékok után megszakadt, amit Bettman a liga üzleti szempontjainak változásával indokolt.
"Vegyes tapasztalataink voltak az olimpiai részvétellel kapcsolatban" - mondta Bettman. "Bár két hétre leállt a bajnokság, játékosainkkal meghívott vendégként bántak, és sem a ligának, sem a csapatoknak nem volt beleszólása semmibe, még saját magunkat sem népszerűsíthettük."
A visszatérés egyik fő oka a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal kötött új megállapodás, amely kedvezőbb kereskedelmi feltételeket és jobb körülményeket biztosít a játékosoknak az olimpia ideje alatt. Emellett Bettman kiemelte a játékosok erős vágyát, hogy nemzeti színekben, a legjobbak ellen játszhassanak, amit az idei sikeres 4 Nations Face-Off torna is megerősített.
"Világossá vált számomra, hogy ez fontos játékosainknak, akiknek hagyománya országaik képviselete" - fogalmazott a biztos.
Az NHL közel két hétre felfüggeszti a bajnokságot az olimpia miatt, és bár Bettman elismerte, hogy "ez nem lesz nehézségek nélküli", hozzátette: "összességében megéri majd". A liga azonban egyelőre nem garantálta hivatalosan a játékosok részvételét a 2030-as játékokon.
A 38 éves argentin legenda hosszas tárgyalások után egyezett meg a klubbal, a hivatalos bejelentés várhatóan hamarosan érkezik.
Luis Enrique, a Paris Saint-Germain jelenlegi vezetőedzője a jövőben szeretne visszatérni a Barcelona kispadjára, ahol korábban történelmi triplázást ért el.
Hatalmas tettre készül két magyar hegymászó: a hetedik legmagasabb csúcsot támadja Klein Dávid és társa
Klein Dávid és Nagy Márton expedíciója a világ hetedik legmagasabb hegyére, a Dhaulagiri 8167 méteres csúcsára mászik fel, oxigénpalack és magashegyi teherhordók nélkül.
Oscar Piastri szerint ő és csapattársa, Lando Norris saját maguk irányítják sorsukat a Formula–1-es világbajnoki címért folytatott küzdelemben.
Anze Kopitar, a Los Angeles Kings csapatkapitánya bejelentette, hogy a 2025-26-os szezon végén visszavonul a profi jégkorongtól
Az írek elleni labdarúgó világbajnoki selejtezőn kiállított Sallai Roland két mérkőzésre szóló eltiltást kapott, így az örmények elleni, októberi meccsen sem játszhat.
A portugál szakember kevesebb mint egy hónappal azután vállalt új munkát, hogy a Fenerbahçe menesztette.
Akár már két év múlva indulhat az NBA európai ligája, ahol a kontinens topcsapatai játszanának.
Leköphette az Atleti egyik stábtagja a szurkolókat a BL-meccsen: súlyos fegyelmi vétség miatt vizsgálódnak
Az UEFA vizsgálatot indított a tegnap esti eset után, amikor az Atletico Madrid vezetőedzője a vidók tanúsága szerint a Liverpool-szurkolók felé köpött.
Elhunyt Nagy Tibor, a Vác FC-Samsung legendás csapatkapitánya, aki 1994-ben bajnoki címet nyert a csapattal.
A 11-szeres Grand Slam-győztes önéletrajzában vallotta be betegségét, hangsúlyozva, hogy minden nap úgy fog küzdeni, "mintha egy wimbledoni döntő lenne".
Karina, az orosz strandröpis lány nagyon szexi szettben tett fel egy fontos kérdést követőinek.
A Manchester United rekordbevételt ért el a 2024-2025-ös pénzügyi évben, annak ellenére, hogy a csapat rendkívül gyenge teljesítményt nyújtott.
Thomas Partey, a korábbi Arsenal-játékos tagadja a vádakat, miszerint két nőt megerőszakolt és egy harmadikat szexuálisan zaklatott.
Ma is nagy meccsekre lehet számítani a Bajnokok Ligájában; mutatunk három találkozót, amit érdemes lehet figyelemmel kísérni.
A milánói városvezetés eladta az Internazionale és az AC Milan futballkluboknak a közös használatú San Siro Stadiont, amely 2031-ig jelentős felújításon esik át.
Szoboszlai Dominik világklasszis teljesítményt nyújtott eddig a számára szokatlan pozícióban Virgil van Dijk, a Liverpool labdarúgócsapatának középső védője szerint.
