Borzalmas tragédia: meghalt a fiatal magyar focista, gyászol Dunaszerdahely

Szelle Norbert a jelenlegi információk szerint autójával hajtott egy fának, a motor kiszakadt az autóból.

Mindössze 19 éves volt Szelle Norbert, aki a Dunaszerdahely beszámolója szerint tegnap elhinyt egy balesetben. A pontos okot nem közölték, és semmilyen további részlet nem derül ki a posztból, a Paraméter azonban úgy tudja, hogy az autó fának hajtott, Szellének esélye sem volt túlélni a balesetet.

Szelle Norbert a Dunaszerdahely saját nevelésű játékosa volt, legutóbb Nádszegen szerepelt kölcsönben. A klub azt is írta: osztoznak a család és a barátok fájdalmában, és a focista emlékét örökké őrizni fogják.

Szelle Norbert az előző szezonban 24 meccsen lépett pályára Nádszegen, összesen hat gólt szerzett. A DAC és a Nádszeg mellett Bősön is játszott korábban.