2025. augusztus 12. kedd Klára
31 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Éjjel égő gyertyák. Fehér gyertyák égnek a sötétben, az előtérben lévő egyetlen gyertyára összpontosítva
Sport

Borzalmas tragédia: meghalt a fiatal magyar focista, gyászol Dunaszerdahely

Pénzcentrum
2025. augusztus 12. 10:07

Szelle Norbert a jelenlegi információk szerint autójával hajtott egy fának, a motor kiszakadt az autóból.

Mindössze 19 éves volt Szelle Norbert, aki a Dunaszerdahely beszámolója szerint tegnap elhinyt egy balesetben. A pontos okot nem közölték, és semmilyen további részlet nem derül ki a posztból, a Paraméter azonban úgy tudja, hogy az autó fának hajtott, Szellének esélye sem volt túlélni a balesetet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Szelle Norbert a Dunaszerdahely saját nevelésű játékosa volt, legutóbb Nádszegen szerepelt kölcsönben. A klub azt is írta: osztoznak a család és a barátok fájdalmában, és a focista emlékét örökké őrizni fogják.

Szelle Norbert az előző szezonban 24 meccsen lépett pályára Nádszegen, összesen hat gólt szerzett. A DAC és a Nádszeg mellett Bősön is játszott korábban.
Címlapkép: Getty Images
#facebook #sport #fiatal #focista #tragédia #meghalt #Dunaszerdahely

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:42
10:32
10:23
10:16
10:07
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 12.
Indul a roham, rengetegen akarnak ilyen bankszámlát: ingyen van, sőt, még pénzt is adnak
2025. augusztus 12.
Szintet lépett a magyar elit, valaki vett egy 800 milliós Ferrarit: ezek a legkapósabb luxusautók
2025. augusztus 11.
Mellbevágó ábrákon a magyar életszínvonal: rosszabbul élünk mint 4 éve?!
2025. augusztus 11.
Less be a világ csúcsmilliárdosainak magánszigeteire: elképesztő luxusban élik napjaikat
2025. augusztus 12.
Itt a fordulat az Otthon Start szabályaiban: erre kevesen számítottak, itt vannak a részletek
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 12. kedd
Klára
33. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Indul a vizes-vb legfontosabb hete: mutatjuk a magyarok programját, mikor szurkolhatunk nekik?
2
2 hete
Itt aztán van mit figyelni: hiperszexi pózba vágta magát a tornászlány + fotók
3
2 napja
Eladó a magyar focilegenda balatoni háza: Puskás és Hidegkuti is járt itt, most bárki megveheti
4
2 hete
Formula-1 Magyar Nagydíj: itt a F1 menetrend, a Forma 1-versenynaptár Hungaroring, Magyarország helyszínen
5
3 hete
Újabb doppingbotrány: olimpikon sztársportoló bukott le, 3 évre eltiltották
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lízing
olyan szerződési forma, amely két szereplő a lízingbe adó és a lízingbe vevő között jön létre. A lízingbe adó vállalja, hogy adott eszközt megvásárolja, és a lízingbe vevő használatára bocsájtja. Lízingbe vevő ezért rendszeresen lízingdíjat fizet. A szerződés lejártakor az eszköz automatikusan vagy maradványérték megfizetése ellenében a lízingbe vevő tulajdonába mehet át, amennyiben erről előre megállapodtak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 12. 10:03
Szintet lépett a magyar elit, valaki vett egy 800 milliós Ferrarit: ezek a legkapósabb luxusautók
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 12. 08:15
Itt a fordulat az Otthon Start szabályaiban: erre kevesen számítottak, itt vannak a részletek
Agrárszektor  |  2025. augusztus 12. 09:04
Akciózott a Nébih: őrület, amit a magyar termelői piacokon találtak