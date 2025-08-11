Vérfagyasztó: két bokszoló is meghalt egy gála után, ki lehet a felelős?

Újabb japán bokszoló vesztette életét agysérülés következtében egy tokiói rendezvény után. A vizsgálat megindult, de még csak az elején tart, így egyelőre nincs felelős - írta a BBC Sport.

Hiromasa Urakawa 28 éves japán bokszoló augusztus 10-én hunyt el, miután augusztus 2-án kiütéses vereséget szenvedett Yoji Saito ellen a mérkőzés nyolcadik menetében.

A tragédia egy nappal Shigetoshi Kotari halála után következett be, aki ugyanazon a tokiói, Korakuen Hallban rendezett gálán szerzett sérüléseibe halt bele. Mindkét bokszolónál subduralis haematomát diagnosztizáltak – egy olyan állapotot, amikor vér gyűlik össze a koponya és az agy között – és mindketten műtéten estek át.

A Bokszvilágszervezet (WBO) közleményben fejezte ki részvétét, kiemelve, hogy "gyászolja Hiromasa Urakawa japán bokszoló elvesztését, aki tragikus módon a Yoji Saito elleni mérkőzésen szerzett sérüléseibe halt bele". A szervezet hozzátette, hogy ez a szívszorító hír napokkal Shigetoshi Kotari halála után érkezett, aki ugyanazon a gálán szenvedett végzetes sérüléseket.

Az esetek után a Japán Bokszszövetség (JBC) bejelentette, hogy az távol-keleti és csendes-óceáni Bokszszövetség (OPBF) címmérkőzései a jövőben 12 helyett 10 menetesek lesznek. A japán média szerint a JBC vizsgálatot indított, és szeptemberben találkozót tervez a halálesetek megvitatására.

Urakawa a harmadik neves bokszoló, aki 2025-ben életét vesztette, miután februárban az ír John Cooney egy belfasti mérkőzést követően halt meg. A 28 éves Cooney a walesi Nathan Howells elleni mérkőzése után agyvérzést szenvedett.