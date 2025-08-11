A Nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) elutasította a Crystal Palace fellebbezését az UEFA döntése ellen.
Vérfagyasztó: két bokszoló is meghalt egy gála után, ki lehet a felelős?
Újabb japán bokszoló vesztette életét agysérülés következtében egy tokiói rendezvény után. A vizsgálat megindult, de még csak az elején tart, így egyelőre nincs felelős - írta a BBC Sport.
Hiromasa Urakawa 28 éves japán bokszoló augusztus 10-én hunyt el, miután augusztus 2-án kiütéses vereséget szenvedett Yoji Saito ellen a mérkőzés nyolcadik menetében.
A tragédia egy nappal Shigetoshi Kotari halála után következett be, aki ugyanazon a tokiói, Korakuen Hallban rendezett gálán szerzett sérüléseibe halt bele. Mindkét bokszolónál subduralis haematomát diagnosztizáltak – egy olyan állapotot, amikor vér gyűlik össze a koponya és az agy között – és mindketten műtéten estek át.
A Bokszvilágszervezet (WBO) közleményben fejezte ki részvétét, kiemelve, hogy "gyászolja Hiromasa Urakawa japán bokszoló elvesztését, aki tragikus módon a Yoji Saito elleni mérkőzésen szerzett sérüléseibe halt bele". A szervezet hozzátette, hogy ez a szívszorító hír napokkal Shigetoshi Kotari halála után érkezett, aki ugyanazon a gálán szenvedett végzetes sérüléseket.
KATTINTS a friss sporthírekért, élő eredményekért a Sportonlinera!
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az esetek után a Japán Bokszszövetség (JBC) bejelentette, hogy az távol-keleti és csendes-óceáni Bokszszövetség (OPBF) címmérkőzései a jövőben 12 helyett 10 menetesek lesznek. A japán média szerint a JBC vizsgálatot indított, és szeptemberben találkozót tervez a halálesetek megvitatására.
Urakawa a harmadik neves bokszoló, aki 2025-ben életét vesztette, miután februárban az ír John Cooney egy belfasti mérkőzést követően halt meg. A 28 éves Cooney a walesi Nathan Howells elleni mérkőzése után agyvérzést szenvedett.
A hazai és idegenbeli mezek eladásai minden korábbi értékesítést felülmúltak a Poolnál.
A Sheffield Wednesday szurkolói tiltakozásra készülnek a Leicester elleni mérkőzésen, ugyanis a klub súlyos válságban van.
Balatonkeresztúron eladó az a ház, ahol Bene Ferenc, az Újpest egykori csatára gyermekkorát töltötte.
Szoboszlai és Kerkez is pályára léphet az angol Szuperkupa-meccsen, Pécsi Ármin azonban még küzd a csapatba kerülésért.
Edzésen lett rosszul és esett össze Fricsi Dóra, és bár a mentő azonnal ott termett, napokkal később elhunyt a kosaraslány.
Rodri, a Manchester City középpályása újabb sérülést szenvedett, és Pep Guardiola szerint valószínűleg csak a szeptemberi válogatott szünet után lesz teljesen fit állapotban.
A Porto meglepetésszerű igazolással kápráztatta el a szurkolókat, amikor Luuk de Jong érkezését a legnagyobb titokban tartva, egy barátságos mérkőzés előtt jelentették be.
Az AC Milan érdeklődik a Manchester United dán csatára, Rasmus Hojlund iránt, miközben a manchesteri klub már megegyezett Benjamin Sesko szerződtetéséről az RB Leipziggel.
Polly, az orosz rúdugró nem csak eredményeivel, de bájaival is a képernyő elé ragasztja a sportszeretőket.
A US Open 2025 hivatalosan 2025. augusztus 26‑án kezdődik, és a végső finálék, vagyis az US Open döntő 2025 férfi és női kategóriában szeptember 7‑én...
A Liverpool női labdarúgócsapata Gareth Taylort nevezte ki új vezetőedzőnek, aki korábban a Manchester City női csapatát irányította.
Joao Félix hosszas tárgyalások után az Al Nassr csapatához szerződött, ahol honfitársa, Cristiano Ronaldo is játszik.
Alex Ovechkin, a Washington Capitals csapatkapitánya megállapodást kötött egy a karriejéről szóló dokumentilmfilm elkészítésére.
A Barcelona megfosztotta Marc-Andre ter Stegent a csapatkapitányi tisztségtől, miután fegyelmi eljárást indítottak a német kapus ellen.
Lisztes Krisztián kölcsönjátékosként visszatért a labdarúgó Fizz Ligában címvédő Ferencvároshoz.
A katalán edzőlegenda vélhetően szeretne még bajnoki címet nyerni, de már egy dobogóval is tovább nyújtaná egészen hihetetlen sorozatát.
A Manchester United 73,3 millió fontért szerződteti Benjamin Seskót a RB Leipzigtől, aki ötéves szerződést ír alá és Ruben Amorim negyedik nyári igazolása lesz.
A Liverpool rekordösszegű nyári igazolásokkal készül a Premier League címvédésre, miközben riválisai is jelentős erősítéseket hajtottak végre
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.
-
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.