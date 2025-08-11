2025. augusztus 11. hétfő Zsuzsanna, Tiborc, Lilian
Boxer use various punch combinations, including the jab, hook, uppercut, cross, swing, straight. Getting in close to make opponent on ropes and knockout. Boxing champions win the round in boxing ring
Sport

Vérfagyasztó: két bokszoló is meghalt egy gála után, ki lehet a felelős?

Pénzcentrum
2025. augusztus 11. 15:52

Újabb japán bokszoló vesztette életét agysérülés következtében egy tokiói rendezvény után. A vizsgálat megindult, de még csak az elején tart, így egyelőre nincs felelős - írta a BBC Sport.

Hiromasa Urakawa 28 éves japán bokszoló augusztus 10-én hunyt el, miután augusztus 2-án kiütéses vereséget szenvedett Yoji Saito ellen a mérkőzés nyolcadik menetében.

A tragédia egy nappal Shigetoshi Kotari halála után következett be, aki ugyanazon a tokiói, Korakuen Hallban rendezett gálán szerzett sérüléseibe halt bele. Mindkét bokszolónál subduralis haematomát diagnosztizáltak – egy olyan állapotot, amikor vér gyűlik össze a koponya és az agy között – és mindketten műtéten estek át.

A Bokszvilágszervezet (WBO) közleményben fejezte ki részvétét, kiemelve, hogy "gyászolja Hiromasa Urakawa japán bokszoló elvesztését, aki tragikus módon a Yoji Saito elleni mérkőzésen szerzett sérüléseibe halt bele". A szervezet hozzátette, hogy ez a szívszorító hír napokkal Shigetoshi Kotari halála után érkezett, aki ugyanazon a gálán szenvedett végzetes sérüléseket.

Az esetek után a Japán Bokszszövetség (JBC) bejelentette, hogy az távol-keleti és csendes-óceáni Bokszszövetség (OPBF) címmérkőzései a jövőben 12 helyett 10 menetesek lesznek. A japán média szerint a JBC vizsgálatot indított, és szeptemberben találkozót tervez a halálesetek megvitatására.

Urakawa a harmadik neves bokszoló, aki 2025-ben életét vesztette, miután februárban az ír John Cooney egy belfasti mérkőzést követően halt meg. A 28 éves Cooney a walesi Nathan Howells elleni mérkőzése után agyvérzést szenvedett.
Címlapkép: Getty Images
