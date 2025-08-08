2025. augusztus 8. péntek László
28 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
pénz, euró, foci, igazolás, átigazolás
Sport

Erős kijelentést tett Joao Felixről új edzője: "jó helyen van, itt nincs drog és alkohol..."

Pénzcentrum
2025. augusztus 8. 17:17

Joao Félix hosszas tárgyalások után az Al Nassr csapatához szerződött, ahol honfitársa, Cristiano Ronaldo is játszik. A portugál válogatott támadó középpályás korábban közel állt a Benficához való visszatéréshez, végül mégis a szaúdi klub ajánlatát fogadta el - jelentette az One Football.

A döntés megosztotta a futballrajongókat, akik közül sokan romantikusabb megoldásnak tartották volna, ha Félix visszatér nevelőegyesületéhez. Cristiano Ronaldo azonban, aki nemrég rekordösszegért hosszabbított szerződést a szaúdi csapattal, támogatta honfitársa választását.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"Senki nem vett el senkitől semmit. Joao nagy tehetségű játékos. Úgy gondolom, sokat fog segíteni nekünk, és a szaúdi liga nagyon versenyképes. Azért nincs meg ez a kép a bajnokságunkról, mert nem vagytok itt. Szerintem Joaonak jobb lehetőség volt idejönni, mint a portugál ligában játszani. Ha megnézzük a tehetségek mennyiségét, a versenyképességet..." - nyilatkozta a Seleçao csapatkapitánya egy Rio Ave elleni barátságos mérkőzés alkalmával.

KATT! Friss hírek, élő eredmények a Pénzcentrum Sportonline oldalán!

Jorge Jesus, az Al Nasszr edzője is osztja ezt a véleményt, kiemelve a szaúdi életkörülményeket, amelyek szerinte kedvezőbbek a teljesítmény szempontjából, mint Lisszabon, Madrid, London vagy Milánó, ahol a 2019-es Golden Boy-díjas korábban megfordult.

Olyan országban van, ahol nincs alkohol, nincs szórakozás. Szaúd-Arábiában futballozol, és semmi mást nem csinálsz

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

- mondta a portugál edző, majd hozzátette: "Pillanatnyilag elégedett vagyok a hozzáállásával az átigazolásához, de még mindig messze van attól a szinttől, amit a tehetségében látok."

Joao Félix, aki csütörtökön két gólt szerzett a Rio Ave ellen, hamarosan első komoly próbatételén esik át szaúdi földön. Az Almeria elleni utolsó felkészülési mérkőzés után az Al Nassr augusztus 19-én fogadja az Al Ittihadot a Szaúdi Szuperkupa elődöntőjében.
Címlapkép: Getty Images
#foci #alkohol #sport #drog #labdarúgás #alkoholfogyasztás #alkoholizmus #szaúd-arábia #ronaldo #nemzetközi foci #átigazolási hírek #cristiano ronaldo

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:33
17:17
17:03
16:45
16:38
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 8.
Ez a 3 hazai régió a 2025-ös nyár legnagyobb vesztese: hiába a turistaáradat, ide alig megy valaki
2025. augusztus 8.
Tízszerezte a pénzét, aki időben lépett: nem vicc, ez az utóbbi 25 év sztárbefektetése, 1075% hozammal
2025. augusztus 8.
Ennyit keres egy kézbesítő, ügyintéző a Magyar Postánál: már lasszóval fognák a dolgozókat
2025. augusztus 8.
Dúl a lakáspánik Budapesten és a nagyvárosokban: itt még most is emberi árból megoldható az albérlet
2025. augusztus 8.
Csodálatos égi jelenségek jönnek augusztusban: nagyon ritkán van ilyen, kár lenne kihagyni
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 8. péntek
László
32. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Indul a vizes-vb legfontosabb hete: mutatjuk a magyarok programját, mikor szurkolhatunk nekik?
2
2 hete
Itt aztán van mit figyelni: hiperszexi pózba vágta magát a tornászlány + fotók
3
2 hete
Formula-1 Magyar Nagydíj: itt a F1 menetrend, a Forma 1-versenynaptár Hungaroring, Magyarország helyszínen
4
2 hete
Újabb doppingbotrány: olimpikon sztársportoló bukott le, 3 évre eltiltották
5
6 napja
A Forma-1 sötét titkairól vallott Wéber Gábor: ezt kevesen sejtették a Magyar Nagydíjról
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nyíltvégű befektetési alap
határozatlan időre létrejött pénzügyi alap, amely az általa összegyűjtött pénzeket befekteti. Bármikor lehet ki és befizetni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 8. 16:45
Csodálatos égi jelenségek jönnek augusztusban: nagyon ritkán van ilyen, kár lenne kihagyni
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 8. 16:03
Tízszerezte a pénzét, aki időben lépett: nem vicc, ez az utóbbi 25 év sztárbefektetése, 1075% hozammal
Agrárszektor  |  2025. augusztus 8. 17:29
Komoly segítséget kapnak a gazdák itthon: ezt ki kellene használni