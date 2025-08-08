Erős kijelentést tett Joao Felixről új edzője: "jó helyen van, itt nincs drog és alkohol..."

Joao Félix hosszas tárgyalások után az Al Nassr csapatához szerződött, ahol honfitársa, Cristiano Ronaldo is játszik. A portugál válogatott támadó középpályás korábban közel állt a Benficához való visszatéréshez, végül mégis a szaúdi klub ajánlatát fogadta el - jelentette az One Football.

A döntés megosztotta a futballrajongókat, akik közül sokan romantikusabb megoldásnak tartották volna, ha Félix visszatér nevelőegyesületéhez. Cristiano Ronaldo azonban, aki nemrég rekordösszegért hosszabbított szerződést a szaúdi csapattal, támogatta honfitársa választását.

"Senki nem vett el senkitől semmit. Joao nagy tehetségű játékos. Úgy gondolom, sokat fog segíteni nekünk, és a szaúdi liga nagyon versenyképes. Azért nincs meg ez a kép a bajnokságunkról, mert nem vagytok itt. Szerintem Joaonak jobb lehetőség volt idejönni, mint a portugál ligában játszani. Ha megnézzük a tehetségek mennyiségét, a versenyképességet..." - nyilatkozta a Seleçao csapatkapitánya egy Rio Ave elleni barátságos mérkőzés alkalmával.

Jorge Jesus, az Al Nasszr edzője is osztja ezt a véleményt, kiemelve a szaúdi életkörülményeket, amelyek szerinte kedvezőbbek a teljesítmény szempontjából, mint Lisszabon, Madrid, London vagy Milánó, ahol a 2019-es Golden Boy-díjas korábban megfordult.

Olyan országban van, ahol nincs alkohol, nincs szórakozás. Szaúd-Arábiában futballozol, és semmi mást nem csinálsz

- mondta a portugál edző, majd hozzátette: "Pillanatnyilag elégedett vagyok a hozzáállásával az átigazolásához, de még mindig messze van attól a szinttől, amit a tehetségében látok."

Joao Félix, aki csütörtökön két gólt szerzett a Rio Ave ellen, hamarosan első komoly próbatételén esik át szaúdi földön. Az Almeria elleni utolsó felkészülési mérkőzés után az Al Nassr augusztus 19-én fogadja az Al Ittihadot a Szaúdi Szuperkupa elődöntőjében.