Felállt a Széchy-bizottság: kivizsgálják a zaklatási ügyeket az úszószövetségben

A bizottság várja azok jelentkezését, akiknek "sérelmeik vannak" Széchy Tamással kapcsolatban, a névtelenséget garantálják.

Megtartotta az első ülését az a bizottság, amelyet a Magyar Úszó Szövetség azért hívott életre, hogy kivizsgálja a 2004-ben meghalt legendás edző, Széchy Tamás által elkövetett szexuális zaklatási és bántalmazási ügyeket - erről maga a szövetség számolt be saját honlapján. A bizottságot Papp Gábor ügyvéd vezeti, tagjai még Tausz Katalin, Danks Emese, Tornyossy Mónika és Ugrin Tamás.

Az ügy előzménye az, hogy nemrégiben könyv jelent meg Széchy életéről és sikereiről, ezután azonban egy volt olimpikon úszó, Batházi Tamás a sajtóban arról beszélt, hogy Széchy Tamás edzőként több gyermeket is kihasználhatott szexuálisan még évtizedekkel ezelőtt. Batházi azt is kinyilvánította, hogy a mesteredzőnek Wladár Sándorral - aki most az úszószövetség elnöke, sportolóként olimpiai bajnokságot nyert - hosszabb kapcsolata volt.

EZ IS ÉRDEKELHET Érik az újabb úszóbotrány Magyarországon: pedofíliával vádolják a legendás szövetségi kapitányt A volt olimpikon konkrét névvel is szolgált egy műsorban, mint olyanról, akit Széchy Tamás évtizedekkel korábban szexuálisan kihasznált.

A szövetség kéri, hogy aki érintettje volt ilyen ügyeknek, az mindenképpen jelentkezzen, hogy a lehető legtöbb embert tudják meghallgatni. Ehhez azonban nem is szükséges személyesen megjelenni, a meghallgatás akár e-mailben is megtörténhet, az anonimitást minden esetben garantálja a szövetség.