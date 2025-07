Érik az újabb úszóbotrány Magyarországon: pedofíliával vádolják a legendás szövetségi kapitányt

A volt olimpikon konkrét névvel is szolgált egy műsorban, mint olyanról, akit Széchy Tamás évtizedekkel korábban szexuálisan kihasznált. Szerinte szégyenteljes, hogy a volt úszóedzőt és kapitányt mindezek ellenére most könyvben méltatják.

Botrányos, hogy egy olyan emberről jelent meg méltató hangvételű könyv, aki a magyar úszósport vezéralakjaként több kiskorút, a tudomására jutott infók alapján fiatal fiúkat molesztált évtizedekkel korábban - ezt mondta a volt olimpikon úszó, Batházi Tamás.

Batházi a Konkrétan Rónai Egonnal című interjúműsorban mondta el, hogy az "úszópápának" nevezett, számos olimpiai bajnok úszót kinevelő Széchy évtizedekkel korábban több fiút is szexuálisan zaklatott - köztük Wladár Sándor későbbi olimpiai bajnokot, aki most már évek óta elnöke a Magyar Úszó Szövetségnek.

Széchyről nemrégiben könyv jelent meg, melyben életét, munkásságát méltatják, és a szerzők is meglehetősen illusztrisak. A könyvet a jelenlegi és a volt szövetségi kapitányok, Sós Csaba és Hargitay András mellett Tóth Ákos jegyzik - közülük Hargitay is volt tanítványa Széchy Tamásnak. Batházi szerint döbbenetes az a tény, hogy annak ellenére, hogy konkrét áldozatokról tudni, megjelenhetett egy ilyen könyv, és az is, hogy Széchyről van elnevezve az egyik margitszigeti sportuszoda.