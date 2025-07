Visszatér a Premier League-be a volt Liverpool-kapitány: ez a csapat igazolta le

Jordan Henderson, a 35 éves angol középpályás a Brentfordhoz igazol, miután az Ajax beleegyezett szerződése idő előtti felbontásába - jelentette a BBC.

A korábbi Liverpool-csapatkapitány kétéves szerződést köt a Premier League-ben szereplő klubbal, a Brentforddal. Bár több angol és európai élcsapat is érdeklődött iránta, végül a Brentford nyerte meg a versenyt a 84-szeres angol válogatott játékos megszerzéséért.

Henderson számára a Premier League-be való visszatérés lehetőséget biztosít arra, hogy Thomas Tuchel szövetségi kapitány látókörében maradjon a jövő nyári világbajnokság előtt. A középpályás a távozó Christian Norgaard helyét töltheti be a csapatban.

A szerződés részleteit várhatóan a következő napokban véglegesítik. Henderson 2023-ban hagyta el a Liverpoolt, ahol 12 éves pályafutása során Premier League-et, Bajnokok Ligáját, FA-kupát, két Ligakupát, klubvilágbajnokságot, UEFA-szuperkupát és Community Shield-et nyert.

A Liverpool elhagyása után az Al-Ettifaq csapatához igazolt, de szaúdi kalandja kevesebb mint hat hónapig tartott, mielőtt 2024 januárjában az Ajaxhoz szerződött. Az amszterdami klubnál több mint 50 mérkőzésen lépett pályára, de a csapat éppen lemaradt a bajnoki címről, miután a PSV Eindhoven az utolsó fordulóban biztosította be elsőségét.

Henderson nem került be Gareth Southgate tavalyi Eb-keretébe, 2023 óta nem játszott a válogatottban. Tomas Tuchel kinevezése óta azonban többször is helyet kapott, és három mérkőzésen is pályára lépett.