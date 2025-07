Nagy váltásra készülhet Lionel Messi: ennyi volt az amerikai kaland, máris továbbállhat a szupersztár

Messi még mindig nem döntött a jövőjéről, és vészesen közeledik a szerződésének vége az Inter Miaminál. A kérők pedig csak sorjáznak.

A szaúdi al-Ahli komoly lobbit indított annak érdekében, hogy a soraikban tudhassák a Barcelona és a PSG korábbi sztárját, a jelenleg Miamiban futballozó Lionel Messit. Az argentin szupersztár nemrégiben esett ki csapatával a klubvulágbajnokságról, de már vissza is tértek az amerikai bajnokságba.

A francia L’Équipe sportlap azt írja, hogy a szaúdiak egyszer már megpróbálták Messit az országba csábítani két évvel ezelőtt, de mint ismert, nem jártak sikerrel. Most azonban egy fillérbe sem kerülne a transzfer, ugyanis Messi szerződése az év végén lejár Miamiban, és a legendás argentin támadó a hírek szerint még mindig nem döntött a jövőjéről.

Az al-Ahli a szaúdi futballban évtizedek óta meghatározó szerepet tölt be. Amennyiben Messi is oda igazolna, a szaúdi futball egy újabb sztárral többet mondhatna magáénak - ráadásul évente ismét többször is megnézhetne a világ a Cristiano Ronaldo elleni párharcokat, aki nemrég hosszabbított az al-Nasszr csapatánál.