Döbbenetes kijelentést tett Szoboszlai menedzsere: "a játékosok 99 százaléka nem szeret focizni"

Esterházy Mátyás szerint a magyar utánpótlásban súlyos gondok vannak, egyre nehezebb olyan játékosokat találni menezdserként is, akiből tényleg topfutballista lehet.

Terjedelmes interjút adott Szoboszlai Dominik és Pécsi Ármin menedzsere, Esterházy Mátyás a Telexnek. A focimenedzser azt mondta, hogy Pécsi Ármin Liverpoolba igazolása egy hosszú folyamat betetőzése, ráadásul Magyarországon minden szinten védett már, így az újabb ugrás is jól fog neki menni.

Eszterházy Mátyás szerint az azért még nem jelenthető ki száz százalékosan, hogy a döntés minden szempontból jó volt, ez az eltelt évek mondják majd meg igazán. Az egészen biztos, hogy testileg is fejlődhet még, és erre az angliai környezetben szükség is lesz.

Alaposan átrágtuk a lehetőségeket, amikor ezt a döntést meghoztuk, a még akár húsz évig tartó karrierjében ezt gondoltuk a megfelelő és a leghelyesebb lépésnek, és mindannyian bízunk benne, hogy helyesen döntöttünk. 16 éves kora óta a felnőtt öltözőben van, a harmad-, a másodosztályban és az élvonalban is védett folyamatosan. A teste még most is, 20 éves korában is fejlődésben van, akár még magasabb is lehet, de hogy izmot pakolhat még magára, az egészen biztos. Az a lényeg, hogy nem most kell azt a terhet rátenni, hogy szerda-szombat ritmusban védjen, vagy hogy bármelyik európai kupasorozat főtábláján szerepeljen. Most az a fontos, hogy legyen egy éve, amikor kizárólag magára tud figyelni

- fogalmazott Esterházy Mátyás. Azt is sietett leszögezni: kár egyelőre azt várni, hogy a Premier League címvédőjénél Pécsi Ármin azonnal meghatározó szerepet kap a felnőttcsapatban, hiszen a "vörösök" első számú hálóőrét a világ egyik legjobbjaként emlegetik már évek óta.

Dominiknek semmi köze ahhoz, hogy Ármin végül ezt a projektet választotta. Összesen három különböző ajánlata volt. Eljuttatta magát egy olyan, tiszteletet kiváltó helyzetbe, hogy különböző projektek közül választhatott. Neki egy feladata van most: saját magát építeni. A kommentelők elvárásai, és az általunk meghatározott fejlődési pálya közt nyilvánvalóan van különbség, elvégre azt senki sem gondolhatja komolyan, hogy a brazil válogatott kapusa, Alisson elé kerülhet az előttünk álló idényben. Ezek olyan hozzászólások, amiket nem tudok komolyan venni, de azt sem, hogy a nagy konkurencia miatt elpocsékolt év elé nézünk

- mondta erről a menedzser.

Az interjú egy pontján egészen hihetetlen kijelentést is tett: jelesül azt, hogy bár a magyar futballnak az utánpótlásra kellene nagyban támaszkodnia, a helyzet a játékosok szintjén néha több, mint kiábrándító . és nem elsősorban a játéktudás vagy a technikai képzettség, hanem a mentális gondok szintjén.

A futballtudás alap, de ha valakinek a szemében, a tekintetében nincs még valami plusz, akkor sokkal nehezebben veszi a lépcsőfokokat. Van egy fixa ideám: a magyar utánpótlásban a játékosok 99 százaléka nem szeret focizni. Csinálja, de nem szereti igazán. Retteg, amikor kimegy a pályára. Eleve azt az egy százalékot keressük, akinek örömet okoz, ha kifut a pályára, és nem fél a hibától, nem fél semmitől. Két-három kérdésből kiderül, hogy kinek mit jelent a foci

- mondta erről Esterházy Mátyás.