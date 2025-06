Döbbenetes dolgot mondott Max Verstappen: "borzalmas, egyszerűen nem élvezem"

Max Verstappen, a négyszeres Forma-1-es világbajnok inkább tölti idejét családjával, mint hogy vörös szőnyegen parádézzon. A holland versenyző kihagyta Lewis Hamilton új filmjének premierjét, és nyíltan beszél arról, hogy számára a családi élet és az autóversenyzés szenvedélye fontosabb, mint a Forma-1 körüli csillogás - közölte a The Sun.

Verstappen az utóbbi időben kétszer is kihagyta a Lewis Hamilton produceri munkájával készült, Brad Pitt főszereplésével forgatott Forma-1-es film premierjét. A versenyző bevallotta, hogy még nem is látta a filmet, inkább kéthónapos kislányával, Lilyvel tölti az idejét, vállalva az éjszakai felkeléseket és a pelenkacseréket is.

"Az autentikusság nem olyasmi, amire tudatosan törekednem kell. Ez egyszerűen az, aki vagyok" - nyilatkozta Verstappen a The Sun sportrovatának az Osztrák Nagydíj előtt.

Nem szeretek vörös szőnyegen sétálni, öltönyben feszengeni. Nem élvezem, ha olyan emberekkel kell beszélgetnem, akiket nem ismerek, hamis mosollyal és felszínes csevegéssel. Ez borzalmas, egyszerűen nem élvezem

- fogalmazott a Red Bull pilótája.

A holland pilóta inkább barátaival és családjával tölti idejét, amikor nem versenyez. Barátnőjével, Kelly Piquet-vel (a korábbi F1-es világbajnok Nelson Piquet lányával), közös kislányukkal és nevelt lányával, Penelope-val Monacóban élnek. "Nagyon aranyos kislány. Igyekszem minél több időt tölteni vele." - fűzte hozzá a világbajnok.

Verstappen pályafutása során egyfajta antihőssé vált, különösen a Netflix Drive to Survive sorozatának köszönhetően, és első világbajnoki címét is viták övezték. Az utóbbi években azonban egyre több rajongót szerzett őszinteségével és azzal, hogy nem fél szembeszállni a sportág irányító testületével, az FIA-val sem.

KATT! Friss hírek, élő sporteredmények a Pénzcentrum Sportonline oldalán!

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 19 899 074 forintot 20 éves futamidőre már 6,42 százalékos THM-el, havi 145 468 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,93% a THM, míg a MagNet Banknál 6,87%; az Erste Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,00%, a K&H Banknál pedig 7,28%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A holland versenyző a pályán kívüli szenvedélyeit is aktívan éli. Nemrég Franz Hermann álnéven tesztelt egy Ferrarit a Nürburgringen, ahol pályarekordot döntött. Következő célja, hogy megszerezze a Nordschleife versenyzői engedélyt, amely lehetővé tenné számára, hogy olyan eseményeken induljon, mint a Nürburgring 24 órás verseny.

"Amit a Forma-1-en kívül csinálok, az segít, hogy egy kicsit tovább maradjak az F1-ben. Próbálom működtetni és szórakoztatóvá tenni" - magyarázta. "Amikor az F1-en kívül csinálsz dolgokat, az sokkal lazább, ami nem jelenti azt, hogy kevésbé professzionális, és a győzni akarásom is ugyanolyan. Ez valami, amit nagyon élvezek felfedezni."

Verstappen jövőjével kapcsolatban folyamatosan találgatások látnak napvilágot, különösen, hogy egyre frusztráltabb az FIA-val és a versenyzőkre nehezedő marketingkötelezettségekkel kapcsolatban. Felmerült az is, hogy 2026-ban egy évet kihagyhat a Forma-1-ből. "Fontos, hogy élvezzem az időmet. Az idő olyan gyorsan telik, és szeretnék úgy visszatekinteni, hogy ott voltam a családomnak" - zárta gondolatait a világbajnok.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA