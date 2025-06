Hatalmas bravúrra készül a magyar válogatott: először a románokon kell átlépni

A magyar női röplabda-válogatott újabb bravúrokban és éremszerzésben bízva utazik el az Európa-liga arany divíziójának hétvégi, ängelholmi négyes döntőjére, amelynek elődöntőjében az alapszakaszgyőztes románokkal találkozik szombaton.

A magyarok a hatfordulós alapszakaszban több bravúros győzelmet aratva, 5/1-es mutatóval a negyedik helyen zártak: a bakui nyitóhétvégén az azerieket legyőzték és a szlovénoktól kikaptak, a romániai Balázsfalván a házigazdák és a görögök ellen is nehéz helyzetből fordítva arattak 3-2-es sikert, majd a kaposvári záráson Montenegrót és Portugáliát egyformán 3-1-re győzték le.

A játékosok a végjátékba jutást követően három szabadnapot kaptak, majd Kaposváron, azután pedig Telkiben zajlott a közvetlen felkészülés a négyes döntőre.

Szüksége volt mindenkinek a regenerációra, ami után minden figyelmünket a románok elleni mérkőzésre történő felkészülésnek szenteltük. A négyes döntőbe jutást az elvégzett kemény munka bónuszaként fogjuk fel, hiszen így van lehetőségünk még két, magas színvonalú nemzetközi mérkőzést játszani

- mondta az MTI-nek a nemzeti csapat olasz szövetségi kapitánya, Alessandro Chiappini.

Az 56 éves tréner - aki szerdán szerződést hosszabbított 2028-ig - kiemelte: már a sorozat előtt azt kérte játékosaitól, legyenek álmaik és próbálják azokat megvalósítani, s az elődöntő előtt ezt ismételte el tanítványainak.

Papíron nálunk erősebb együttesekkel fogunk találkozni Svédországban, de az alapszakaszban már többször is megmutattuk, milyen erős karakterünk van. Egy-két dolgon próbáltunk javítani az elmúlt egy hétben, a blokkvédekezésünk stabilitása és a labdák megfelelő elosztása mellett az lesz a kulcs, hogy mennyire tudunk majd koncentráltan, ugyanakkor felszabadultan röplabdázni

- elemezte a remélt siker receptjét a tréner, aki stábjával a másik két csapatból, a svédből és az ukránból is felkészült már.

A lengyel élvonalba igazolt feladó, Petrenkó Brigitta arról beszélt: neki személy szerint azért is nagyon nehéz volt az alapszakasz, mert sérülés után kellett visszatérnie, ugyanakkor úgy érzi, hétről hétre egyre jobban játékba lendült, rátalált a mérkőzések tempójára, és a csapattársai mellett a stáb is végig támogatta.

Szeretnénk érmet hazahozni, ez az álmunk, de egyébként én is csak azt tudom mondani, amit Alessandro: szeretnénk felszabadultan, igazi örömröplabdával előrukkolni, mert már az is hatalmas dolog, hogy bejutottunk az elődöntőbe. Az biztos, hogy egymásért a végsőkig küzdeni fogunk, pont úgy, ahogy eddig is tettük

- utalt Petrenkó a románok és a görögök ellen mérkőzéslabdákról megnyert találkozókra is.

Az ütő Szedmák Réka arra hívta fel a figyelmet, hogy a korábbi egymás elleni összecsapáson a románok az első két játszmában meg tudták lepni a magyarokat, így most próbáltak a korábbinál alaposabban felkészülni a riválisból, ugyanakkor biztos abban, hogy az ellenfél is tanult a balázsfalvai mérkőzésen elkövetett hibáiból.

A center Kump Alíz szerint kulcsfontosságú lesz, hogy kijavítsák a korábban elkövetett hibáikat, illetve hogy stabilan és jól nyissanak, mert azzal nemcsak a románok, hanem a vasárnapi helyosztón rájuk váró ellenfél dolgát is alaposan meg tudják majd nehezíteni.

Glemboczki Zóra ehhez azt tette hozzá, hogy a magyar csapatban "benne van a döntőbe jutás", de hogy ez meg is valósuljon, a legjobb játékukra lesz szükség.

Ez minden játékos álma, épp ezért biztos, hogy mindent meg is fogunk tenni ezért

- mondta a Vasas ütőjátékosa.

A magyarok keretében a két héttel ezelőtti, kaposvári hétvégéhez képest egy változás lesz: az ütő Kiss Lilla helyett a center Radnai Luca utazik Svédországba.

Az európai rangsorban huszadik magyarok elődöntős ellenfele, Románia a 18. helyen áll, a másik elődöntőben szereplő, házigazda svédek a 13. pozíciót foglalják el, míg az ukránok nyolcadikok. Az ängelholmi végjáték elődöntőit szombaton 16 és 19 órától rendezik (a magyar-román összecsapás lesz az első), a helyosztókra másnap ugyanezekben az időpontokban került sor. A magyar érdekeltségű mérkőzéseket szombaton az M4 Sport+, vasárnap az m4sport.hu közvetíti. A sorozat győztese az aranyérem mellé százezer eurót kap.

A magyar válogatott utazó kerete:

centerek:

Fekete Fanni (Vasas Óbuda), Kump Alíz (Bartoccini-Mc Restauri Perugia, olasz), Lászlop Alexandra (Fatum Nyíregyháza), Radnai Luca (UNC A&T, amerikai)

feladók:

Kiss Nóra (Vasas SC), Petrenkó Brigitta (MOYA Radomka Radom, lengyel)

feladóátló:

Németh Anett (Reale Mutua Fenera Chieri '76, olasz)

liberók:

Kertész Petra (MBH-Békéscsaba), Szalai Anna (Vasas Óbuda), Tóth Fruzsina (Fatum Nyíregyháza)

négyesütők:

Glemboczki Zóra (Vasas Óbuda), Kiss Gréta (Vasas Óbuda), Ratkai Panna (Dayton University, amerikai), Szedmák Réka (Dinamo Bucureşti, román)

A négyes döntő programja a következő:

szombat, elődöntők:

Románia-MAGYARORSZÁG 16.00

Ukrajna-Svédország 19.00

vasárnap:

a 3. helyért 16.00

döntő 19.00

címlapkép: Katona Tibor, MTI/MTVA