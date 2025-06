Itt a Liverpool újabb bejelentése: nagyon sokan vártak már erre

Az ificsapat új vezetőedzője korábban továbbjutott a walesi válogatottal az Eb-n, most Liverpoolban várnak rá új kalandok.

Kinevezte Rob Page-et a Liverpool az U21-es csapat vezetőedzőjévé - ezt a klub saját honlapján közölte. Page tavaly nyárig a walesi felnőtt válogatottat vezette, a mostani poszton az elődje Barry Lawtas volt.

Page kinevezése azért fontos, mert várhatóan a nemrég Liverpoolba igazoló Pécsi Ármin is az U21-es csapat tagjaként vág neki az új idénynek. Igaz ugyanakkor az is, hogy a hírek szerint a 20 éves magyar kapus a felnőttcsapat légkörébe is belekóstolhat: Arne Slot vélhetően nevezni fogja éhány, a felkészülési szezonban vívott meccsre is.