Igazi ikon távozik a Lokitól: nem tér vissza a csapathoz a balhátvéd, mi a következő állomás?

Több száz meccset nyomott le a Loki színeiben a 34 éves hátvéd, most új kihívásokat keres.

2011 óta folyamatosan tagja volt a Debreceni VSC felnőtt keretének, most viszont távozik a cívisvárosból Ferenczi János - ezt a debreceni klub hivatalos honlapja is megerősítette.

Ferenczi szerepe, mint a búcsúposztban is írják, folyamatosan változott az évek alatt, ennek is köszönhető, hogy balhátvéd létére az évek alatt 11 gólt és 40 gólpasszt is beírhattak a neve mellé.

Bár a szerepköre az idők során változott, 11 gól mellett 40 gólpasszt is jegyzett ezeken a mérkőzéseken, klubhűségével pedig példaértékű, a mai világban ritka, értékes pályafutást mondhat magáénak

- fogalmazott a klub a búcsúüzenetben. A hűséget nem véletlenül említik: Szabó János mögött Ferenczi jelenleg a második azon a listán, amely az egyazon klubnál leghosszabb időt töltött játékosokat összesítik. Arról, hogy hol folytathatja a 34 éves hátvéd, még nincs hivatalos bejelentés: a hírek szerint érdeklődnek utána az NB II-be kiesett fehérváriak, illetve szívesen látná a tapasztalt játékost az első élvonalbeli szezonjára készülő Kazincbarcika is.

címlapkép: Derencsényi István, MTI/MTVA