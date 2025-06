Megállíthatatlan a kanadai csodaúszó: három világrekordot döntött öt nap alatt + videó

A 18 éves torontói úszó szerdán este 4:23.65-ös idővel teljesítette a 400 méteres vegyesúszást a kanadai úszóválogatón Victoria városában, megdöntve saját, korábban idén felállított 4:24.38-as világrekordját. McIntosh ezzel az első olyan úszó lett Michael Phelps 2008-as pekingi olimpiai szereplése óta, aki három különböző egyéni számban is világcsúcsot döntött egy hosszúpályás versenyen.

"Tudtam, hogy ma este valami különlegeset érhetek el, mert ez valószínűleg a karrierem legjobb versenye volt" - nyilatkozta McIntosh a medence partján adott interjúban. "A világrekordok azért vannak, hogy megdöntsék őket. Mire befejezem ezt a sportot, szeretném biztosítani, hogy ez a rekord a lehető leggyorsabb legyen."

A kanadai úszó történelmi sorozatot produkált: korábban már megdöntötte a 400 méteres gyorsúszás és a 200 méteres vegyesúszás világrekordját is - ez utóbbi úszásával egyébként éppen Hosszú Katinta világcsúcsát adta át a múltnak. Emellett a harmadik leggyorsabb időt úszta a 800 méteres gyorsúszásban, és a második legjobbat a 200 méteres pillangóúszásban.

