Ez már tényleg elképesztő: még egy magyar igazolhat a Liverpoolba?

Angliában, a Liverpoollal tárgyal a Puskás Akadémia 20 éves magyar kapusa, Pécsi Ármin - erről a Nemzeti Sport ír többek között az alapján, hogy a transzferügyekben mindig júl értesült olasz újságíró, Fabrizio Romano megpendítette. A magyar kapus a lap információi szerint a napokban elhagyta az U21-es válogatott edzőtáborát, és nem lépett pályára az albánok elleni korosztályos válogatott meccsen sem.

Pécsi Ármin még 2017-ben került Felcsútra Győrből, és eddig 52 tétmérkőzésen védte a csapat hálóját. A Mersey-partiak érdeklődése annyiban várható volt a fiatal magyar iránt, hogy második számú kapusuk, CAomhin Kelleher a napokban távozott a cspattól, és a londoni Brentfordhoz igazolt.

Ha a transzfer létrejön, akkor a csapatnak két magyar játékosa lesz, mivel Szoboszlai Dominik már két éve erősíti a vörösöket. Ráadásul, ha hinni lehet az egyre erősödő pletykáknak: a magyar válogatott Kerkez Milos szerződtetését is hamarosan bejelentheti a Liverpool.

🚨🇭🇺 EXCLUSIVE: Liverpool set to agree deal to sign 20 year old goalkeeper Armin Pecsi from Puskas Akademia.



Record sale for the Hungarian club as Pecsi said yes to Liverpool project, final details club to club and all done on player side.



Here we go, soon. 🏁 pic.twitter.com/r68VsqqRPQ