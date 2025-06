Újabb magyar Szoboszlai Dominik csapatában? Már nagyon közel Kerkez szerződtetése

Az átigazolási ügyekben rendre jól értesült Fabrizio Romano arról számolt be, hogy a magyar válogatott védő jelenlegi klubja, a Bournemouth és az angol bajnok, Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató Liverpool között már csak egyetlen tárgyalás van hátra, a legtöbb részletben azonban már megállapodtak egymással a felek.

A 21 éves védő az elmúlt szezonban minden bajnokin pályára lépett csapatában, a Premier League-ben két gólt és hat gólpasszt jegyzett, bekerült a liga honlapjának hivatalos álomcsapatába, illetve a szurkolók is beválasztották a legjobbak közé.

Itt van Fabrizio Romano X-posztja:

🚨🔴 Liverpool are prepared to seal Milos Kerkez deal with one more round of talks to get it over the line!



Bournemouth and Liverpool are finalizing the agreement after personal terms in place last week.



Here we go, soon. 💣🇭🇺 pic.twitter.com/YTBgYeXzxC