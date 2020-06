Rengeteg autós akksija ezért merül le: 5 tipp, hogy te ne járj pórul

Reneszánszukat élik az autósmozik Magyarországon, hiszen a járványhelyzet miatt jó ideig nem nyithattak ki a hagyományosak, illetve a járvány elmúltával is sokan biztonságosabbnak érezhetik, ha a saját kocsijukban nézik a vetítést, nem például valamelyik multiplexben. Ugyanakkor sok autósmozizó csalódottan távozhat a vetítésről, azaz pont, hogy nem tud elmenni, mert a film alatt lemerült az akksi az autójában. Alább adunk pár tippet, hogy veled ne történjen meg. Ezek akkor is hasznosak, ha mondjuk elkap a zivatar, amit az autóban akarsz átvészelni, vagy simán a kocsiban kell várakoznod hosszabb ideig.



A járványhelyzet miatt Magyarországon is renenszánszukat élik az autósmozik: rengeteg helyen nyíltak újak, és a moziélményre vágyók meg is rohanták az őket. Az NMHH korábbi közlése szerint míg 2019-ben csak egy budapesti és 13 vidéki rádióengedély-kérelem érkezett a hatósághoz, idén már öt fővárosi és 12 vidéki engedélyt adtak ki, további kettő pedig már folyamatban van.

Mivel a vetítéseken a filmek hangsávja az autórádiókon szólal meg, ezért minden autósmozinak szüksége van egy URH-FM frekvenciára, amelyen sugározhat, így minden autósmozis vetítést a rádiófrekvenciák kiosztásáért felelős NMHH-val kell engedélyeztetni - emlékeztet a közlemény. Sokan azonban csalódottan távoztak, azaz pont, hogy nem tudtak, mert a vetítés végén nem indult be a kocsijuk.

A probléma az akksiban rejlik, hiszen, ahogy fentebb írtuk, ahhoz, hogy hallhassuk a film hangját, rá kell hangolnunk az autórádiót egy bizonyos frekvenciára - közben meg a motort nem lehet járatni az autósmoziban, a zaj meg a kipufogógáz miatt. Úgyhogy gyakorlatilag a rádió meríti az akkut, de a motor nem tölti újra, aztán a film végére nem marad elég kraft az indításhoz.

A németeknél is rendre nyílnak az autósmozik, úgyhogy az ADAC assistance-szolgálata is találkozott a problémával. A német autóklub most adott is pár tippet az autósmozizóknak, hogy ne bosszúság legyen az este vége. Ezek akkor is hasznosak lehetnek, ha hosszabb ideig kell az autóban várakoznod, mondjuk valahol elkap a vihar:

Ha lehetséges, akkor vedd le a gyújtást a kocsiról, csak a rádió menjen.

Kapcsold le a külső és belső világítást.

Hidegebb időben jól fűtsd be az autót, vigyél takarót, de véletlenül se használd pélául az ülésfűtést, mert az is pillanatok alatt leszívja az akkut.

Vihetsz elemes rádiót is, ha még mindig félsz a lerobbanástól.

Mindenképp legyen nálad bikakábel, hogy ha baj van, a többiek tudjanak segíteni beindítani az autót.

Ezek mellett, ha tudod, hogy a kocsidban régi az akksi, akkor egy autósmozi pont jó alkalom arra, hogy a biztonság kedvéért kicseréld.

