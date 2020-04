Orbán Viktor: jövő hétvégén a védekezés új szakaszába lépünk, új szabályok jönnek

Orbán Viktor péntek reggel adott interjút a Kossuth Rádiónak.

Cikkünk folyamatosan frissül...

Jövő hétvégén változás állhat be a vírus terjedésében. "Tegnap is volt egy izgalmas nagy konferencia, megvannak az elemzések. Ezek alapján a védekezés első szakasza jövő hétvégén lezárul, megkezdődik a védekezés második szakasza, amikor is fokozatosan újraindulhat az élet Magyarországon. Persze speciális szabályok mellett" - mondta el a miniszterelnök.

Tehát a kijárási korlátozás helyett új szabályok jönnek.

A terjedési görbét sikerült ellaposítani, de lehetnek még meglepetések: Ha az élet újraindítása esetén elszabdulna a vírus, akkor több tízezer ágy és több ezer lélegeztetőgépre lenne szükség - mondta el a miniszterelnök.

A speciciáis helyzet miatt, miszerint Pest megye a legfertőzöttebb, más szabályokat kell alkalmazni a fővárosban, mint vidéken. Ausztria tapasztalatait fel tudjuk használni, de kicsit talán gyorsabban haladnak, mint mi szeretnénk majd. Május 4. után új, egységes szabályok szerint kell védekezni, de ahol szükséges, megmaradhat az önkormányzatok rendelkezési joga - monda el a miniszterelnök.

A kormány arra törekszik, hogy minél töb munkahelyet megmentsen, és amiket nem sikerül, azok helyett újakat kell létrehozni. Még csak a 43. napon járunk, és 90 napi kapnak az emberek álláskeresési járadékot.

Orbán Viktor közölte, hogy rugalmasabbá teszik az uniós pénzfelhasználást. Számos fontos dologban állapodtak meg, például jóval nagyobb költségvetés jön létre a korábbiakhoz képest. Mindenki, így Magyarország is több pénzt fizet majd be.