Nyaralót sem vesz most senki: 80 százalékára esett vissza a kereslet

Tavasszal hagyományosan élénkül a balatoni üdülők iránti kereslet, ám idén kérdéses, hogy a járvány hogyan érinti a hazai nyaralószezon alakulását. A szakértők a Balaton különböző partjairól eltérően nyilatkoznak: míg egyes településeken továbbra is nagy a kereslet, addig más helységek esetén 80 százalékkal visszaesett az érdeklődés. A szakértők megvizsgálták, mi várhat idén a nyaralók piacára.

Nem egységesen érintik a Balaton környezetét a járvány miatti ingatlanpiaci változások. A déli part kiemelt településein (mint például Siófokon, Zamárdin, Fonyódon, Balatonlellén vagy Balatonszemesen) lévő beruházói projektek nagy százaléka a belföldi turizmusra épít, azonban a jelenlegi járvány következtében a piac befagyott, márciusban a nyaralók iránti érdeklődés az előző évekhez mérten jelentősen, körülbelül 80 százalékkal csökkent.

"A kereslet a Balaton-parti nyaralók iránt jelenleg csekély, a befektetők láthatóan kivárnak. Az utóbbi években a fejlesztői igény jóval nagyobb volt, mint amit a hazai építőipar elő tudott volna állítani, a beruházókat ugyanis motiválta a tény, hogy a lakások többségét el lehetett adni. A válság azonban visszaszoríthatja a vevői érdeklődéseket, ez pedig a fejlesztésekre is visszahat" - mondta Katona Tamás, az OTP Ingatlanpont siófoki irodájának vezető értékesítési tanácsadója. "Elképzelhető, hogy bizonyos piacokon árcsökkenés lesz, de jelentős árváltozásra valószínűleg nem kell számítanunk, hiszen a déli parton és környékén az elmúlt években a nagyberuházók több évig tartó minőségi fejlesztésekbe fektettek, amelyek magas előállítási költségekkel jártak" - tette hozzá.

A kisbefektetők továbbra is keresik a lehetőségeket

Láthatóan a 10-15 millió forintos megtakarítással rendelkező kisbefektetők a kisebb balatoni települések felé mozdulnak, és az ott található, kisebb alapterületű, panoráma nélküli és olcsóbb üdülőket, illetve újra a használt nyaralókat keresik. Katona Tamás rámutatott: "egy újépítésű, balatonföldvári társasüdülőben például átlagosan 20-23 négyzetméteres alapterületű nyaralók kelendőek, hiszen a kisbefektetők ingatlanvásárlási szándéka továbbra is magas, ők a megtakarításukat inkább újépítésű üdülőkbe fektetik. Emellett Balatonföldváron és más városokban is vitorláskikötő-fejlesztések kezdődnek, ami fellendítheti e települések turizmusát, ahogy a Balaton északkeleti részén jövő évre tervezett felújított vasúti pályák és állomások átadása is."

A vezető értékesítési tanácsadó szerint, akik tavasszal szerettek volna nyaralót vásárolni, kivárják a nyarat; a legrosszabb forgatókönyv szerint, ha őszig kitart a járvány, a jó időjárás elmúltával csak a következő szezonban várható ismét nagyobb vásárlói kedv.

Nyugaton a helyzet változatlan

Ezzel ellentétben a tó nyugati és északi részén, Keszthely és Tapolca vonzáskörzetében nincs változás a keresleti oldalon. Míg Keszthelyen a nyaralókat, Tapolcán a kisebb értékű építési telkeket továbbra is keresik; ezeken a településeken általában nem befektetési szándékkal vásárolnak lakóingatlanokat. Itt tehát nincs jele annak, hogy a járvánnyal visszaesne a vásárlói kedv.

"Kicsit szűrt a nyugati parti piac, mivel azokból a vásárlókból van jelenleg több, akiknek már konkrét elképzelésük van a megvásárolandó ingatlanról, a "kíváncsiskodók" jelenleg kevesebben vannak. Közvetlenül a Balaton-parton magasak az árak, emiatt a vásárlók inkább az agglomerációt választják, a parttól 4-15 kilométer távolságban keresnek olcsóbb lakóingatlanokat. A siófoki oldal hátránya, hogy kisebb agglomerációval rendelkezik, ezért is jelentősebb a partszakaszok közötti különbség" - mutatott rá Tóth Tibor, a keszthelyi OTP Ingatlanpont iroda vezetője.

Új vevőkör a nyaralópiacon?

Habár az OTP Ingatlanpont szakértői egyelőre még nem látják jelét annak, hogy a kényszertávmunka fellendítené a nyaralók iránti érdeklődést, elképzelhető, hogy egy új, távmunkát végző vásárlói kör is kialakul a jövőben. Az otthoni munkavégzéssel ugyanis megnőhet az az idő, amelyet a tulajdonosok üdülőikben tölthetnek, kiegyenlítve ezzel a nyaralók magas fenntartási költségeit, így sokakat akár ez is ingatlanvásárlásra ösztönözhet a balatoni nyaralóvárosokban.

Címlapkép: Getty Images