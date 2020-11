Minden, ami palacsinta: alap palacsinta tészta recept, amerikai palacsinta, Gundel és hortobágyi húsos palacsinta recept

Palacsinta receptek: palacsinta tészta, hortobágyi húsos palacsinta recept és amerikai palacsinta recept: mutatjuk, hogyan készül a palacsinta, hány palacsinta lesz 1 kg lisztből.

Maga az egyszerű kifejezés: "palacsinta" számos ételt takarhat: a Magyarországon megszokott, lapos, olajos palacsinta mellett létezik amerikai palacsinta is, ami vastag és puha, ám a világ más részein még különfélébb elképzelések léteznek arról, milyen étel a palacsinta. Létezik sós palacsinta, ami a magyaroknál a mennyei hortobágyi palacsinta recept elkészítésével jön létre és vannak édes palacsinta receptek is, amelyek desszertként szolgálnak, mint például a híres Gundel palacsinta.

Cikkünkben megmutatjuk, hogyan készül a palacsinta édes és sós változata, milyen az amerikai palacsinta és hogyan tálaljuk őket. Olyan praktikus kérdéseket is megválaszolunk, mint: miért ragad le a palacsinta tészta és hány palacsinta lesz 1 kg lisztből? Ha tőlünk tanulsz, garantáltan Te leszel a palacsinta készítés mestere!



Alap palacsinta recept

1. Az alap palacsinta tészta recept

Az alap palacsinta recept olyan egyszerű, hogy bárki képes elkészíteni, ráadásul szórakoztató móka, emiatt nagyszerű program lehet a gyerekek számára is. Mutatjuk, hogyan készül a palacsinta egyszerűen, könnyedén!

A palacsinta hozzávalói 4 főre

200 g liszt

2 db tojás

3 dl szódavíz

3 dl tej

1 csipet só

2 ek napraforgóolaj

A palacsinta recept elkészítése

1. Verjük fel a tojásokat, majd keverjük hozzájuk a lisztet.

Verjük fel a tojásokat, majd keverjük hozzájuk a lisztet. 2. Apránként keverjük hozzá a tejet, majd a szódát is, végül az étolaj hozzáadásával keverjük a palacsinta tésztáját simára.

Apránként keverjük hozzá a tejet, majd a szódát is, végül az étolaj hozzáadásával keverjük a palacsinta tésztáját simára. 3. Egy serpenyőt kenjünk meg egy kevés étolajjal, majd merőkanállal kezdjük el benne kisütni a palacsintákat. Ha az egyik oldala megsült (max 1 perc), ügyesen fordítsuk meg egy lapáttal és a másik oldalát is süssük meg.

Egy serpenyőt kenjünk meg egy kevés étolajjal, majd merőkanállal kezdjük el benne kisütni a palacsintákat. Ha az egyik oldala megsült (max 1 perc), ügyesen fordítsuk meg egy lapáttal és a másik oldalát is süssük meg. 4. Tálaljuk változatos töltelékkel, például lekvárokkal, túróval, mogyorókrémmel.

Hány palacsinta lesz 1 kg lisztből?

Azt, hogy mennyi palacsinta lesz 1 kg lisztből, nagyban befolyásolja, hogy milyen vastagra sütjük. 1 kg liszt felhasználása esetén alapvetően 50 palacsintával kell számolnunk.

Miért ragad le a palacsinta tészta?

Sokan úgy gondolják, hogy mivel a palacsinta tészta tartalmaz egy kevés olajat, a serpenyőben már nem kell tenni alá. Ez tévhit, ugyanis legalább a palacsinta sütés kezdetekor muszáj hozzáadnunk még egy kis zsiradékot, különben a palacsinta leragad! Ha ennek ellenére sem sikerül jól a palacsinta, a hibát a serpenyő anyagában keressük!



Hortobágyi húsospalacsinta Hortobágyi húsospalacsinta

2. Hortobágyi húsos palacsinta recept

A hortobágyi húsos palacsinta története

Ha valahol meghalljuk, hogy "hortobágyi húsospalacsinta", a legtöbben már látjuk is magunk előtt az ősi magyar pusztaság lakóit, ahogy jóízűen falatoznak a déli forróságban - a valóságban azonban ennek az ételnek semmi köze a Hortobágyhoz! A receptet 1958-ban találta föl egy magyar szakács, aki a brüsszeli világkiállításon mutatta be az ételt; a "hortobágyi" jelző is csak fantázianév. A hortobágyi húsos palacsinta recept, ami gyakorlatilag egy pörkölttel töltött palacsinta hamar népszerűvé vált Magyarországon és külföldön is, emiatt nagy köszönettel adózunk az alkotónak.

A töltelék és a szósz hozzávalói

½ kg sertéshús

1 db hagyma

1 db paradicsom

1 db paprika

2 gerezd fokhagyma

2 kis pohár tejföl

1 ek liszt

4 ek napraforgóolaj

3 ek őrölt fűszerpaprika

só, bors ízlés szerint

A hortobágyi húsospalacsinta elkészítése

1. Egy egyszerű sertéspörkölt elkészítésével kezdjük: egy csipet só társaságában dinszteljük üvegesre a finomra aprított hagymát, majd adjuk hozzá a felkockázott paradicsomot és paprikát. Főzzük puhára, majd adjuk hozzá a kis kockákra vágott disznóhúst is.

Egy egyszerű sertéspörkölt elkészítésével kezdjük: egy csipet só társaságában dinszteljük üvegesre a finomra aprított hagymát, majd adjuk hozzá a felkockázott paradicsomot és paprikát. Főzzük puhára, majd adjuk hozzá a kis kockákra vágott disznóhúst is. 2. Főzzük a húst kifehéredésig, fűszerezzük sóval, borssal, paprikával. Lefedve főzzük puhára 1-1,5 óra alatt, közben időnként keverjük meg. Ha a leve elfogyott, pótoljuk egy kis vízzel.

Főzzük a húst kifehéredésig, fűszerezzük sóval, borssal, paprikával. Lefedve főzzük puhára 1-1,5 óra alatt, közben időnként keverjük meg. Ha a leve elfogyott, pótoljuk egy kis vízzel. 3. Amíg a pörköltes töltelék készül, süssük ki a palacsintákat a fent leírt módon!

Amíg a pörköltes töltelék készül, süssük ki a palacsintákat a fent leírt módon! 4. Amikor kész a pörkölt, szűrjük le a levét, a húst tegyük félre. Készítsünk habarást a tejfölből és a lisztből, keverjük hozzá a pörkölt levéhez.

Amikor kész a pörkölt, szűrjük le a levét, a húst tegyük félre. Készítsünk habarást a tejfölből és a lisztből, keverjük hozzá a pörkölt levéhez. 5. A húst villa segítségével tépkedjük szét a lehető legkisebb darabokra, majd keverjünk hozzá néhány kanál tejfölt, hogy lágyabb, krémesebb legyen.

A húst villa segítségével tépkedjük szét a lehető legkisebb darabokra, majd keverjünk hozzá néhány kanál tejfölt, hogy lágyabb, krémesebb legyen. 6. Töltsük a tejfölös, pörköltes tölteléket a palacsintákba úgy, hogy a végüket behajtjuk, majd helyezzük őket egy edénybe / jénai tálba. Öntsük le a habart szaft levével!

Töltsük a tejfölös, pörköltes tölteléket a palacsintákba úgy, hogy a végüket behajtjuk, majd helyezzük őket egy edénybe / jénai tálba. Öntsük le a habart szaft levével! 7. Tálaljuk extra tejföllel, melegen!

Rántott hortobágyi húsos palacsinta

A hortobágyi húsos palacsinta recept elgondolása országrészenként eltérő lehet: sokan a rántott hortobágyi húsos palacsinta hívei, ami annyit tesz, hogy a hússal töltött palacsintákat bepanírozzuk (érdemes előtte fogpiszkálóval összetűzni, hogy ne nyíljanak ki), majd egy tálcára téve lefagyasztjuk, hogy ne ragadjanak össze. Forró olajban süssük őket ropogósra, tálaljuk tartármártással!



Gundel palacsinta Gundel palacsinta

3. A híres Gundel palacsinta

Milyen a Gundel palacsinta? Ki találta ki?

A Gundel palacsinta Gundel Károlyhoz, a híres Gundel étterem megalapítójához, a magyar gasztronómia elhíresítőjéhez köthető. Az eredeti Gundel palacsinta recept titkos, senki sem ismeri, hogy pontosan milyen arányokban, mit tartalmaz, ám azt tudjuk, hogy a Gundel palacsinta tölteléke rumos-mazsolás dióból áll és minden esetben le van öntve egy kis étcsokoládészósszal. A Gundel receptje is variálható, rum helyett rumaromával is nagyon finom. Mutatjuk, mi hogyan készítjük!

A Gundel palacsinta töltelék hozzávalói

200 g finomra darált dió

150 ml habtejszín

3 ek rum vagy rumaroma

75 g porcukor

1 tk fahéj

6 ek mazsola

A Gundel palacsinta csokiszószának hozzávalói

75 g étcsokoládé

2 db tojássárgája

1 ek vaj

2 dl tej

2 ek cukor

1 cs vaníliás cukor

1 ek cukrozatlan kakaópor

2 ek rum vagy rumaroma

A Gundel palacsinta elkészítése

1. A mazsolákat áztassuk be egy kevés rumos vízbe egy órával korábban.

A mazsolákat áztassuk be egy kevés rumos vízbe egy órával korábban. 2. Készítsük el a tölteléket: Forraljuk fel a tejszínt a cukorral, majd keverjük hozzá a darált diót, a fahéjat, a rumot és a rumos mazsolát. Keverjük el alaposan még forralás közben, majd tegyük félre félórára.

Készítsük el a tölteléket: Forraljuk fel a tejszínt a cukorral, majd keverjük hozzá a darált diót, a fahéjat, a rumot és a rumos mazsolát. Keverjük el alaposan még forralás közben, majd tegyük félre félórára. 3. Készítsük el és süssük ki a palacsintákat a fent leírt úton.

Készítsük el és süssük ki a palacsintákat a fent leírt úton. 4. A Gundel palacsinta öntet elkészítéséhez gőz fölött olvasszuk fel az étcsokoládét, keverjük simára a tejjel és a vajjal, majd folyamatos kevergetés mellett adjuk hozzá a tojássárgáját is. Ezután egyengessük el benne a rumot, a cukrot és a kakaóport.

A Gundel palacsinta öntet elkészítéséhez gőz fölött olvasszuk fel az étcsokoládét, keverjük simára a tejjel és a vajjal, majd folyamatos kevergetés mellett adjuk hozzá a tojássárgáját is. Ezután egyengessük el benne a rumot, a cukrot és a kakaóport. 5. Töltsük meg a palacsintákat a Gundel töltelékkel, majd helyezzük egy tepsibe, végül locsoljuk meg őket gazdagon a csokoládészósszal. Tálalás előtt tepsistől melegítsük újra!



Amerikai palacsinta reggelire Amerikai palacsinta reggelire

4. Amerikai palacsinta recept reggelire

Az amerikaiak szemében a palacsinta teljesen máshogy néz ki, sőt más funkciót is lát el: az amerikai palacsinta desszert helyett leggyakrabban egy gazdag reggeli részét képzi egy kis vajjal, juharsziruppal és sült baconszalonnával. Vigyázat: kalóriadús eleség! Mivel Magyarországon nem szokás reggelire palacsintát enni, természetesen elkészíthetjük ebédre vagy vacsorára is.

Az amerikai palacsinta hozzávalói

200 g liszt

3 dl tej

1 db tojás

45 g vaj

1 cs sütőpor

1 kk só

1 ek porcukor

Az amerikai palacsinta recept elkészítése

1. Az amerikai palacsinta recept elkészítéséhez szitáljuk össze a száraz hozzávalókat: a lisztet, a sütőport, a cukrot, majd adjuk hozzá a tejet, a tojást és az előre felolvasztott vajat. Keverjük csomómentesre!

Az amerikai palacsinta recept elkészítéséhez szitáljuk össze a száraz hozzávalókat: a lisztet, a sütőport, a cukrot, majd adjuk hozzá a tejet, a tojást és az előre felolvasztott vajat. Keverjük csomómentesre! 2. Egy kevés olajjal megkent, felforrósított serpenyőben süssünk kis amerikai palacsinta korongokat: 1 perc elteltével óvatosan fordítsuk meg őket és a másik oldalukat is süssük aranybarnára.

Egy kevés olajjal megkent, felforrósított serpenyőben süssünk kis amerikai palacsinta korongokat: 1 perc elteltével óvatosan fordítsuk meg őket és a másik oldalukat is süssük aranybarnára. 3. Tálaljuk a palacsintákat extra vajjal, dzsemmel, juharsziruppal vagy mézzel. A sült bacont is érdemes kipróbálni mellé!

Kinek ajánljuk a különböző palacsinta receptek elkészítését?

Mindenkinek, ugyanis a palacsinta tészta sütése - főleg így, hogy tudjuk, hogyan készül a palacsinta és miért ragad le a palacsinta tészta alkalmanként - szinte gyerekjáték! Ha kezdő szakácsok vagyunk, a sima palacsinta tészta recept és az amerikai palacsinta recept sem fog kifogni rajtunk, ám ha úgy érezzük, konyhaművészetünket szeretnénk eggyel magasabb színvonalra emelni, mindenképpen próbáljuk ki az Gundel palacsinta és a hortobágyi húsos palacsinta recept elkészítését!

