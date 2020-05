Könnyebb lehet lakáshoz jutni a járvány után: ezzel a módszerrel egyszerűbb lesz minden

A járvány a lakásvásárlás eddig ismert legfontosabb szempontjait is felülírhatja, a választáskor mostantól döntő lehet, hogy az új ingatlan beosztása mennyire támogatja az otthoni munkavégzést. A kényszerértékesítések az ingatlanárakra negatívan hatnak, de ilyen egyelőre nem érzékelhető, ugyanakkor idén már kevesebb új lakás épül.

Az új technológiák elterjedése miatt sokkal több dolog lesz a jövőben megoldható online, derült ki az Otthon Centrum piaci elemzéséből. A tanulmány szerint a legkönnyebben az ingatlanmutatások első körét váltja ki az online formátum. A 3D-s videók rohamos terjedése lehetővé teszi, hogy a vevő fizikai jelenléte nélkül is képes leszűkíteni a kiválasztandó ingatlanok körét. A banki ügyletek intézésénél is előtérbe kerül az online tér fontossága, ahogy az ingatlanközvetítő és az ügyfél között is a korábbinál hangsúlyosabbá válik az online kommunikáció.

A piac már a koronavírus-járvány kirobbanása előtt is a változások korát élte, a 2014 és 2018 közötti felívelési időszaka után tavaly megtorpant, és az adásvételek száma csökkent. Ez már önmagában jelezte, hogy vége az ingatlanpiaci aranykornak, amit a világjárvány felgyorsított.

Az árak növekedésének üteme fokozatosan csökkent 2017-től, de még 2020 első negyedévében is az egy évvel korábbihoz képest magasabb átlagárak voltak az irányadóak. A stagnálás vagy nagyon enyhe árcsökkenés csak 2019 utolsó negyedévéhez képest volt tapasztalható

- összegezte az Otthon Centrum kimutatásait Soóki-Tóth Gábor. Az elemzési vezető elmondta, a március utolsó hetétől bevezetett vészhelyzeti intézkedések hatását jelentősen megérezte az ingatlanpiac, ám az utóbbi hetekben határozott mozgás érzékelhető, a vevők fokozatosan kezdenek visszatérni, és a kivárást választók érdeklődése is megnőtt.

Ez is erősíti az optimista forgatókönyv valószínűségét: a kormányzat által bejelentett lazítások arra mutatnak, hogy fokozatosan újraindulhat az élet, ha így lesz, akkor a gazdaság már a harmadik negyedévtől visszatérhet a megszokott dinamikájához, 2021-re pedig teljesen regenerálódhat.

A gazdaságot az idei második félévre halasztott utólagos fogyasztás kompenzálhatja, és ez az ingatlanpiacra is érvényes

- folytatta Soóki-Tóth Gábor, ám megjegyezte: létezik ennél sokkal pesszimistább forgatókönyv is. Eszerint újabb, a korábbinál brutálisabb fertőzéshullámmal, kezelhetetlen mennyiségű megbetegedéssel, a vakcina kutatások elhúzódásával kell számolni, ami akár évekig tartó mély recessziót okoz. A két forgatókönyv szélsősége helyett várhatóan lassú normalizálódás jön, vélelmezte az Otthon Centrum elemzési vezetője.

A tipikusan lakásvásárlást indukáló események - mint az önálló lakhatás megteremtésének igénye, a családalapítás, a válás, a háztartás élethelyzetében történő változás - mellett egyre nagyobb szerepet kap az otthoni munkavégzés igénye. Vagyis, hogy egy jól elszeparálható része is legyen az ingatlannak, ahol lehetséges a napi munkafolyamatok otthoni elvégzése.

Ez az igény, illetve a távmunka térnyerése csökkentheti az adminisztratív munkakörökben dolgozók városba költözési kényszerét, ami mérsékli a főváros dominanciáját. Ez az adásvételek számának alakulásában már korábban is ismert folyamat volt: a növekvő tranzakciószám ellenére csökkent a főváros aránya

- ismertette a trendeket Soóki-Tóth Gábor. Vidéken a nagyvárosokból az agglomerációs övezetekbe és a kisebb városok felé mozdult a piac, amire ráerősíthet az otthoni munkavégzés.

A lakásvásárlók körében a jövőben már az is szempont lesz, hogy a lakás alaprajzi elrendezése, mennyire támogatja az otthoni munkavégzés lehetőségét

- állapította meg a szakember. Az új építésű ingatlanok iránti kereslet eleve kisebb 2020-ban, ezt jelzi a projekt- és lakásszámok csökkenése, ám ez a gazdasági visszaesés hatására ez még nagyobb lehet.

A hitelmoratórium átmenetileg segít, de aki nem talál a korábbi jövedelmének megfelelő új munkahelyet, vagy elveszítette vállalkozását, kényszerértékesítővé válik, ami az ingatlanárakra negatívan hat. Egyelőre azonban ilyen hatás nem érzékelhető a piacon, állapította meg Soóki-Tóth Gábor. Amennyiben a járvány elhúzódása a jelenleginél drasztikusabb keresletcsökkenéssel párosul, akkor a befektetők értékvesztéssel számolhatnak, ámbátor megjegyzendő: 2014 óta jelentős értéknövekedést könyvelhettek el - szögezte le a szakember.

Az ingatlanpiac kilábalását segítő intézkedésekről szólva az elemzési vezető kiemelte, hogy a lehető legfontosabb feladat a munkahelyek, a lakosság jövedelmi bizonytalanságainak megszüntetése, a kieső jövedelmek és a megszűnő munkalehetőségek pótlása, valamint a cégek működőképességének - regenerálódási képességének fenntartása.

Mindent összevetve a lakás egy esetleges árcsökkenés mellett is értékálló, és hosszú távon vonzó megtakarítási forma marad

- jegyezte meg Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője.

Címlapkép: Getty Images