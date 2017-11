Ingyeninternetet adnak az önkormányzatok: térképen, hol férhetsz hozzá

Nehéz az internetről úgy írni, hogy ne puffogtassunk közhelyeket, ezért meg sem próbáljuk. Az információs világsztráda ugyanis teljesen behálózta az életünket, ott foglalhatunk időpontot az orvosi rendelőkbe, elolvashatjuk a legfrissebb híreket, rendelhetünk ételt és még sorolhatnánk. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a budapesti belváros kerületei, illetve maga a Fővárosi Önkormányzat, hol biztosítanak ingyenes internet-hozzáférést, ahol bárki netezhet. Az eredményt térképre is elhelyeztük, hogy könnyen tájékozódhass.

Kutatásunkba az első, az ötödik, a hatodik, a hetedik és a nyolcadik kerületet, illetve a Fővárosi Önkormányzatot vontuk be. Azt kérdeztük meg tőlük, hogy hol biztosítanak ingyenes Wifi, azaz vezeték nélküli internethozzáférési pontokat a területükön. Fontos kiemelni, hogy nem ellenőriztük le, hogy a lenti helyszíneken tényleg működik-e az internet, de most legalább arról van egy lista, hogy hol kéne ezeknek a pontoknak jól működniük.

A térképen lehet zoomolni (ki és be is), és a tüskékre kattintva lehet bővebb információhoz jutni a hálózat elhelyezkedésével, illetve fővárosi hozzáférési pontok esetében a hálózat nevével kapcsolatban is. A könnyebb megkülönböztethetőség érdekében a fővárosi hozzáférési pontokat pirossal, a kerületieket pedig kékkel jelöltük.

Fővárosi Önkormányzat

A Főpolgármesteri Hivatal Kommunikációs Igazgatóságától származók információk alapján az önkormányzat 21 helyszínen biztosít Wifi-hozzáférést, melyekhez bárki csatlakozhat. A Margiitszigeten illetve a Deák Ferenc tér és közvetlen környezetén kívül ezek a BKK által fenntartott hozzáférési pontok, melyek logikusan a vállalat ügyfélközpontjai előtt kerültek kialakításra.

A Margitszigeten a sétányokon, a parkokban és a futókör egy részén elérhető az internet, a leginkább kieső helyszín pedig a Köki, mely a Kőbánya-Kispest közlekedési csomópontot jelenti.

Várnegyed

Az első kerületi Budavári Önkormányzat a Budai Vár teljes területén nyújt Wifi-szolgáltatást, ez azonban, csak a helyi tájékozódást és a látnivalókról található információk elérhetőségét teszi lehetővé, továbbá a helyi vendéglátóhelyek weboldalai szintén elérhetőek.

Belváros

Az ötödik kerületben az Aranytíz Kultúrházban (Arany János utca 10.), a Széphárom Közösségi Térben (Szép utca 1/b) és november 20-tól a Mérleg utca 9-ben nyíló Belváros Közösségi Térben lehet ingyenesen hozzáférni az internethez. A Belváros Önkormányzata azt is fontosnak tartotta kiemelni, hogy az elmúlt évek ingatlanfejlesztéseinek helyszínein elérhető ingyenes internet, de mi most azokra voltunk kíváncsiak, amelyeket az önkormányzat tart fenn, ezért ezeket nem tüntettük fel a térképen.

Terézváros

A hatodik kerületi önkormányzat a Hunyadi téren és a Benczúr kertben biztosít ingyenes internetet, valamint a kerület egészségügyi intézményeinek jelenleg zajló felújítási programja is kiterjed az ingyenes internetszolgáltatás telepítésére. A közelmúltban elkészült Szondi utca 49. szám alatt található háziorvosi rendelőben ez a szolgáltatás már működik is - a Terézvárosi Önkormányzat tájékoztatása szerint.

Erzsébetváros

A hetedik kerületi polgármesteri kabintet tájékoztatása szerint a kerületben három helyszínen, a Garay téren, az Almássy téren és a Kéthly Anna téren érhető el ingyenes internet.

Józsefváros

A vizsgált kerületek közül messze a nyolcadikban található a legtöbb önkrományzati Wifi-pont. Ingyenes internetcsatlakozási lehetőség van

a Gutenberg téren,

a Horváth Mihály téren,

a Kálvária téren,

a Losonci téren.

a Mátyás téren,

a Mikszáth téren,

a Teleki László téren,

a II. János Pál pápa téren,

valamint számos kerületi háziorvosi rendelőben is.