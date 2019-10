Indul a következő X-Faktor: ennyit kaszálhatnak a zsűritagok

Október 5-én, azaz ma este indul útjára az X-Faktor kilencedik szériája. A zsűri összetétele nem változott, a Pénzcentrum pedig annakjárt utána, vajon mennyit kereshetnek a négy hónapnyi megfeszített munkával.

A licencszerződésen alapuló népszerű tehetségkutató 2010-ben indult az eredeti brit The X Factor című showműsor alapján. A műsor magyar verziója követi az eredeti szabályrendszert és a jelentkezők elbírálásában az éneklés mellett itt is fontos szerepet játszik az előadásmód, beleértve a külső megjelenést és a tánctudást is.

A show fontos részét képezik a zsűri tagjai, az ő reakcióik, így a szerkesztők igyekeznek minden évben a legaktuálisabb, legizgalmasabb magyar celebeket összeválogatni. Idén a névsor nem változott, Dallos Bogi, Puskás Peti, Gáspár Laci és ByeAlex lesznek az ítészek.

Jól hoz a konyhára?

Arról ugyan az RTL Klub soha nem ad ki információt, hogy mennyit keresnek a mentorok - ezt üzleti titokként kezelik -, azt viszont korábbi sajtóértesülésekből tudni lehet, hogy nagyságrendileg mekkora lehet ez az összeg. Több cikk is megjelent anno arról, hogy Tóth Gabinak 2013-ban 10 millió forintot hozott a konyhára a műsor, egy évvel később, 2014-ben pedig már 15 millió forintról írtak a lapok.



Ebből kiindulva tehát nem lenne meglepő, ha - számolva a gazdasági növekedéssel - a 2019-es szériában a gázsi valahol 15-20 millió forint között lenne. Ez persze nem havi fizetést jelent, hanem az egész műsor alatt keresnek ennyit.