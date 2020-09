Horror-tél vár fél millió magyar családra: jöhet a méregdrága kéményfelújítás, kazáncsere

Rengeteg magyar családra várhat horror-tél, attól függetlenül, hogy családi házban vagy társasházban él. A jelenleg érvényben lévő törvényi szabályozás ugyanis rendkívül szigorú az új kazánok üzembe helyezését illetően, ami a gyakorlatban az jelenti, hogyha a régi kazánunk elromlott, és ne adj isten kemény a tél odakinn, akkor hirtelen akár milliós költség is zúdulhat egy magyar család nyakába. Mutatjuk, miért nagyon fontos, hogy még időben ellenőriztesd a kazánod, kéményed, illetve azt is, mivel jár, ha beüt a baj.

Bár a jelenlegi időjárás még egyáltalán nem, a 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet Közüzemi Szabályzatának 2.1.7. pontja már páros lábbal rúgta ránk a fűtési időszakot, ami hivatalosan szeptember 15-én elindult. Így ha hőérzetileg most még nem tartunk ott, a nagybetűs fűtési szezontól már nem vagyunk messze. És ez rengeteg magyar háztartásnak jelenthet gondot, igen akár sokmillió forintos gondot is.

Orbitális hidegzuhany

Rengeteg magyart valóságos hidegzuhanyként ér, amikor például egy hivatalos kéményvizsgálatkor kiderül, bizony csereérett a kazánja, vagy rendbe kell tetetnie a kéményt, esetleg az egészet béleltetnie kell. Ha ugyanis már menthetetlen az évtizedekkel ezelőtt beszerelt készülék, hosszadalmas, és méregdrága procedúra veszi kezdetét.

Azon túl, hogy új készüléket kell venni, a pár éve bevezetett előírások szerint ez kizárólag kondenzációs kazán lehet, azaz, hogy pontosabbak legyünk,

a 813/2013/EU és a 814/2014/EU kazáncsere-rendelet értelmében 2016. július 1-jétől kizárólag ErP minősítéssel ellátott gázkazánok szerelhetők fel Magyarországon.

2018. szeptember 26-tól már minden lakóingatlanra vonatkozik a gázkazánok telepítésére, vagy cseréjére vonatkozó előírás. Nincs kivétel, nincs türelmi idő. Sőt, a rendelkezések szerint a gyártóknak meg kellett szüntetniük a magyar piacon 2017 februárjától megjelenő, turbós kazánok helyére kémény-átalakítás nélkül felszerelhető TURBO kondenzációs ErP kazánok forgalmazását is. Így az előírást már ezzel a megoldással sem lehet kijátszani; hiába próbálkoztak ezzel többen is korábban (azoknak persze nem kell leszerelniük, ahol van már rá engedély).

A durva gondok csak itt kezdődnek

A szabályozás komoly gondot jelenthet azoknál a fogyasztóknál, akiknél az égéstermék-elvezetés gyűjtőkéményen vagy úgynevezett ALU egyedi füstgázelvezetésen keresztül történik.

A szabály értelmében ugyanis, ha a ház egyik lakójának régi típusú kazánja elromlik, akkor az összes lakó köteles vállalni a kazáncsere- és kéményátalakítás költségét, mert gyűjtőkéménybe csak azonos típusú készülékek köthetők be.

A Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesülete tavaly úgy számolt, hogy a hazai társasházak 95 százaléka nem rendelkezik megfelelő gyűjtőkéménnyel, nagyjából 90 ezer műszakilag problémás kéményt kellene azonnal lecserélni, amely összesen ötszázezer háztartást érint.

Szakemberek szerint egy 40 lakásos társasháznál a kéményfelújítás költsége 200-300 ezer forintos tétel, háztartásonként! Viszont, ha valaki önálló kéményen van, akkor a költségek sem oszlanak meg. Egyéni kialakítás esetén az új készülék (alaphangon 250-300 ezer forint), a kémény átalakítása (alapdíj min. 50-60 ezer forint, utána folyóméterenként 10-20 ezer forint), na meg az engedélyeztetés (a kéménybélelés engedélyezésén túl, a tüzelő berendezés működési elvének változása miatt gáztervre is szükség lehet*) akár bő 1 millió forintba is fájhat, és akkor az egyéb felmerülő gikszerekről (a készülék cseréje közben például kiderül, hogy a gázcsöveket is ajánlott cserélni a lakásban) még nem is beszéltünk.

* A tüzelő berendezés működési elvének változása miatt kéménybélelésre, vagy kéményseprői szakvéleményre van szükség, de a legtöbb esetben gázterv helyett az egyszerűsített készülékcsere bejelentés elegendő. Az egyszerűsített készülékcseréről érdeklődjön gázszolgáltatójánál.

Újra folynak az ellenőrzések

Mint ismeretes a hazai kéményseprűknek abba kellett hagyniuk a munkát a koronavírus-járvány 1. hulláma során, éppen ezért jócskán feltorlódtak a munkák. Jó hír azonban, hogy július elsejétől ezek újra folynak. Az eddigiekben taglaltak alapján azonban nagyon kritikus minden háztartásnak odafigyelnie az ellenőrzésekre, azokról nem lemaradni, mert kitudja, hogy a jelenlegi második koronavírus hullám milyen szankciókat hozhat majd a jövőben, akár télen. Ha tehát beüt a baj, jobb, ha még most üt be, amikor 30 fok van kinn, nem pedig akkor romlik majd el a régi kazán végérvényesen, amikor - 10 fokot mérünk majd odakinn.

Könyörgöm, miből?

Mivel sokan nem ismerik a rendeletet, nincsenek is felkészülve arra, hogy hirtelen ekkora összeget kelljen kifizetniük. Márpedig nincs mese, ha szabálytalanságot találnak a kéményseprők, azt orvosolni kell - ajánlatos még a fűtési szezon előtt, hogy ne kelljen fagyoskodni. Ilyenkor jöhet jól egy személyi kölcsön, amiből fedezni lehet a munkálatok költségeit, elkerülve a későbbi kellemetlenségeket. Ráadásul év végéig érvényben marad a THM-plafon is, így most kedvezményesen, maxumim 5,75 százalékos THM-el lehet személyi hiteleket felvenni. Hogy kiderítsük, hol, és mennyiért tudunk most pénzhez jutni, a Pénzcentrum kalkulátorához fordultunk.

