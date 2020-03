Ezt nézik a magyarok az önkéntes karanténban: csúcsot dönthet a streamingek nézettsége

A jelenlegi járványhelyzetben még a csapból is az folyik, hogy lehetőleg mindenki maradjon a négy fal között, még véletlen se menjen ki, legyen otthon, maradjon otthon, stb. hiszen ezzel tehet a lakosság legtöbbet azért, hogy a koronavírus lassabban terjedjen és a lehető legnagyobb kárt okozza. Azok közül, akik okosan-ügyesen megfogadják ezt a tanácsot, sokan azzal ütik el a lakásban töltendő kényszeridőt, hogy sorozatoznak vagy filmeznek. A tévézésnek pedig nagy versenytársa, illetve jó alternatívája most a streaming, Magyarország két legnépszerűbb szolgáltatója a HBO GO és a Netflix pedig el is látja az előfizetőket néznivalóval. Mutatjuk, mit néztek, és mit néznek, nézhetnek majd a négy fal között rekedt magyarok.

Egy korábbi szavazás eredményeként elmondhatjuk, hogy olvasóink közül, ha streaming szolgáltatót kell választani, több mint egyharmad teszi le a voksát az HBO GO mellett, és a Netflix egyelőre lemaradással küzd. Viszonylag sokan több előfizetést is fenntartanak, de vannak olyanok is, akik továbbra is a kábelre esküsznek. A válaszadók 38 százaléka fizet elő az HBO GO-ra, a Netflixre valamivel kevesebben: 28 százalék. Azok száma sem elhanyagolható, akiknek több előfizetésük is van, ezt 6 százalék jelölte.Érdekes, hogy viszonylag kevesen, 4 százalék válaszolta, hogy tervezi, hogy előfizet valamelyik streamingre, de a szavazás eredményén torzíthat, hogy valószínűleg eleve azok a Pénzcentrum olvasók nyitották meg cikkünket témája miatt, és szavaztak, akik már előfizetői valamelyik streamingnek.

A koronavírus járvány azonban gyökeresen kizökkentette a világot a megszokott kerékvágásból, valószínű, hogy a streaming előfizetések is megugrottak ennek hatására, azonban a szolgáltatóknak jó okuk van, hogy ne áruljanak el erről konkrét számokat. Találgatás helyett azonban inkább mutatunk néhány konkrétumot, például hogy mik voltak az elmúlt hónapok legnézettebb tartalmai az HBO GO-n, illetve hogy milyen filmeket, sorozatokat kínál tálcán a magyar piacot uraló két nagy streaming szolgáltató!

Filmek

2020 első hónapjában, amikor még kanyarban sem volt a koronavírus Európában a sci-fi és fantasy filmek uralták a magyar előfizetők képernyőit. Az HBO GO nagy dobása volt decemberben, hogy a Harry Potter-sorozat filmjeit elérhetővé tették, akkor mindenki azokat nézte, és úgy tűnik ez a lelkesedés kitartott még januárban is. A TOP10-es listára felkerült ugyanis 10-dikként a Halál Ereklyéi és még a vegyes(en rossz) fogadtatású Grindelwald bűntettei is megszerezte a hatodik helyet.

Teljesen indokolatlan módon olyan sokan voltak kíváncsiak az ultraemancipált Jázmin hercegnőre és a kék Will Smith-re, így az Aladdin szerezte meg az első helyet a top-ban, szorosan mögötte végzett a Csillag születik, és harmadik lett a tavalyi év nagy buktája, az X-men: Sötét Főnix. Erre talán éppen az a magyarázat, hogy moziban senki nem ment rá el, kivárták, míg felkerül streamingre. Hasítottak viszont a képregényfilmek is, az Aquaman negyedik lett, a Bosszúállók: Végjáték pedig ötödik a sorban. A listán előkelő helyet szerzett a Tolkien című életrajzi film, a tavalyi Oscar-díjátadó egyik nagy nyertese a Zöld Könyv és beúszott a 9. helyre a Némó nyomában is.

A februári toplista is tartogatott meglepetéseket - például, hogy az Aladdin megőrizte első helyét - már kevesebb zsánerfilm került a TOP10-be. A Végjáték lecsúszott a 10. helyre, viszont az Aquaman maradt a 4., A Men in Black legújabb része megszerezte a dobogó második helyét, azt a Csodapark követte. A Rocketman és a Hamupipőke élőszereplős verziója is szép helyre futott be, és sokan voltak kíváncsiak az eléggé lehúzott Brightburn: A lángoló fiú című horrorra, a Szerelemmel fűszerezve című romantikus drámára és a Hotel Mumbai című életrajzi thrillere is, amely a 2008-as terrormerényletek történéseit dolgozza fel.

Mit nézünk márciusban?

Az HBO GO számos premierrel készült erre a hétre is, mától (március 18., szerda) tekinthető meg a Csak te című romantikus dráma, amelyben a 35 éves Elena és a 26 éves Jake történetén izgulhatunk, akik szilveszter éjszakáján találkoznak, amikor ugyanazért a taxiért küzdenek. A történet szerint ahelyett, hogy a közös taxizás után mindketten mennének a saját útjukra, szenvedélyes kapcsolat alakul ki közöttük, heteken belül összeköltöznek és röviddel ezután megbeszélik, hogy családot alapítanak. Nem semmi tempó! Vajon a szerelem tényleg mindent legyőz, és a kapcsolatuk kitart azután is, ha az élet nem ad meg nekik mindent, amit reméltek?

Csütörtökön érkezik az online tékába a Colectiv, mely annak a bukaresti klubbnak a történetét dolgozza fel, ahol 2015-ben tűz pusztított és rejtélyes módon néhány nappal később újabb áldozatok haltak meg a kórházakban olyan sebek miatt, amelyek nem voltak életveszélyesek. Végül egy orvos információi alapján újságírók jártak utána az ügynek. Nyomozásuk megdöbbentő eredményre vezetett, hatalmas egészségügyi csalássorozatot tártak fel. Az eseményeket és az érintetteket követve a film az oknyomozó újságírás hatását és következményeit vizsgálja.

Pénteken egy krimivel örvendezteti meg nézőit a szolgáltató, érkezik a Hazugok és tolvajok, melyben Ivan a kedves, jó képű, Los Angeles-i fiatalember, aki nem mellesleg értékes műkincsek ellopására szakosodott profi tolvaj, útját keresztezi Elyse, egy feltörekvő, gyönyörű színésznő. A nőnek a szekrénye - képletesen - tele van csontvázakkal, és nyakig úszik az adósságban. A két okos és szexi hamarosan úgy dönt, hogy megcsinálják az első, egyben utolsó nagy dobásukat.

Szintén péntektől lesz megtekinthető Az igazság nyomában: Félretájékoztatás és az álhírek című dokumentumfilm, amely a közösségi média korszakában az Egyesült Államokban egyre növekvő "hamis hírek" jelenséget vizsgálja, illetve azt, hogy a félretájékoztatás, az összeesküvés-elméletek és a hamis hírek milyen hatást gyakorolnak az állampolgárokra. A film az elmúlt évek néhány jelentősebb álhírét járja körül, melyeknek valós következményei voltak, beleértve a Pizzagate esetet, a 2016-os elnökválasztást befolyásoló dezinformációs kampányokat, a Jade Helm összeesküvés-elméletet és másokat.

Szombaton a Csak egy nő című német életrajzi drámával akár másfél órát is elüthetünk szombaton, ha van hangulatunk a 16 éves Aynur történetéhez, aki Németországban élő török bevándorlók gyermeke, és akarata ellenére férjhez adják egy erőszakos férfihoz, majd teherbe esik. A nő ezt követően Berlinbe szökik, hogy új életet kezdjen: kisfia születése után munkát talál és egy német férfival randevúzik, aki olyannak szereti, amilyen. Ám a család közbeszól. A film igaz történet alapján készült.

Hogyha valami vidámabbat néznénk, vagy nincs mivel lekötni a gyereket, aki már rettentően unja, hogy nem járhat oviba/suliba, tegyük be A királynő kutyája című animációs filmet, melynek története onnan indul, hogy Fülöp herceg egy corgival ajándékozza meg II. Erzsébetet.

A főszereplő, Rex luxuséletet él, és gőgjében minden szabályt felrúg. Ám amikor az amerikai elnök tiszteletére tartott vacsora alatt is rosszalkodik, kegyvesztett lesz, és az utcán találja magát. Vélhetően kevésbé igaz történet, mint az előbbi.

Vasárnap sem maradunk animáció nélkül, elérhetővé válik Woody legújabb kalandja a Toy Story 4., amely szintén másfél óra elfoglaltságot biztosít kicsiknek, nagyoknak. Azt hinné az ember, hogy a sztorit tökéletesen lezárták a harmadik résszel, teljes lett a trilógia - és ez így is van. Azonban ezzel a negyedik résszel a Pixar végképp feltette a pontot az asztali lámpára, volt még egy igazán szívfájdító, mély, és egyben felszabadító csavar a tarsolyukban. Klasszisokkal jobb, mint bármilyen negyedik rész, legyen az Alien, Terminator, Indiana Jones, Karib-tenger kalózai (arra emlékszik valaki egyáltalán?), Shrek, vagy például Men in Black...

Egy romantikus drámát is tartogat a vasárnap, ha már templomba nem lehet menni - és legjobb sehová sem menni - akkor akár A holnapembert is megnézhetjük helyette, még tanulságos is lehet a jelenlegi veszélyhelyzetben. A főszereplő, Ed Hemsler megtanult olvasni a sorok között, és megtanulta összekapcsolni a látszólag nem összeillő pontokat. Ed ideje nagy részét azzal tölti, hogy felkészül egy katasztrófára, ami talán sohasem következik be. Eközben másik szereplőnk, Ronnie Meisner haszontalan dolgok vásárlására pazarolja idejét. Valahol Amerikában, egy kisvárosban két idősebb ember keresi a szerelmet, miközben nem akarnak elveszni egymás dolgaiban. Meglátjuk.

A Netflix mintha csak előre látta volna, hogy a gyerekeket valamivel muszáj lesz majd lefoglalni, márciusban a méltán híres és elismert japán animációs stúdió, a Ghibli remekműveit hozta el.

Ezekből a rajzfilmekből ráadásul a gyerekek rengeteget is tanulhatnak: a Chihiro Szellemországban megmutatja nekik, hogyan tud helytállni egymagában egy lány egy olyan világban, amelynek nem ismeri a szabályait, és ahol minden furcsa és érhetetlen. A kitartásával és kedvességével azonban minden akadályon túljut.

A Nauszika - A szél harcosai azt meséli el, milyen amikor a természet fellázad az ember ellen, és ha nem vagyunk védett helyen, csak gázmaszkban lehet a levegőt belélegezni. Azonban a főszereplő hite abban, hogy van megoldás a helyzetre és jó szándéka a Föld minden teremtményével szemben megmentheti a népét a pusztulástól.

A vadon hercegnőjében szintén a természet és az ember szembenállása áll a fókuszban, mely inkább érettebb gyerekeknek szól arról, hogy mi lehet abból, ha rosszul gazdálkodunk az erőforrásokkal. A Yamada család és a Kaguya hercegnő kicsiknek és kicsit nagyobbaknak jó szórakozás lehet, a Macskák királysága pedig macskamániásoknak kötelező.

Különösen jó választás, ha meg akarjuk értetni a gyerekekkel az önkéntes karantén fontosságát, az Arriety - Elvitte a manó. Ugyanis a főszereplő egy kisfiú, akinek gyenge a szervezete, ezért kénytelen a négy fal között maradni és ott elütni az időt. Szerencsére betoppan a házba egy váratlan vendég, egy manólány, aki ugyanolyan emberi, csak sokkal parányibb, a barátságuk mindkettőjük helyzetére megoldást nyújt.



Kép forrása: a Netflix facebook oldala Kép forrása: a Netflix facebook oldala

Sorozatok

Nem csak filmekkel, sorozatokkal is elüthetjük az időt a kényszerkaranténban. Ha volt olyan sorozat, amit azért nem kezdtél el, mert nem tudtad lesz-e elég időd folytatni, hát itt a - reméljük - soha vissza nem térő alkalom, hogy belevágj, akár a teljes Trónok harcába.

Januárban például, amikor itt még nem volt szükségállapot, a GoT akkor is becsúszott a 10. helyre az HBO legnézettebb sorozatai közé, azt követte a tavalyi év nagy sikere, a Csernobil. A töretlen népszerűségű Agymenők lett a nyolcadik - viszont a spin offja Az ifjú Sheldon jóval megelőzte a negyedik hellyel, a hetedik pedig a Legacies - A sötétség öröksége. A Hugh Laurie főszereplésével készült szórakoztatónak szánt űrkomédia, az Avenue 5 a hatodik helyig tudott feljönni, a top 5-be pedig már befért a decemberi nagy a kedvenc, Az Úr sötét anyagai. A dobogó legalacsonyabb fokán a Mondj egy mesét áll, Az új pápa ezüstérmes lett januárban és A kívülálló vonzotta a legtöbb kíváncsi tekintetet.

A februári toplista jelentősen átrendeződött, de az első két helyen még mindig A kívülálló és Az új pápa állnak.

Az ifjú Sheldon feljött a dobogó legalsó fokára, és a Legacies három helyet javítva lett a negyedik. A Modern család egyből feljött az 5-dik helyre, a Mondj egy mesét viszont lecsúszott a hatodikra. Az utolsó négy helyen a TOP10-ben a Westworld, a ZeroZeroZero, az Avenue 5 és a Csodatévők szerepelnek. Nem is csoda, hogy újra elkezdték nézni az emberek a Westworldöt, hiszen hétfőn jött ki a harmadik évad. A sorozat a közeli jövő és az újrateremtett múlt kereszteződésében található egzotikus világ határait vizsgálja. A Westworld lehetőséget kínál vendégeinek, hogy kiéljék vágyaikat, olyanokká váljanak, akik mindig is szerettek volna lenni.

Szintén a hét első napján jött ki a Fekete hétfő című vígjátéksorozat második évada. Tanulságos lehet a jelenlegi válsághelyzet jobb megértése érdekében a történet: 1987. október 19-én összeomlott a New York-i tőzsde. A mai napig nem tisztázott, hogy mi vagy ki okozta a Fekete Hétfőt. A történet arról szól, hogy kívülállók egy csoportja hogyan fektette meg a kékvérű öregfiúk által uralt Wall Streetet.

Kedden jelent meg az Összeesküvés Amerika ellen című hatrészes minisorozat is, mely Philip Roth elismert regényén alapul. Az amerikai történelem egy alternatív világában játszódik, és az eseményeket egy New Jersey-i zsidó munkáscsalád szemén keresztül mutatja be. A család egyre növekvő nyugtalansággal figyeli, ahogy Charles Lindbergh, a nemzeti hőssé vált óceánrepülő pilóta és idegengyűlölő, populista politikus a második világháború idején megnyeri a választásokat. Lindbergh az Egyesült Államok elnökeként a nemzetet a fasizmus felé fordítja. Főszerepben: Zoe Kazan, Wynona Ryder, és John Turturro.

Szintén tegnaptól megtekinthatő a Roswell: New Mexico második évada is, melyben Liz az elveszett szerelmét gyászolja. Az emlékek elől a munkába menekül, a tudományban keres vigasztalást földi, illetve földönkívüli módon, miközben Rosa Kyle-hoz fordul, hogy segítsen neki megtalálni a helyét 2019 ismeretlen világában. Fájdalmában Isobel veszélyes önvédelmi módszereket fedez fel, miközben Michael néhány régi rossz szokást vesz fel, veszélyeztetve ezzel a Mariával és Alex-szel való kapcsolatát. Egy látszólagos “idegen" emberrablás új titkokat hoz felszínre.

Remélhetően mindenki megtalálja a streaming vagy tévés kínálatban, ami leköti, amíg a járványhelyzet nem enyhül, és tényleg csak nagyon szükséges esetben mozdul ki.

Címlapkép: Getty Images