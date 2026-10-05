2026. október 5. hétfő Aurél
21 °C Budapest
UEFA Nemzetek Ligája
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, Magyarország, Európa. A Parlament épülete és a Duna alkonyatkor
HRCENTRUM

Vége a külföldi álomnak? Elképesztő fordulat állt be a magyar fiataloknál: egyre többen bizekodnak Magyarország jövőjében

Pénzcentrum
2026. október 5. 09:02

Az elmúlt három évben szinte megduplázódott azon magyar fiatalok aránya, akik tíz év múlva is itthon képzelik el az életüket. Egy friss, idén készült kutatásból kiderül, hogy a 16–24 éves korosztály sokkal derűlátóbban ítéli meg az ország jelenét és jövőjét, miközben a külföldi munkavállalás jelentősen veszített a vonzerejéből a 2023-as adatokhoz képest.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az OTP Fáy Alapítvány megbízásából az Impetus kutatócég megismételte korábbi felmérését, amely a hazai fiatalok jövőképét és az országgal kapcsolatos várakozásait vizsgálta. A legszembetűnőbb elmozdulás abban mutatkozik, hol tervezik az életüket a fiatalok a következő évtizedben. Míg 2023-ban csupán a megkérdezettek negyede látta a jövőjét Magyarországon, 2026-ra ez az arány 45 százalékra emelkedett. Ezzel párhuzamosan a külföldi munkavállalásban gondolkodók tábora 57 százalékról 32 százalékra apadt - írja a Népszava.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Jelentősen nőtt a biztos hazai karrierben bízók száma is. Három éve még csak a megkérdezettek 6 százaléka volt teljesen biztos abban, hogy itthon fog dolgozni, idén ez az arány már 15 százalék. Ezzel szemben a biztosan külföldre készülők aránya 22-ről mindössze 7 százalékra zuhant. A tervek ugyanakkor erősen összefüggnek az életkorral, hiszen minél idősebb egy fiatal, annál valószínűbb, hogy itthon maradna. Míg a 16–18 évesek 36 százaléka, addig a 22–24 éveseknek már a fele a hazai munkaerőpiacon képzeli el a jövőjét.

Kapcsolódó cikkeink:

A korosztály nemcsak a saját kilátásait, hanem Magyarország jelenlegi helyzetét is jóval pozitívabban értékeli. Míg 2023-ban a válaszadók harmada, 2026-ban már a fele tartotta jónak vagy kifejezetten jónak az ország állapotát. A rendkívül borúlátó, a helyzetet nagyon rossznak ítélő vélemények aránya közben 27 százalékról 8 százalékra esett vissza. A megítélésben földrajzi és életkori különbségek is kirajzolódnak, ugyanis a közép-magyarországiak, valamint az idősebb fiatalok derűlátóbbak, mint a keleti vagy nyugati országrészben élők, illetve a tizenévesek.

A legjelentősebb elmozdulás a következő évtizedre vonatkozó várakozásokban történt. 2023-ban még csak a fiatalok harmada számított arra, hogy az ország helyzete tíz év múlva jobb lesz, 2026-ra azonban már a kétharmaduk vár javulást. Különösen nagyot ugrott a kifejezetten optimisták aránya, hiszen 6-ról 22 százalékra nőtt azok tábora, akik szerint jelentős fejlődés várható.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Külön érdekesség, hogy bár a jelenlegi helyzetet a legfiatalabb, 16–18 éves korosztály ítéli meg a legkritikusabban, a jövőt illetően éppen ők a legbizakodóbbak. E csoport 77 százaléka számít pozitív változásra, míg az idősebb, 19–24 éves fiatalok körében ez az arány 60 százalék körül mozog.

Az eredmények egy országosan reprezentatív kutatáson alapulnak, amelyet az OTP Fáy Alapítvány 2023 ősze után 2026 júniusában ismételt meg, mindkét alkalommal mintegy 800 fős, a 16–24 éves korosztályt vizsgáló mintán.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #karrier #magyarország #felmérés #kutatás #munkaerőpiac #jövő #fiatalok #bizalom #külföldi munkavállalás
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:30
09:22
09:18
09:14
09:06
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 4. 18:33 Zuhanórepülés a magyar tőzsdén: úgy adták-vették ezt a részvényt a befektetők, mintha nem lenne holnap
október 2. 17:38 Elképesztő fordulat a tőzsdéken: egy olyan magyar részvény lőtt ki, amire senki sem számított
október 2. 10:32 Óriási fordulat a magyar tőzsdén: brutális forgalom mellett rántották vissza az OTP-t
október 2. 05:36 Elképesztő szárnyalás a magyar tőzsdén: elárulták a profik, melyik részvényekkel lehet még most is rengeteg pénzt keresni
HR BLOGGER
laskainelli  |  2026.09.17 11:30
Amikor a gyerekkori minta béklyóvá válik
Nagy kérdés, hogy a legfontosabb döntéseidben valóban a felnőtt, tudatos éned választ, vagy csupán e...
hrdoktor  |  2026.09.11 09:22
Őszi fáradtság – az étrenddel lehet a baj?
Úgy érzi, mára semmi nem maradt a nyaralás hozta feltöltődésből, kiégett, fáradt? Nincs egyedül, biz...
legacykft  |  2026.09.08 18:54
Új szakmai identitás formálódik bennem
Két évvel ezelőtt kezdtem el a szociodráma csoportvezető-asszisztensi képzést. Szerettem volna valam...
coachco  |  2026.08.24 21:54
Táncsics legnagyobb sikere
Nem hiszem, hogy Táncsics találhatott volna magának jobb feleséget Teréznél. [...] Bővebben!
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 5.
Így hagyja cserben az EU a magyarokat az egyik legfontosabb kérdésben: sokunknak jobb élete lehetne, mégis elmarad a döntő lépés
2026. október 4.
Üres kosarak, szomjazó erdők: tragikus az idei szezon, de a vasi gombász szerint nincs minden veszve
2026. október 4.
Megroppant a fővárosi lakáspiac? Potom pénzért, 22 millióért szórják ki az ingatlanokat, de van egy bökkenő
2026. október 4.
Kongatják a vészharangot a magyar borászok: csapások sorozata érte el a magyar borvidékeket 2026-ban, alig lesz termés
2026. október 4.
Havi egymillió forintos segítség a babák után? Elképesztő jólétben élnek a Bécsbe menekült magyarok
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. október 5. hétfő
Aurél
41. hét
Október 5.
Építészet és habitat világnap
Október 5.
Raoul-Wallenberg-emléknap
Október 5.
Építészeti világnap
Október 5.
A pedagógusok világnapja
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
900 ezres fizetést ad átlagosan hazánk egyik legnagyobb vállalata: rengeteg embert keresnek, sok álláshoz tapasztalat sem kell
2
2 hónapja
Kiderült, ekkora fizetéssel már jómódúnak számítasz Magyarországon: tágul az olló gazdag és szegény között
3
2 hónapja
Ennyit keres egy motoros ételfutár egyetlen hét alatt 2026-ban Budapesten: főállásban is durván megéri
4
2 hónapja
Pokoli hetek várnak rengeteg magyar dolgozóra: meglepő, de ezt is megtilthatja a főnököd a kánikulában
5
7 napja
Kiderült, hol folytatja pályafutását a Mentőszolgálattól menesztett Győrfi Pál
PÉNZÜGYI KISOKOS
Forgalomkövető
monitoring rendszer, amely figyeli az ügyfél kártyahasználati szokásait az elkövetett csalások hatékony és időben történő kiszűrése érdekében.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 5. 05:26
Így hagyja cserben az EU a magyarokat az egyik legfontosabb kérdésben: sokunknak jobb élete lehetne, mégis elmarad a döntő lépés
Pénzcentrum  |  2026. október 4. 17:58
Kvíz: Jártál már Belgiumban, vagy csak tervezel oda utazni? Lássuk mit tudsz a sör és a csokoládé országáról!
Agrárszektor  |  2026. október 5. 08:13
Kitört a vihar, megérkezett az ítéletidő: itt özönvíz mosott el mindent