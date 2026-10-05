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Vége a külföldi álomnak? Elképesztő fordulat állt be a magyar fiataloknál: egyre többen bizekodnak Magyarország jövőjében
Az elmúlt három évben szinte megduplázódott azon magyar fiatalok aránya, akik tíz év múlva is itthon képzelik el az életüket. Egy friss, idén készült kutatásból kiderül, hogy a 16–24 éves korosztály sokkal derűlátóbban ítéli meg az ország jelenét és jövőjét, miközben a külföldi munkavállalás jelentősen veszített a vonzerejéből a 2023-as adatokhoz képest.
Az OTP Fáy Alapítvány megbízásából az Impetus kutatócég megismételte korábbi felmérését, amely a hazai fiatalok jövőképét és az országgal kapcsolatos várakozásait vizsgálta. A legszembetűnőbb elmozdulás abban mutatkozik, hol tervezik az életüket a fiatalok a következő évtizedben. Míg 2023-ban csupán a megkérdezettek negyede látta a jövőjét Magyarországon, 2026-ra ez az arány 45 százalékra emelkedett. Ezzel párhuzamosan a külföldi munkavállalásban gondolkodók tábora 57 százalékról 32 százalékra apadt - írja a Népszava.
Jelentősen nőtt a biztos hazai karrierben bízók száma is. Három éve még csak a megkérdezettek 6 százaléka volt teljesen biztos abban, hogy itthon fog dolgozni, idén ez az arány már 15 százalék. Ezzel szemben a biztosan külföldre készülők aránya 22-ről mindössze 7 százalékra zuhant. A tervek ugyanakkor erősen összefüggnek az életkorral, hiszen minél idősebb egy fiatal, annál valószínűbb, hogy itthon maradna. Míg a 16–18 évesek 36 százaléka, addig a 22–24 éveseknek már a fele a hazai munkaerőpiacon képzeli el a jövőjét.
A korosztály nemcsak a saját kilátásait, hanem Magyarország jelenlegi helyzetét is jóval pozitívabban értékeli. Míg 2023-ban a válaszadók harmada, 2026-ban már a fele tartotta jónak vagy kifejezetten jónak az ország állapotát. A rendkívül borúlátó, a helyzetet nagyon rossznak ítélő vélemények aránya közben 27 százalékról 8 százalékra esett vissza. A megítélésben földrajzi és életkori különbségek is kirajzolódnak, ugyanis a közép-magyarországiak, valamint az idősebb fiatalok derűlátóbbak, mint a keleti vagy nyugati országrészben élők, illetve a tizenévesek.
A legjelentősebb elmozdulás a következő évtizedre vonatkozó várakozásokban történt. 2023-ban még csak a fiatalok harmada számított arra, hogy az ország helyzete tíz év múlva jobb lesz, 2026-ra azonban már a kétharmaduk vár javulást. Különösen nagyot ugrott a kifejezetten optimisták aránya, hiszen 6-ról 22 százalékra nőtt azok tábora, akik szerint jelentős fejlődés várható.
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Külön érdekesség, hogy bár a jelenlegi helyzetet a legfiatalabb, 16–18 éves korosztály ítéli meg a legkritikusabban, a jövőt illetően éppen ők a legbizakodóbbak. E csoport 77 százaléka számít pozitív változásra, míg az idősebb, 19–24 éves fiatalok körében ez az arány 60 százalék körül mozog.
Az eredmények egy országosan reprezentatív kutatáson alapulnak, amelyet az OTP Fáy Alapítvány 2023 ősze után 2026 júniusában ismételt meg, mindkét alkalommal mintegy 800 fős, a 16–24 éves korosztályt vizsgáló mintán.
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