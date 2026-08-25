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Gazdaság

Megjött a jó hír az áramellátásról: fontos bejelentést tett a Mavir

MTI
2026. augusztus 25. 11:17

Normalizálódott a magyarországi villamosenergia-rendszer erőművi teljesítménye, ezért a Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. visszavonta a krízishelyzet besorolást - közölte a rendszerirányító kedden.

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A közlemény szerint a magyarországi villamosenergia-rendszer erőművi teljesítménye normalizálódásának eredményeként a Mavir Zrt., mint a villamosenergia-rendszer irányítója visszavonta a villamosenergia-rendszer jelentős zavara besorolású krízishelyzetet, és az erre az esetre kialakított protokollt. A rendelkezésre álló termelőkapacitások és tartalékok mellett a magyarországi villamosenergia-rendszer egyensúlya és az ellátás normál üzemben biztosítható - közölte a Mavir.

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Magyar Péter miniszterelnök tegnap közölte, hogy a paksi atomerőmű négy blokkjából három már maximális kapacitáson működik, és hamarosan a negyedik is újraindul. A létesítmény így napokon belül ismét elérheti a teljes, közel 2000 megawattos termelési szintet. A kormányfő akkor azt jelezte, hogy a művelet várhatóan két nap múlva fejeződik be teljesen, amivel az atomerőmű ismét csúcsra járhat.

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Címlapkép: Getty Images
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