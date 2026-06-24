Rendkívüli ajánlat Magyarországon: ennyiért hirdetik a népszerű hazai horgásztavat - komplett birodalom jár a vevőnek

Több mint 100 millió forintos halállománnyal, hat klimatizált kisházzal és saját napelemes rendszerrel együtt kínálnak eladásra egy délegyházi horgásztavat. A 15 hektáros komplexumért akciósan 420 millió forintos irányárat kérnek.

Eladóvá vált a Délegyházi Horgásztó, amelyet akciós, 420 millió forintos irányáron kínálnak megvételre. A Pénzcentrum egy TikTok-videóban szúrta ki a hirdetést.

A felhívás szerint a komplexum 15 hektáros területen fekszik, amelyből 11 hektárt két tó vízfelülete tesz ki. Az ingatlanhoz fúrt kút, napelemes rendszer, valamint több kiszolgáló létesítmény is tartozik.

A hirdetés alapján a tavakban több mint 100 millió forint értékű halállomány található. Az új tulajdonos hat klimatizált kisházat, egy büfét és egy főépületet is kap, így a létesítmény horgászati és turisztikai célokra egyaránt hasznosítható.

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A 420 millió forintos irányár alapján a hirdető egy működő infrastruktúrával rendelkező, jelentős méretű horgászati létesítményt kínál a potenciális befektetők számára.