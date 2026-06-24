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Otthon

Rendkívüli ajánlat Magyarországon: ennyiért hirdetik a népszerű hazai horgásztavat - komplett birodalom jár a vevőnek

Pénzcentrum
2026. június 24. 17:30

Több mint 100 millió forintos halállománnyal, hat klimatizált kisházzal és saját napelemes rendszerrel együtt kínálnak eladásra egy délegyházi horgásztavat. A 15 hektáros komplexumért akciósan 420 millió forintos irányárat kérnek.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Eladóvá vált a Délegyházi Horgásztó, amelyet akciós, 420 millió forintos irányáron kínálnak megvételre. A Pénzcentrum egy TikTok-videóban szúrta ki a hirdetést.

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A felhívás szerint a komplexum 15 hektáros területen fekszik, amelyből 11 hektárt két tó vízfelülete tesz ki. Az ingatlanhoz fúrt kút, napelemes rendszer, valamint több kiszolgáló létesítmény is tartozik.

A hirdetés alapján a tavakban több mint 100 millió forint értékű halállomány található. Az új tulajdonos hat klimatizált kisházat, egy büfét és egy főépületet is kap, így a létesítmény horgászati és turisztikai célokra egyaránt hasznosítható.

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A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,63 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,73%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A 420 millió forintos irányár alapján a hirdető egy működő infrastruktúrával rendelkező, jelentős méretű horgászati létesítményt kínál a potenciális befektetők számára.
Címlapkép: Getty Images
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