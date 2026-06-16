2026. június 16. kedd Jusztin
23 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
KSA
Szaúd-Arábia 1 1 Uruguay
URU
 Vége
H csoport
IRN
Irán 2 2 Új-Zéland
NZL
 Vége
G csoport
FRA
Franciaország Szenegál
SEN
 Ma 21:00
I csoport
IRQ
Irak Norvégia
NOR
 Szerda 00:00
I csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy sárga fürdőruhás kislány áll egy forgalmas horvátországi kavicsos strandon, snorklival a kezében, és a tengerre néz. Körülötte napozóágyak állnak.
Otthon

Megdöbbentő eredményeket hozott a nagy strandteszt: erre számítsanak idén a magyar fürdőzők

Pénzcentrum
2026. június 16. 16:32

A legmagasabb minősítést kapta az európai fürdőhelyek túlnyomó részén a vízminőség.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A legfrissebb, 2025-ös jelentés alapján az európai fürdővizek minősége továbbra is kiemelkedő és stabil, a vizsgált helyszínek 85 százaléka ugyanis a legmagasabb minősítést kapta. Az uniós fürdőhelyek szinte mindegyike megfelel az alapvető egészségügyi előírásoknak, miközben a magyarországi fürdővizek 64 százaléka érdemelte ki a kiváló besorolást.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Európai Unió területén ellenőrzött fürdőhelyek 96 százaléka maradéktalanul teljesítette az alapvető vízminőségi követelményeket, és mindössze 1,5 százalékuk került a kifogásolható kategóriába. Az általános vízminőség az előző évhez képest Európa-szerte változatlanul magas szinten maradt.

Kapcsolódó cikkeink:

Az adatokból jól látszik, hogy a tengerparti strandok vize általában tisztább, hiszen ezek 88 százaléka kapott kiváló minősítést, míg a belföldi fürdővizek esetében ez az arány 78 százalék. A tagállamok közül Ausztria, Bulgária, Ciprus és Görögország büszkélkedhet a legtisztább fürdőhelyekkel, amelyeknél a kiváló minőségű vizek aránya eléri vagy meg is haladja a 95 százalékot.

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az Európai Bizottság közös felmérése a fürdővizek minőségét elsősorban a bakteriális szennyezettség alapján értékelte. A vizsgálathoz készített interaktív térkép segít a fürdőzőknek megtalálni a legbiztonságosabb helyszíneket, a kedvező és stabil eredmények pedig azt igazolják, hogy a szigorú uniós szabályozás hosszú távon is garantálja az európai vizek tisztaságát.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #nyaralás #víz #strand #magyarország #európai unió #vízminőség #fürdőzés #baktérium #strandolás #2025

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:45
17:32
17:14
17:01
16:43
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 16.
Most kell igazán észnél lenni: óriási csapda lehet a 2026-os sztárrészvény, közeleg a kijózanodás?
2026. június 15.
Megizmosodott a forint, tömeges árcsökkentés indult az autópiacon: milliókat spórolhat, aki most csap le az akciókra
2026. június 16.
Valóságos kis Amerika épült a falu szélén: tiktos bunker, olajkutak - végül ez lett a „magyar Texasból”
2026. június 16.
Sorsfordító hónapok jönnek a hazai filmgyártásban: megszólalt a magyar producer, üzent a Tisza-kormánynak is
2026. június 16.
Lesújtó hír érkezett rengeteg magyar fiatalnak: kiderült, kik a mesterséges intelligencia igazi vesztesei - szinte esélyük sincs
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 16. kedd
Jusztin
25. hét
Június 16.
Az afrikai gyermekek világnapja
Június 16.
Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének emléknapja
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Eddig tartott a hazai lakástulajdonosok aranyélete: egy dolog még megmentheti a befektetőket
2
3 hete
Tömegek menekülnek ezekből a magyar falvakból, városokból - Mégis, mitől ijedtek meg?
3
2 hete
Megfordult a széljárás a fővárosi lakáspiacon: pórul járhat az a tulajdonos, aki ezt a hibát elköveti
4
2 napja
Így vették el egy tollvonással egy pesti magyar nő lakását: 33 milliót bukott, nem lehet behajtani
5
5 napja
Eladó a legendás magyar építész budai luxusvillája: ilyen ház csak egy van Magyarországon
PÉNZÜGYI KISOKOS
GFS
Az államháztartás és alrendszerei pozíciójának értékelési módszere. A GFS-számítás alapelve a hiányfinanszírozási tételek kiszűrése mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. Ez azt jelenti, hogy az összes bevétel nem tartalmazza sem a nemzetközi, sem a hazai piacon felvett hiteleket, s a kiadásokban sem jelennek meg az adósságok tőketörlesztései, valamint az értékpapír-visszavásárlások. A GFS-egyenleg számításakor azonban a bevételek a privatizációs bevételekkel együtt jelennek meg és a nettó kamatkiadások vagy -bevételek szintén szerepelnek az egyenlegben. A GFS-egyenleg tehát a folyó bevételek és a folyó kiadások viszonyát mutatja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 16. 17:01
Nagyon fontos bejelentést tett a benzinárról Magyar Péter: már a héten jöhet az árzuhanás a kutakon
Pénzcentrum  |  2026. június 16. 16:43
Még mindig pusztít a brutális járvány: sose lesz már vége?
Agrárszektor  |  2026. június 16. 17:27
Olyan átalakulás vette kezdetét Magyarországon, amire senki sincs felkészülve