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Megdöbbentő eredményeket hozott a nagy strandteszt: erre számítsanak idén a magyar fürdőzők
A legmagasabb minősítést kapta az európai fürdőhelyek túlnyomó részén a vízminőség.
A legfrissebb, 2025-ös jelentés alapján az európai fürdővizek minősége továbbra is kiemelkedő és stabil, a vizsgált helyszínek 85 százaléka ugyanis a legmagasabb minősítést kapta. Az uniós fürdőhelyek szinte mindegyike megfelel az alapvető egészségügyi előírásoknak, miközben a magyarországi fürdővizek 64 százaléka érdemelte ki a kiváló besorolást.
Az Európai Unió területén ellenőrzött fürdőhelyek 96 százaléka maradéktalanul teljesítette az alapvető vízminőségi követelményeket, és mindössze 1,5 százalékuk került a kifogásolható kategóriába. Az általános vízminőség az előző évhez képest Európa-szerte változatlanul magas szinten maradt.
Az adatokból jól látszik, hogy a tengerparti strandok vize általában tisztább, hiszen ezek 88 százaléka kapott kiváló minősítést, míg a belföldi fürdővizek esetében ez az arány 78 százalék. A tagállamok közül Ausztria, Bulgária, Ciprus és Görögország büszkélkedhet a legtisztább fürdőhelyekkel, amelyeknél a kiváló minőségű vizek aránya eléri vagy meg is haladja a 95 százalékot.
Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az Európai Bizottság közös felmérése a fürdővizek minőségét elsősorban a bakteriális szennyezettség alapján értékelte. A vizsgálathoz készített interaktív térkép segít a fürdőzőknek megtalálni a legbiztonságosabb helyszíneket, a kedvező és stabil eredmények pedig azt igazolják, hogy a szigorú uniós szabályozás hosszú távon is garantálja az európai vizek tisztaságát.
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