Ezeken az európai strandokon inkább ne menj a vízbe: nagyon nem javasolt

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) által az Európai Bizottsággal együttműködésben elvégzett és ma közzétett, a 2024-es fürdési idényre vonatkozó fürdővíz-értékelés azt állapította meg, hogy Európa vizeinek nagy többségében biztonságosan lehet fürdeni.

Tavaly az ellenőrzött helyszínek több mint 85%-a megfelelt az Európai Unió legszigorúbb, „kiváló” fürdővíz-kategóriájára vonatkozó minőségi előírásoknak, és az EU-ban hivatalosan kijelölt fürdővizek 96%-a megfelelt a minimumkövetelményeknek - áll a Európai Bizottság Magyarországi Képviseletének közleményében.



Összesen több mint 22 000 fürdőhelyet vizsgáltak mind a 27 uniós tagállamban, valamint Albániában és Svájcban. Öt országban – Cipruson, Bulgáriában, Görögországban, Ausztriában és Horvátországban – a fürdővizek legalább 95%-a kiváló minőségű volt. Az EU fürdővizeinek mindössze 1,5 %-át találták „kifogásolt” minőségűnek. A lista itt megtekinthető.



Nagyrészt az uniós jogszabályoknak köszönhetően a fürdőhelyek vizeinek minősége jelentősen javult az utóbbi évtizedekben, így ma már sok városi térségben is fürödhetünk természetes vizekben. Bár az európai fürdővizek többsége bakteriológiai szempontból kiváló állapotban van, a felszíni és a felszín alatti vizek kémiai szennyezése továbbra is jelentős mértékű, és azt az éghajlatváltozás is súlyosbíthatja. A vízgazdálkodás rezilienciájának javítása ezért mind az emberek, mind a környezet szempontjából rendkívül fontos.