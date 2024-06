Förtelmes kórokozók állnak lesben ezeken a magyar strandokon: kockázatos a fürdőzés

Koós Anna Link a vágólapra másolva

A természetes fürdőhelyek vízminősége nagyon fontos, hiszen a strandokon nyáron rengeteg ember fordul meg, akik veszélyes kórokozóknak lehetnek kitéve. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) ezért minden évben vizsgálja, hogy a hazai strandokon milyen gyakran fordulnak elő hasmenést és más emésztőrendszeri bántalmakat, illetve húgyúti és nőgyógyászati fertőzést okozó E. coli és Enterococcus baktériumok. Ahogy minden évben, 2024-ben is volt olyan strand, amely elbukott a vizsgálaton. A Pénzcentrum most összegyűjtötte, hogy mely strandokon lehet fertőzésveszélyes a fürdőzés. Mutatjuk azt is, hogy a korábbi években "megbélyegzett" strandok közül melyek nyerték vissza biztonságos státuszukat.

Ahogy azt május végén az NNGYK közölte, az Európai Unió minősítési rendszere alapján idén is értékelték a hazai természetes fürdővizek minőségét. Az idei minősítés négy év teljes adatsora alapján készült, mely alapján a hazai természetes fürdővizek 94%-a jó vagy kiváló minősítést szerzett - írták. Ez a szám akkor jön ki, hogyha a nyilvántartott 283 természetes fürdőhelyből levonjuk a nem minősíthető (új vagy nem elegendő mintával rendelkező) fürdőhelyeket, illetve azokat, amelyek az idei listában nem szerepelnek, mivel a 2023. évi fürdőzési szezonban nem üzemeltek. Így máris csak 255 fürdőhely maradt a merítés, melyből 239 fürdővíz jó vagy kiváló minőségű - ez valóban 93,7 százalék. 10 fürdővíz tűrhető, míg további 6 helyen kifogásolható a vízminőség. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Azóta már a hivatalos jelentést is publikálta az NNGYK, valamint frissítették a fürdővízminőségi térképet is. A friss adatokat összevetve az elmúlt éviekkel megállapítható, hogy nőtt a vizsgált fürdővizek száma, az elmúlt évekhez képest pedig nőtt a kiváló és jó minősítésű strandok aránya is. Most ismét a 2020-as szintet üti meg a minőség, amely a következő években némileg visszaesett. A tavaly publikált, 2022-es minősítés során 176 hazai fürdővíz kapott kiváló, 58 jó, 11 tűrhető és 3 kifogásolt minősítést. Az akkori jelentés szerint 24 fürdővíz nem volt minősíthető, mivel még újnak számít, vagy kevés volt a minta. Ez az eredmény azt jelentette, hogy a vizsgált strandok 86 százalékának vize kiváló, vagy jó. A 2019. évi volt az utolsó jelentés, amely még 10 kifogásolt strandot tartott számon. Igaz, kiválóból viszont 182-őt. A teljes képhez hozzátartozik, hogy nem minden évben ugyanazokat a strandokat vizsgálják, és nem is mindig ugyanannyit. a 2022-es évi jelentésben már 272 természetes fürdővíz eredményét vették figyelembe, 2019-ben még csak 257 helyet vizsgáltak. A 2023-as jelentésben a 283 nyilvántartott fürdőhelyből 276 kapott minősítést (akár annyit, hogy nem minősíthető). A 2020-2023. közötti adatok szerint a kifogásolt kategóriába tartozó 6 strand a következő: a dunakeszi Duna-parti strand; a gárdonyi Tini Strand; a makói Maros Kalandpart; a nyíregyházi Sóstó Tófürdő; a soltvadkerti Vadkerti tófürdő - vagy más néven Büdöstó - és a zalaegerszegi Gébárti-tó strand. A 2022. évi jelentésben három fürdővíz kapott kifogásolt minősítést, ugyancsak a makói Maros Kalandpark és a soltvadkerti Vadkerti tófürdő, valamint a tiszakécskei Tisza-parti strand. Érdemes tehát résen lenni, hol fürdik az ember, hiszen egy megbízható strand vízminősége is megváltozhat egy év leforgása alatt is. Bár a jelentés úgy fogalmaz, hogy a kifogásolt fürdőhelyeken olyan gyakran fordul elő szennyezés a fürdőhelyen, hogy a fürdés már nem biztonságos, de hozzáteszik, hogy ez sem jelenti azt, hogy folyamatosan rossz a vízminőség. Tűrhető minősítést idén 10 strand kapott: az abaligeti 1. sz. tó strand, a Római-parti Plázs Budapest III. kerületben, a dunaharaszti Kék Horgásztó és Strand, a Leveleki Tófürdő, a vasadi Nádas Tófürdő, a szigetcsépi szabadstrand, a tiszakécskei szabadstrand (ami tavaly még kifogásolt volt), a Vadna-Park Üdülőközpont 2. számú strandja, az agárdi Tópart utcai strand (VVSI Sport Hotel), és az igar-dádpusztai OZORA Fesztivál tó. Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) Ahogy a korábbi években, idén is elkészítettük azoknak a strandoknak a térképét, amelyek az elmúlt években a jó, vagy kiváló minősítésnél rosszabbat szereztek. A balatoni strandok közül egy sincs a listán, a Velencei-tónál viszont akad pár strand, amely az elmúlt években rosszabb minősítést érdemelt ki: A természetes fürdővíz minősítése a szennyvíz eredetű baktériumok száma alapján történik, négy év legalább 16 eredménye alapján. A mintákban a szennyvíz eredetű szennyezést jelző baktériumok (E.coli és Enterococcus) számát vizsgálják. Az értékelés a vízminőség ingadozását is figyelembe veszi, így megállapítható, hogy mekkora a szennyezés kockázata: a kiváló vagy jó minőségű fürdővizekben nagyon alacsony, a kifogásoltakon túl gyakori a biztonságos fürdőzéshez, bár ott sem folyamatosan rossz a fürdővíz minősége - írta az NNGYK. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a fürdőzés csak kijelölt fürdőhelyeken biztonságos, azonban nem minden esetben lehet első ránézésre megállapítani, hogy kijelölt fürdőhelyen járunk-e. Vannak olyan helyszínek, ahol a feltételek adottak, mégsem jelöltette ki a terület tulajdonosa, és a szükséges vízvizsgálatokat sem végzik el. A kifogásolt, vagy a nem ellenőrzött vízminőségű fürdőhelyeken a fürdőzők elsősorban hányással, hasmenéssel járó megbetegedésnek, szem- vagy fülgyulladás kockázatának vannak kitéve - figyelmeztettek.

