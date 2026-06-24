Brutális hőhullám söpör végig az országon: meghosszabbították a vörös kódot, akár 41 fok is jöhet a napokban.
Óriási pusztítást végzett a kánikula: több ezer háztartás maradt áram nélkül, hatalmas a pánik
Több ezer háztartás maradt áram nélkül Észak-Franciaországban, miközben napok óta tartó, perzselő hőhullám sújtja Nyugat-Európa jelentős részét. A hatóságok szerda óta folyamatosan dolgoznak az áramszolgáltatás helyreállításán; elsőként a kórházakban és a kritikus infrastruktúrákban biztosították az ellátást, míg az idősotthonokba mobil generátorokat szállítottak - jelentette a Reuters.
Az illetékesek tájékoztatása szerint a keddi áramkimaradást egy transzformátor-meghibásodás okozta, amely közvetlen összefüggésben áll a kánikulával. A balesetben senki sem sérült meg.
Európa-szerte rekordmagas hőmérsékleteket regisztráltak, helyenként a megszokottnál akár 18 Celsius-fokkal is melegebbet mértek. A rendkívüli hőség megbénította a közlekedési hálózatokat, emellett iskolák és turisztikai látványosságok bezárását tette szükségessé. A francia meteorológiai szolgálat, a Météo-France közleménye szerint a jelenlegi helyzet a 2003. augusztusi hőhullámhoz hasonlítható, amely akkor 16 napig tartott, és becslések szerint mintegy 80 ezer többlethalálozást okozott Európában.
A jelenlegi hőhullámot egy úgynevezett omega-blokknak nevezett meteorológiai jelenség hajtja, amely tartósan konzerválja a meleget, így a hőmérséklet napról napra tovább emelkedhet. A Meteorológiai Világszervezet adatai szerint Európa a globális átlagot több mint kétszeresen meghaladó ütemben memelegszik, ami egyre gyakoribbá és valószínűbbé teszi az elhúzódó kánikulát.
A kánikula miatt az építőiparban módosítani kellett a munkaidőt, a kereskedők alig győzik kielégíteni a ventilátorok és a hordozható klímaberendezések iránti keresletet, a gazdák pedig éjszaka aratnak, mivel a fokozott tűzveszély miatt délutánra betiltották a mezőgazdasági munkákat.
Többen vízbe fulladtak, miközben a hőség elől fürdőzéssel próbáltak enyhülést találni. Délkelet-Franciaországban egy két- és egy négyéves gyermek életét vesztette egy felforrósodott autóban; a boncolási jegyzőkönyv szerint halálukat a rendkívüli forróság okozta.
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Nagy-Britanniában a rendszerirányító arra kérte az áramtermelőket, hogy növeljék a rendelkezésre álló kapacitást, miközben az egészségügyi hatóságok a történelem során mindössze másodszor adtak ki vörös fokozatú hőségriasztást, amely már az egészséges szervezetre is életveszélyes lehet. A vasúttársaságok arra kérték az utasokat, hogy a két legmelegebb napon csak a legszükségesebb esetekben utazzanak, mivel a sínek felmelegedése miatt sebességkorlátozásokat kellett bevezetni.
Olaszországban 16 városra, köztük Firenzére, Milánóra, Rómára, Torinóra és Veronára adták ki a legmagasabb fokozatú hőségriasztást. A meteorológusok előrejelzése szerint a helyzet különösen a középső és az északi régiókban romlik tovább, így Toszkána és Emilia között a hőmérséklet elérheti a 41 Celsius-fokot, a tengerparti területeken pedig a magas páratartalom miatt a hőérzet akár a 45 fokot is meghaladhatja.
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