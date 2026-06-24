2026. június 24. szerda Iván
35 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
PAN
Panama 0 1 Horvátország
CRO
 Vége
L csoport
COL
Kolumbia 1 0 Kongói Demokratikus Köztársaság
COD
 Vége
K csoport
SUI
Svájc Kanada
CAN
 Ma 21:00
B csoport
BIH
Bosznia-Hercegovina Katar
QAT
 Ma 21:00
B csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Óriási pusztítást végzett a kánikula: több ezer háztartás maradt áram nélkül, hatalmas a pánik
Otthon

Óriási pusztítást végzett a kánikula: több ezer háztartás maradt áram nélkül, hatalmas a pánik

Pénzcentrum
2026. június 24. 12:15

Több ezer háztartás maradt áram nélkül Észak-Franciaországban, miközben napok óta tartó, perzselő hőhullám sújtja Nyugat-Európa jelentős részét. A hatóságok szerda óta folyamatosan dolgoznak az áramszolgáltatás helyreállításán; elsőként a kórházakban és a kritikus infrastruktúrákban biztosították az ellátást, míg az idősotthonokba mobil generátorokat szállítottak - jelentette a Reuters.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az illetékesek tájékoztatása szerint a keddi áramkimaradást egy transzformátor-meghibásodás okozta, amely közvetlen összefüggésben áll a kánikulával. A balesetben senki sem sérült meg.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Európa-szerte rekordmagas hőmérsékleteket regisztráltak, helyenként a megszokottnál akár 18 Celsius-fokkal is melegebbet mértek. A rendkívüli hőség megbénította a közlekedési hálózatokat, emellett iskolák és turisztikai látványosságok bezárását tette szükségessé. A francia meteorológiai szolgálat, a Météo-France közleménye szerint a jelenlegi helyzet a 2003. augusztusi hőhullámhoz hasonlítható, amely akkor 16 napig tartott, és becslések szerint mintegy 80 ezer többlethalálozást okozott Európában.

A jelenlegi hőhullámot egy úgynevezett omega-blokknak nevezett meteorológiai jelenség hajtja, amely tartósan konzerválja a meleget, így a hőmérséklet napról napra tovább emelkedhet. A Meteorológiai Világszervezet adatai szerint Európa a globális átlagot több mint kétszeresen meghaladó ütemben memelegszik, ami egyre gyakoribbá és valószínűbbé teszi az elhúzódó kánikulát.

A kánikula miatt az építőiparban módosítani kellett a munkaidőt, a kereskedők alig győzik kielégíteni a ventilátorok és a hordozható klímaberendezések iránti keresletet, a gazdák pedig éjszaka aratnak, mivel a fokozott tűzveszély miatt délutánra betiltották a mezőgazdasági munkákat.

Többen vízbe fulladtak, miközben a hőség elől fürdőzéssel próbáltak enyhülést találni. Délkelet-Franciaországban egy két- és egy négyéves gyermek életét vesztette egy felforrósodott autóban; a boncolási jegyzőkönyv szerint halálukat a rendkívüli forróság okozta.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Nagy-Britanniában a rendszerirányító arra kérte az áramtermelőket, hogy növeljék a rendelkezésre álló kapacitást, miközben az egészségügyi hatóságok a történelem során mindössze másodszor adtak ki vörös fokozatú hőségriasztást, amely már az egészséges szervezetre is életveszélyes lehet. A vasúttársaságok arra kérték az utasokat, hogy a két legmelegebb napon csak a legszükségesebb esetekben utazzanak, mivel a sínek felmelegedése miatt sebességkorlátozásokat kellett bevezetni.

Olaszországban 16 városra, köztük Firenzére, Milánóra, Rómára, Torinóra és Veronára adták ki a legmagasabb fokozatú hőségriasztást. A meteorológusok előrejelzése szerint a helyzet különösen a középső és az északi régiókban romlik tovább, így Toszkána és Emilia között a hőmérséklet elérheti a 41 Celsius-fokot, a tengerparti területeken pedig a magas páratartalom miatt a hőérzet akár a 45 fokot is meghaladhatja.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #európa #időjárás #kánikula #hőség #veszély #melegrekord #halál #háztartás #meleg #franciaország #áramkimaradás #meteorológia #probléma #villamosenergia #krízis

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:27
13:02
12:44
12:30
12:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 24.
Meghökkentő döntést hoztak a magyar családok: sokkal többet utaznak, pedig nem nagyon van miből
2026. június 23.
Kiderült, mi a betonbiztos munkahely az AI-korában: aki ilyen területen dolgozik, azt szinte biztosan nem váltja le a technológia
2026. június 24.
Ezek a világ leggyűlöltebb országai: meglepő helyen futott be Magyarország - azért ezt nem gondoltuk volna
2026. június 24.
Ennyiből tengődnek a családok Magyarország nyomortelepülésein: generációkra be van betonozva a szegénység
2026. június 23.
Elképesztő különbségek: egyes országokban napokat, máshol heteket kell dolgozni ugyanazért a pénzért
NAPTÁR
Tovább
2026. június 24. szerda
Iván
26. hét
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Tömegek menekülnek ezekből a magyar falvakból, városokból - Mégis, mitől ijedtek meg?
2
1 hete
Így vették el egy tollvonással egy pesti magyar nő lakását: 33 milliót bukott, nem lehet behajtani
3
3 hete
Megfordult a széljárás a fővárosi lakáspiacon: pórul járhat az a tulajdonos, aki ezt a hibát elköveti
4
2 hete
Eladó a legendás magyar építész budai luxusvillája: ilyen ház csak egy van Magyarországon
5
3 hete
Mégis, mi folyik a pesti agglomerációban? Rengetegen költöznek éppen ide 2026-ban: tudhatnak valamit
PÉNZÜGYI KISOKOS
Intervenció
a biztosító hivatalos lépése, amely az elmulasztott díjak beszedését, a biztosítási szerződés fenntartását szolgálja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 24. 13:02
Ezek a világ leggyűlöltebb országai: meglepő helyen futott be Magyarország - azért ezt nem gondoltuk volna
Pénzcentrum  |  2026. június 24. 12:30
Új trükkel szedik be a tavasszal eltörölt kényelmi felárat: így csempészték vissza a különdíjat a hazai szolgáltatók
Agrárszektor  |  2026. június 24. 12:31
Feketelistára került ez a baromfihús: innen már teljesen kitiltották