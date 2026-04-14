Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
A család felbomlása. Válás. A gyermekek szekciója...
Rengeteg szülő felejti el ezt a létfontosságú dolgot: pedig akár a gyermek élete is múlhat rajta

2026. április 14. 15:01

Magyarországon rendkívül magas a válások és a különélő szülők száma, a kapcsolattartás százezrek számára jelent mindennapos feladatot és kötelességet. Sokan úgy gondolják, hogy a gyermek helyzete teljes mértékben rendezett, ha a kapcsolattartás idejére megkapja a ruháit, a kedvenc játékait vagy az ismerős tárgyait. 

Bármilyen körültekintőek is a szülők, a kapcsolattartás alatt előfordulhatnak nem várt helyzetek: baleset, hirtelen rosszullét, sürgős orvosi ellátás szükségessége. Ilyenkor válik igazán nyilvánvalóvá, hogy a gyermek nincs minden szempontból biztonságban. A kedvenc ruhái, játékai és megszokott tárgyai csupán a komfortérzet és a megszokott rutin fenntartásához elegendőek, de önmagukban nem garantálják a teljes biztonságot.

Amennyiben a gyermek nem állandó gondozását ellátó szülője (azaz a különélő szülő) nem rendelkezik a hatósági igazolványokkal, akadályokba ütközhet például a kiskorú egészségügyi ellátása – és ehhez az is elég, ha csak az egyik irata, például a lakcímkártyája hiányzik. A gyermek és a nem állandó gondozó szülő így egyaránt kiszolgáltatott helyzetbe kerülhetnek.

Hiába a Babaváró, CSOK, népesedési tragédia felé rohan Magyarország: már 9,5 milliónál is kevesebben vagyunk
EZ IS ÉRDEKELHET
Hiába a Babaváró, CSOK, népesedési tragédia felé rohan Magyarország: már 9,5 milliónál is kevesebben vagyunk
Miközben a világ számos országában már többségben vannak a házasságon kívül született gyermekek, Magyarország továbbra is az alacsonyabb arányú államok közé tartozik.

Erre válaszul merül fel gyakran az érvelés: elegendő a gondozó szülőt értesíteni, aki majd eljuttatja az igazolványokat. Ez a megoldás azonban a kapcsolattartás egészét egy folyamatos készenléti állapotba helyezi, és a gyermek biztonságát más tényezőktől – például az elérhetőségtől, a távolságtól, az időtől vagy az együttműködési hajlandóságtól – teszi függővé.

A Jogerős blog a Karkosák Ügyvédi Iroda szakértőinek jogi álláspontjára támaszkodva rögzíti: a gyermek hatósági igazolványai nem valamelyik szülőhöz, hanem magához a gyermekhez tartoznak. Ez azt jelenti, hogy az okmányok a gyermekkel együtt „mozognak”, és a kapcsolattartás idejére annál a szülőnél kell lenniük, aki a gyermek felett jogszerűen gyakorolja a felügyeletet. Az okmányok visszatartása tehát a gyermek érdekét sértő korlátozás.

Az Alkotmánybíróság több határozatában is rögzítette, hogy a gyermek igazolványainak átadása – és természetesen a kapcsolattartás végén történő visszaadása – a zavartalan kapcsolattartás elengedhetetlen garanciája. A kapcsolattartás zavartalansága a kapcsolattartáshoz való jog alkotmányjogi értelemben vett immanens része, és az igazolványok hiánya önmagában korlátozza a közösen eltöltött idő szabad, biztonságos és önálló megszervezését.

Családjogi problémák esetén a jogi kérdések gyakran jóval összetettebbek, mint elsőre gondolnánk. Egy tapasztalt jogi szakértő segítsége sokszor nemcsak megoldást, hanem megnyugtatást, biztonságot is adhat – érdemes ezért időben szakmai segítséghez fordulni.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 14. 14:30
Kitálalt az anyagi helyzetéről Bodnár Attila és Pap Rita: elképesztő, milyen kevés nyugdíjból él a legendás magyar házaspár
Pénzcentrum  |  2026. április 14. 13:05
Vészesen leapadtak az üzemanyagtartalékok, kell tartani hiánytól? Megszólalt az Ásványolaj Szövetség
Agrárszektor  |  2026. április 14. 14:31
Sarkvidéki fagy érte el Magyarországot: sokan rémálomra ébredtek