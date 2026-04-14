Rengeteg szülő felejti el ezt a létfontosságú dolgot: pedig akár a gyermek élete is múlhat rajta
Magyarországon rendkívül magas a válások és a különélő szülők száma, a kapcsolattartás százezrek számára jelent mindennapos feladatot és kötelességet. Sokan úgy gondolják, hogy a gyermek helyzete teljes mértékben rendezett, ha a kapcsolattartás idejére megkapja a ruháit, a kedvenc játékait vagy az ismerős tárgyait.
Bármilyen körültekintőek is a szülők, a kapcsolattartás alatt előfordulhatnak nem várt helyzetek: baleset, hirtelen rosszullét, sürgős orvosi ellátás szükségessége. Ilyenkor válik igazán nyilvánvalóvá, hogy a gyermek nincs minden szempontból biztonságban. A kedvenc ruhái, játékai és megszokott tárgyai csupán a komfortérzet és a megszokott rutin fenntartásához elegendőek, de önmagukban nem garantálják a teljes biztonságot.
Amennyiben a gyermek nem állandó gondozását ellátó szülője (azaz a különélő szülő) nem rendelkezik a hatósági igazolványokkal, akadályokba ütközhet például a kiskorú egészségügyi ellátása – és ehhez az is elég, ha csak az egyik irata, például a lakcímkártyája hiányzik. A gyermek és a nem állandó gondozó szülő így egyaránt kiszolgáltatott helyzetbe kerülhetnek.
Erre válaszul merül fel gyakran az érvelés: elegendő a gondozó szülőt értesíteni, aki majd eljuttatja az igazolványokat. Ez a megoldás azonban a kapcsolattartás egészét egy folyamatos készenléti állapotba helyezi, és a gyermek biztonságát más tényezőktől – például az elérhetőségtől, a távolságtól, az időtől vagy az együttműködési hajlandóságtól – teszi függővé.
A Jogerős blog a Karkosák Ügyvédi Iroda szakértőinek jogi álláspontjára támaszkodva rögzíti: a gyermek hatósági igazolványai nem valamelyik szülőhöz, hanem magához a gyermekhez tartoznak. Ez azt jelenti, hogy az okmányok a gyermekkel együtt „mozognak”, és a kapcsolattartás idejére annál a szülőnél kell lenniük, aki a gyermek felett jogszerűen gyakorolja a felügyeletet. Az okmányok visszatartása tehát a gyermek érdekét sértő korlátozás.
Az Alkotmánybíróság több határozatában is rögzítette, hogy a gyermek igazolványainak átadása – és természetesen a kapcsolattartás végén történő visszaadása – a zavartalan kapcsolattartás elengedhetetlen garanciája. A kapcsolattartás zavartalansága a kapcsolattartáshoz való jog alkotmányjogi értelemben vett immanens része, és az igazolványok hiánya önmagában korlátozza a közösen eltöltött idő szabad, biztonságos és önálló megszervezését.
Családjogi problémák esetén a jogi kérdések gyakran jóval összetettebbek, mint elsőre gondolnánk. Egy tapasztalt jogi szakértő segítsége sokszor nemcsak megoldást, hanem megnyugtatást, biztonságot is adhat – érdemes ezért időben szakmai segítséghez fordulni.
