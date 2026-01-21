Orbán Viktor bejelentette, hozzányúlnak a rezsicsökkentéshez: nemsokára érkezhet a hivatalos döntés

A kormány hozzányúlhat a rezsicsökkentéshez, erről tárgyalnak ma a kormányülésen - közölte Orbán Viktor. A döntést az extrém hideggel indokolta.

Az extrém hidegben nem dőlhetünk hátra. A rezsicsökkentésre most rá kell tennünk egy lapáttal, és rá is fogunk. Ez a mai kormányülés legfontosabb feladata - közölte a Facebookon Orbán Viktor.

A Portfolio emlékeztet: a magyar gáztárolók rég nem látott sebességgel ürülnek, miközben a 2022-es energiaválságot követő visszatöltési dinamikák elgondolkodtató mintázatot rajzolnak ki. Bár Magyarország jelentős tartalékokkal indította a szezont, várhatóan nagy feltöltési igény jön tavasszal illetve nyáron.

A lap szerint bár nem lehet tudni semmilyen konkrétumot arról, hogy pontosan mit is takarhat a rezsicsökkentés "erősítése", ugyanakkor logikusan a reziscsökkentésen túli fogyasztásra, a hétszeres gázársávba esőknek jöhet valamilyen könnyítés. Ez lehet a rezsicsökkentett határ megemelése vagy a magasabb kategóriájú (lakossági) gázár valamilyen jellegű csökkentése, de egyéb típusú segítség is szóba jöhet.

A magyar lakossági gázárképzés erős sajátossága, hogy a két fogyasztási ársáv közötti hétszeres különbség miatt nagyon kritikus, hogy egy háztartás belefér-e az alacsonyabb tarifába vagy sem. Ha valaki például eddig éppen a sávhatáron fogyasztott, és most a téli hideg miatt 14%-kal nő a fogyasztása, akkor a számlája a korábbi duplájára emelkedik.

Címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA