Donald Trump amerikai elnök kereskedelmi nyomásgyakorlással próbálja rávenni Emmanuel Macront a gázai béketanácshoz való csatlakozásra.
Orbán Viktor bejelentette, hozzányúlnak a rezsicsökkentéshez: nemsokára érkezhet a hivatalos döntés
A kormány hozzányúlhat a rezsicsökkentéshez, erről tárgyalnak ma a kormányülésen - közölte Orbán Viktor. A döntést az extrém hideggel indokolta.
Az extrém hidegben nem dőlhetünk hátra. A rezsicsökkentésre most rá kell tennünk egy lapáttal, és rá is fogunk. Ez a mai kormányülés legfontosabb feladata - közölte a Facebookon Orbán Viktor.
A Portfolio emlékeztet: a magyar gáztárolók rég nem látott sebességgel ürülnek, miközben a 2022-es energiaválságot követő visszatöltési dinamikák elgondolkodtató mintázatot rajzolnak ki. Bár Magyarország jelentős tartalékokkal indította a szezont, várhatóan nagy feltöltési igény jön tavasszal illetve nyáron.
A lap szerint bár nem lehet tudni semmilyen konkrétumot arról, hogy pontosan mit is takarhat a rezsicsökkentés "erősítése", ugyanakkor logikusan a reziscsökkentésen túli fogyasztásra, a hétszeres gázársávba esőknek jöhet valamilyen könnyítés. Ez lehet a rezsicsökkentett határ megemelése vagy a magasabb kategóriájú (lakossági) gázár valamilyen jellegű csökkentése, de egyéb típusú segítség is szóba jöhet.
A magyar lakossági gázárképzés erős sajátossága, hogy a két fogyasztási ársáv közötti hétszeres különbség miatt nagyon kritikus, hogy egy háztartás belefér-e az alacsonyabb tarifába vagy sem. Ha valaki például eddig éppen a sávhatáron fogyasztott, és most a téli hideg miatt 14%-kal nő a fogyasztása, akkor a számlája a korábbi duplájára emelkedik.
