2026. január 21. szerda Ágnes
-7 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. október 4.A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a Nagy Elekkel, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökével tartott közös sajtótájékoztatón a Karmelita kolos
Otthon

Orbán Viktor bejelentette, hozzányúlnak a rezsicsökkentéshez: nemsokára érkezhet a hivatalos döntés

Pénzcentrum
2026. január 21. 07:47

A kormány hozzányúlhat a rezsicsökkentéshez, erről tárgyalnak ma a kormányülésen - közölte Orbán Viktor. A döntést az extrém hideggel indokolta.

Az extrém hidegben nem dőlhetünk hátra. A rezsicsökkentésre most rá kell tennünk egy lapáttal, és rá is fogunk. Ez a mai kormányülés legfontosabb feladata - közölte a Facebookon Orbán Viktor.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Portfolio emlékeztet: a magyar gáztárolók rég nem látott sebességgel ürülnek, miközben a 2022-es energiaválságot követő visszatöltési dinamikák elgondolkodtató mintázatot rajzolnak ki. Bár Magyarország jelentős tartalékokkal indította a szezont, várhatóan nagy feltöltési igény jön tavasszal illetve nyáron.

Kapcsolódó cikkeink:

A lap szerint bár nem lehet tudni semmilyen konkrétumot arról, hogy pontosan mit is takarhat a rezsicsökkentés "erősítése", ugyanakkor logikusan a reziscsökkentésen túli fogyasztásra, a hétszeres gázársávba esőknek jöhet valamilyen könnyítés. Ez lehet a rezsicsökkentett határ megemelése vagy a magasabb kategóriájú (lakossági) gázár valamilyen jellegű csökkentése, de egyéb típusú segítség is szóba jöhet.

A magyar lakossági gázárképzés erős sajátossága, hogy a két fogyasztási ársáv közötti hétszeres különbség miatt nagyon kritikus, hogy egy háztartás belefér-e az alacsonyabb tarifába vagy sem. Ha valaki például eddig éppen a sávhatáron fogyasztott, és most a téli hideg miatt 14%-kal nő a fogyasztása, akkor a számlája a korábbi duplájára emelkedik.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán, MTI/MTVA 
#otthon #fűtés #kormány #energia #rezsi #rezsicsökkentés #magyarország #földgáz #lakosság #orbán viktor #energiaválság

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:03
08:44
08:27
08:20
07:57
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 21.
Ennyivel keresnek kevesebbet az emberek vidéken: brutális bérszakadék rajzolódik ki Magyarországon
2026. január 20.
Tényleg fel lehet ajánlani az adónk 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek? Itt a válasz
2026. január 20.
Magyarok százezrei búcsúzhatnak az ingyenes ellátástól? Ez fájni fog: rengeteg praxis áll üresen, marad a magánút
2026. január 20.
Nem hiszed el, mennyi a mérnökinformatikusok fizetése, brutális mi pénzt fizetnek nekik 2026-ban
2026. január 20.
Súlyos, ami kiderült Egressy Mátyás eltűnéséről: erre kevesen gondolnak a tini kapcsán
NAPTÁR
Tovább
2026. január 21. szerda
Ágnes
4. hét
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Új adókat vezettek be Magyarországon: 2026-ban már ezért is fizetni kell vidéken, itt a friss lista
2
1 hete
Kár tagadni: már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon, az egész kontinens sereghajtói lettünk
3
3 hete
Megváltozik az életünk január 1-jétől: ezekről az intézkedésekről mindenkinek tudnia kell
4
2 hete
Bejelentette a miniszter: harckocsik indultak Miskolc felé, mi történhetett?
5
7 napja
Beindult a pánik a lakáspiacon? Nem várt hatásokat okozott az Otthon Start
PÉNZÜGYI KISOKOS
Opció
Az opciós ügylet vásárlója, vagyis jogosultja jogot szerez arra, hogy adott pénzügyi terméket meghatározott időpontban vagy időpontig megvásároljon vagy eladjon az opció kiírójától, illetve kiírójának. Ilyen pénzügyi termékek lehetnek például az értékpapírok, devizák, indexek, árutőzsdei termékek vagy mindezekre szóló határidős kontraktusok.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 21. 06:31
Így ügyeskedik ki plusz szabadnapot 2026-ban sok élelmes magyar: ezt a törvény is engedi
Pénzcentrum  |  2026. január 21. 05:34
Ennyivel keresnek kevesebbet az emberek vidéken: brutális bérszakadék rajzolódik ki Magyarországon
Agrárszektor  |  2026. január 21. 08:14
Brutális hideg jön itthon: erre a 4 megyére már figyelmeztetést adtak ki