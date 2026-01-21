2026. január 21. szerda Ágnes
Budapest, 2025. október 9.Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter beszédet mond a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) Egységben a fogyasztókért elnevezésû budapesti konferenciáján 2025. október 9-én.MTI/Szigetváry
Otthon

Nagy Márton is bemondta, drasztikusan módosítják a rezsicsökkentést: részleteket is elárult a miniszter

Pénzcentrum
2026. január 21. 09:35

A januári hideg időjárás miatt jelentősen megnövekedett lakossági gázfogyasztás kezelésére készül a kormány. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy módosítják a rezsicsökkentés rendszerét, hogy elkerüljék a fogyasztók számláinak drasztikus emelkedését - írja a Portfolio.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerdai háttérbeszélgetésen ismertette, hogy a januári rendkívüli hideg kettős negatív hatást gyakorolt a lakossági fogyasztókra. Az előző év azonos időszakához képest 43 százalékkal emelkedett az átlagos gázfogyasztás, ami egyértelműen hátrányosan érinti a háztartásokat.

"A lakosság a nagy januári hideg károsultja, két okból is" - fogalmazott a miniszter, majd kifejtette, hogy egyrészt a megnövekedett fűtési igény miatt magasabb a gázfogyasztás (volumenhatás), másrészt azoknál, akik átlépik a kedvezményes fogyasztási határt, árhatás is jelentkezik.

A tárcavezető figyelmeztetett, hogy egyes háztartásoknál akár 100-200 százalékkal is emelkedhet a tavalyi rezsihez képest a számla összege. A kormány célja, hogy ezt a drasztikus növekedést megakadályozza.

A Portfolio kérdésére válaszolva Nagy Márton jelezte, hogy a kormány foglalkozni fog azzal is, "kik a nagy januári hideg nyertesei". Bár konkrétumokat nem említett, ez arra utalhat, hogy az energiakereskedő vállalatok nagyobb befizetéseire, esetleg különadó kivetésére számíthatnak a rezsicsökkentés módosításának finanszírozásához.

A miniszter hozzátette, hogy a költségvetési fedezetet átcsoportosítással biztosítják, és a részletes bejelentés akár már a mai napon megtörténhet.

Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA 
