A fővárosi hulladékgazdálkodó cég hétvégi túlmunkával pótolta a hó és fagy miatt elmaradt szemétszállítást Budapesten.
Nagy Márton is bemondta, drasztikusan módosítják a rezsicsökkentést: részleteket is elárult a miniszter
A januári hideg időjárás miatt jelentősen megnövekedett lakossági gázfogyasztás kezelésére készül a kormány. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentette, hogy módosítják a rezsicsökkentés rendszerét, hogy elkerüljék a fogyasztók számláinak drasztikus emelkedését - írja a Portfolio.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerdai háttérbeszélgetésen ismertette, hogy a januári rendkívüli hideg kettős negatív hatást gyakorolt a lakossági fogyasztókra. Az előző év azonos időszakához képest 43 százalékkal emelkedett az átlagos gázfogyasztás, ami egyértelműen hátrányosan érinti a háztartásokat.
"A lakosság a nagy januári hideg károsultja, két okból is" - fogalmazott a miniszter, majd kifejtette, hogy egyrészt a megnövekedett fűtési igény miatt magasabb a gázfogyasztás (volumenhatás), másrészt azoknál, akik átlépik a kedvezményes fogyasztási határt, árhatás is jelentkezik.
A tárcavezető figyelmeztetett, hogy egyes háztartásoknál akár 100-200 százalékkal is emelkedhet a tavalyi rezsihez képest a számla összege. A kormány célja, hogy ezt a drasztikus növekedést megakadályozza.
A Portfolio kérdésére válaszolva Nagy Márton jelezte, hogy a kormány foglalkozni fog azzal is, "kik a nagy januári hideg nyertesei". Bár konkrétumokat nem említett, ez arra utalhat, hogy az energiakereskedő vállalatok nagyobb befizetéseire, esetleg különadó kivetésére számíthatnak a rezsicsökkentés módosításának finanszírozásához.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A miniszter hozzátette, hogy a költségvetési fedezetet átcsoportosítással biztosítják, és a részletes bejelentés akár már a mai napon megtörténhet.
Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
Van esély, hogy megtalálják Egressy Mátyást a Dunában? Megszólalt a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat
A Dunában folytatják a keresést az Ötkert szórakozóhelyről szombaton eltűnt 18 éves Egressy Mátyás után.
Ahol a helyreállítás tovább tart, az önkormányzat a helyi családsegítővel és a rendőrséggel együttműködve valamennyi lakost felkeres és felméri az igényeiket.
Budapesten átlagosan egy 26 négyzetméteres ingatlanra elég 40 millió forint, a valóságban azonban ennél kisebb lakást lehet vásárolni ennyiből.
Az Otthon Start hónapokon át uralta a lakáspiacot, és gyakorlatilag mindent vitt.
Egy csömöri lakos éberségének köszönhető, hogy a rendőrök lelepleztek egy lakásmaffiát
Az MVM részletes útmutatót tett közzé a lakossági gázfogyasztás csökkentéséről, rámutatva, hogy a háztartások földgázfelhasználásának mintegy négyötödét a fűtés teszi ki.
Kazincbarcikán 16 ezer ember maradt fűtés nélkül a mínusz 11 fokos hidegben, melegedőbuszokat küldtek nekik
Kazincbarcikán műszaki hiba miatt leállt az önkormányzati távhőszolgáltatás, ami akár 8710 fogyasztót és mintegy 16 ezer lakost is érinthet.
Az idősek otthonában való gondozás feltétele, hogy az igénylő napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkezzen.
Még az albérletpiacot is durván felforgatta az Otthon Start: erről tudjon, aki olcsó bérlakást keres Budapesten
A Pénzcentrum megnézte, hol és milyen feltételekkel lehet most a fővárosban a legalacsonyabb bérleti díjért teljes lakást bérelni.
Lomtalanítás Budapest 2026: itt vannak a friss dátumok, ezek a kerületek készülhetnek már februárban
Közzétette a MOHU, mikor lesz lomtalanítás Budapest egyes kerületeiben 2026-ban.
Országszerte komoly problémakat okoz a tűzifahiány: a legszegényebb településeken már kritikus a helyzet
A rendkívüli hideg és a hóhelyzet súlyos ellátási gondokat okozott számos vidéki kistelepülésen, miközben az ígért ingyenes tűzifa több helyen még nem érkezett meg.
Lomtalanító-maffia lepte el a hazai utcákat: mindenhol ott vannak a brigádok, durva átverésekkel nyúlják le a pénzt
Újabb tisztességtelen szolgáltatói gyakorlat terjedhet Magyarországon. Nagyon oda kell figyelni.
A helyi adók közül a legtöbb helyen a magánszemélyes kommunális adója változott 2026-ban.
Hamarosan kezdődik a Tűz Ló Éve 2026-ban: itt a kínai újév pontos dátuma, az idei asztrológiai naptár
A kínai állatövi ciklus szerint a 2026-ban kezdődő holdújév a Tűz Ló jegy éve lesz.
Ideje korán árulják a hazai diszkontok a tavaszi virághagymákat: szakértő árulta el, miért nem szabad megvenni
A boltokban már árulják a tavaszi növényeket, miközben kint fagy van. Hazai kertész szakemberek elmondják, miért kockázatos most vásárolni, és mire figyeljünk.
Mikor van farsang 2026-ban? A farsang jelentése, mi a farsang farka - Hagyományok, népszokások farsangkor
A vízkereszt után következő időszakkal kezdetét veszi a farsang, melynek végdátuma, a farsang farka napja a nagyböjt kezdetét jelentő hamvazószerda időpontjától függ.
Az Otthon Start Program szeptemberi bevezetése nemcsak a lakáspiacon, hanem a nyaralóingatlanok piacán is érezteti hatását 2026-ban.
Fontos változás lépett életbe, amely sok lakásvásárlót érinthet: bizonyos esetekben jelentősen csökkenhet az illetékfizetés.