Figyelem, riadót fújtak: rendkívül szennyezett a levegő több vidéki településen is

A tartós hideg és a légmozgás hiánya miatt veszélyesen megemelkedett a szálló por koncentrációja Északkelet-Magyarországon. Miskolcon és a Sajó mentén több településen is a legrosszabb kategóriát érte el a levegőminőség.

Rendkívül szennyezett a levegő több borsodi településen – derül ki az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat január 20-án, délben közzétett adataiból. A Sajó-völgyében napok óta beragadtak a légszennyező anyagok, de Miskolcon is van olyan mérőpont, ahol elérte a legmagasabb szintet a levegőszennyezettség - írta az Időkép.

A problémát elsősorban a fagyos, szélcsendes téli időjárás okozza. Ilyenkor a levegő nem tud kicserélődni, a fűtésből és a közlekedésből származó szennyező anyagok pedig feldúsulnak, különösen a szélvédett völgyekben. A Sajó mentén ez visszatérő jelenség, amely most ismét súlyosbodott.

Az adatok szerint rendkívül szennyezett a levegő Miskolcon az EMI mobil 2 mérőponton, Sajószentpéteren, Kazincbarcikán és Putnokon. Miskolcon, Sajószentpéteren és Kazincbarcikán a finom szálló por, vagyis a PM2,5 koncentrációja érte el ezt a szintet, míg Putnokon a PM10 értékei ugrottak a levegőminőségi index legrosszabb kategóriájába.

További miskolci mérőállomásokon – a Búza téren, az Alföldi utcában és Hernádszurdokon – jelenleg erősen szennyezett a levegő, szintén a PM2,5 feldúsulása miatt. Az ország több pontján is hasonlóan kedvezőtlen értékeket mérnek.

Rendkívül szennyezett levegő esetén az egészséges lakosságnak is ajánlott csökkenteni a szabadtéri fizikai aktivitást, az időseknek, gyermekeknek és légzőszervi betegségben szenvedőknek pedig kifejezetten javasolt kerülni a szabadban végzett megerőltető tevékenységeket.

Az előrejelzések szerint a következő napokban nem várható jelentős időjárási változás, amely javítaná a levegő minőségét. Emiatt a légszennyező anyagok koncentrációja egyes térségekben akár tovább is emelkedhet.